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Сегодня, 20:25

«Лада» возвращается в КХЛ. Но как и кем она будет играть?

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Евгений Грошев.
Фото Елизавета Уткина, Игорь Северов / ХК «Лада»
Вратарь «Лады» Данила Овчарик.
Фото Андрей Холмов / ХК «Лада»
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Скорее всего, в первые сезоны тольяттинский клуб попадет в аутсайдеры, но следить за ним все равно будет интересно.

Хоккеистов под КХЛ брать неоткуда

Сегодня днем в Москве прошел очередной совет директоров КХЛ, на котором большие руководители определяли ближайшее будущее лиги. Люди в дорогих пиджаках подвели итоги «Стратегии-2023», признав, что клубы так и не подобрались к запланированным 25% самоокупаемости. Большинством голосов договорились о введении перекрестного плей-офф со второго раунда. Не стали трогать двухочковую систему регулярного чемпионата. Однако все эти вещи затмила другая новость — спустя пять долгих лет в ВХЛ в элиту российского хоккея возвращается тольяттинская «Лада», официально вошедшая в состав участников на сезон-2023/24.

Долгожданная репатриация первого немосковского чемпиона страны получилась отчасти уникальной. Хотя бы потому, что впервые за долгое время лига приняла клуб не впопыхах и авральном режиме по звонку сверху, а заблаговременно предоставила волжанам «дорожную карту» и выставила четкие требования для возвращения домой. И обо всех технических моментах, которые беспокоили КХЛ, еще в ноябре во всех подробностях рассказывал в интервью «СЭ» генеральный директор возвращенцев Александр Чеботарев.

Хоккеисты &laquo;Лады&raquo;. Готова ли «Лада» к возвращению в КХЛ? Интервью гендиректора клуба о возвращении в элиту

Какой будет «Лада» после возвращения, пока совершенно непонятно. Сразу после исторического заседания босс тольяттинцев заверил журналистов, что бюджет клуба составит 1 миллиард 400 миллионов рублей. Однако раскрывать, сколько составит его зарплатная часть, разумеется, не стал. В любом случае потратить на оплату труда тольяттинцам нужно 405 миллионов рублей — именно столько будет составлять «пол» в следующем сезоне.

Сейчас главный вопрос в том, кому клуб будет платить большие деньги, чтобы прыгнуть чуть выше нижней планки. За пять лет ссылки в ВХЛ рынок в первой лиге страны не просто не расширился, а напротив скукожился до размеров крохотного ларька, который еще до официального открытия расхищают оголодавшие олигархи. Отчасти осложняет селекцию и то, что «Ладе» еще не открыт доступ к центральному информационному бюро КХЛ, где клуб сможет проводить все формальные хоккейные операции.

Выходит, «Ладе» придется намеренно перегревать цены на крошки, оставшиеся с барского стола, и легионерам, выброшенным на берег после изменения лимита. Зато финансовая подушка точно поможет тольяттинскому репатрианту в борьбе за собственных лидеров, на которых уже выстроилась очередь из конкурентов. Например, на лучшего снайпера и бомбардира команды Никиту Аноховского, играющего на дефицитной позиции центрального. Наверняка найдутся желающие и на 26-летнего голкипера Александра Трушкова, считающегося одним из сильнейших голкиперов ВХЛ. Как бы то ни было, тратить деньги в попытках преодолеть «пол» куда приятнее, чем считать каждую копейку, чтобы уложить в «потолок».

Вратарь «Лады» Данила Овчарик.
Андрей Холмов / ХК «Лада»

Ставка на своих

В то же время руководство планирует делать ставку на собственных воспитанников. В отличие от «Кузни», «Ладе» за пять лет в вышке удалось избежать критического удара по школе. Если из Новокузнецка, где менеджеры резко забыли про развитие молодежи, юниоры уезжают еще задолго до выпуска, то Тольятти талантливые парни частенько покидали уже в статусе игроков ВХЛ и приносили родному клубу немалые деньги. Чего только стоят примеры Семена Кизимова, Федора Свечкова, Дмитрия Костенко, Егора Савикова и Максима Майорова. И это на фоне постоянных набегов «Ак Барса» и других поволжских клубов, расхищавших местную ДЮСШ еще задолго до исключения из КХЛ.

Проблема в том, что сейчас в вертикали «автозаводцев» нет молодых игроков, готовых с ходу заиграть на новом для себя уровне. Нынешние лидеры молодежки оставляют не самое лучшее впечатление, а два главных таланта системы — голкипер Семен Фролов и нападающий Михаил Ворфоломеев — еще даже не успели дебютировать в МХЛ. Поэтому сейчас в клубе хотят увеличить количество воспитанников за счет аренды непроданных игроков. И если возвращение Костенко, отыгравшего не самый яркий сезон в «Куньлуне», вполне реально, то переход из «Спартака» Савикова и Свечкова, собравшегося в Северную Америку, пока выглядит маловероятным.

Хоккеисты &laquo;Лады&raquo;. «Лада» будет играть на «Востоке», ее бюджет — 1,4 миллиарда рублей

Кого точно могут попытаться вернуть домой, так это Алексея Емелина и Александра Хованова. Первый в свои 36 лет уже неинтересен топ-клубам и вполне может впервые с 2007 года надеть родной синий свитер. Особенно если ему предложат последние крупные деньги в карьере. Второй в 23 года вряд ли откажется от еще одной попытки реанимировать некогда многообещающую карьеру в КХЛ.

Вот и новый главный тренер «Лады», которого должны официально объявить через 10 дней, в представлении генерального директора должен быть местным. Учитывая, что сейчас основным претендентом на пост считается Вячеслав Буцаев, план Чеботарева может совсем скоро воплотиться в жизнь. Но стоит ли спешить с назначением экс-коуча «Витязя», если в Красноярске настоящее чудо со скромным «Соколом» творит другой тольяттинец — Павел Десятков? Как бы то ни было, за легендарным клубом точно будет интересно следить в его первый сезон после возвращения в элиту.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Вячеслав Буцаев
ВХЛ
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