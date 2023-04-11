Квартальнов заменил канадца в минском «Динамо». Какое наследие оставил белорусскому клубу Вудкрофт

Обзор дня Алексея Шевченко.

В минском «Динамо» все-таки решили попрощаться с Крейгом Вудкрофтом. Новым главным тренеромстал Дмитрий Квартальнов, ранее работавший в «Северстали», ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе».

Вудкрофт же в очередной раз перелистывает свою минскую страницу. Если вы помните, то первый раз тренер пришел в сезоне-2016/17, затем уходил на два года, а потом вновь вернулся. На этот раз он проработал четыре сезона, но вспоминать его будут по нынешнему чемпионату. Мало ли что происходило раньше, в конце концов, запоминается последнее. А похвастаться Крейгу нечем. Суматошное попадание в плей-офф, неплохая игра далее, но вылет в серии со СКА, а самое — главное постоянные скандалы, которые были вокруг команды и внутри ее.

Можно сколько угодно описывать дикие истории, которые происходили в «Динамо» в этом сезоне. Особого смысла в этом нет. Расстались с ним не из-за того, что в Минске озаботились имиджем. Все самые дикие случаи были известны давно, так что если бы в Белоруссии придавали значение подобным ситуациям, то расстались бы с тренером еще летом.

Истории объединяет одно — Крейг устал. Он потерял вкус к работе, мотивацию, плюс прекрасно понимал, что он ничего не потеряет, если его уволят досрочно. Деньги все равно были бы получены, а предложений из КХЛ не было. Вудкрофта никто и никогда не рассматривал в качестве кандидатуры в других клубах. А когда нет предложений, понимаешь, что качество твоей работы ни на что не повлияет, то очень непросто мотивировать себя. Особенно в возрасте Крейга.

Не буду перечислять его проблемные ситуации. В конце концов, неприятные истории рассказывают и про Илью Воробьева, и про Андрея Разина. Про любого тренера, который уходит из команды, сразу начинают вспоминать все самое плохое, словно оправдываясь перед кем-то за свое решение. Относиться к ним надо осторожно, не исключено, что там много выдумки. Но у Крейга явно потухли глаза. Видно это было еще на турнире в Сочи, а во время сезона ощущение не пропадало.

Крейг Вудкрофт (слева). Александр Федоров, Фото «СЭ»

В предыдущие годы Крейг брал тем, что ему удивительным образом удавалось сократить разницу в мастерстве между хорошими легионерами и средними местными игроками. Он подтягивал более слабых хоккеистов, и команда внезапно превращалась в сильную единицу. Это и было основным козырем специалиста. Вудкрофт работал, знал, что делает, и ему было интересно. Но в нынешнем сезоне подобного не было. Появись в команде такие ребята, как Пинчук, Мороз и Алистров ранее, они бы стали звездами, но парни не прогрессировали, точнее, тренер не помогал им это делать. Года два-три назад Вудкрофт ни за что бы не отмахнулся от Шумакова или Шалагина, не стал бы конфликтовать с Варфоломеевым и Соколовым, а влил бы их в систему. Но в этот раз у него не было сил находить для ребят какие-то роли, Вудкрофт предпочитал рвать отношения и не делал ничего, чтобы хоккеисты приносили пользу.

В конце концов, задача тренера уметь находить общий язык с любыми характерами. Опять же, если вспомнить Илью Воробьева или Андрея Разина, то они как раз постоянно искали выход из ситуации, так как были мотивированы. Вудкрофт же просто ждал апреля.

Ему самому надо отдохнуть, как в сезоне-2018/19. Тогда он просидел без работы год и вернулся другим. Да, в первом сезоне после паузы он не смог вывести минчан в плей-офф, но очень старался и это принесло результат в дальнейшем. Может быть, побыв дома, он снова соскучится и вернется другим. Пусть и не в КХЛ.