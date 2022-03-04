«Ак Барс» проиграл «Авангарду» шесть домашних встреч плей-офф подряд. Сможет ли он вытянуть эту серию?

Казанцы начали серию против омичей с двух домашних поражений, уступив во второй игре со счетом 2:5.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Второй матч

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Голы: Сошников — 1 (Каски, Цегларик), 0:43 — 0:1. Фер — 1 (Дыняк), 3:41 — 1:1. Найт — 1 (Грицюк, Покка), 5:37 — 1:2. Глухов — 1 (Лукоянов, Кэмпфер), 8:24 — 2:2. Телегин — 1 (мен., Найт, Шарипзянов), 23:59 — 2:3. Дедунов — 1 (мен., Семенов), 36:17 — 2:4. Сошников — 2 (Семенов), 59:41 — 2:5.

Вратари: Билялов (58:35) — Грубец.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 28 (12+8+8) — 33 (14+10+9).

Судьи: Гашилов, Оленин.

Счет в серии: 0-2

4 марта. Казань. Татнефть Арена.

Счет в серии: 0-2.

Квартальнов посадил Зарипова в запас

Древняя мудрость гласит, что можно вечно смотреть за тремя вещами — горением огня, течением воды и тем, как работают другие люди. Кажется, еще немного, и к ним добавятся матчи «Ак Барса» против «Авангарда». Абсолютно безумные десять минут в первом периоде на сегодняшний момент выглядели как самый яркий эпизод нынешнего розыгрыша плей-офф. На какое-то время даже хотелось забыть о грустных новостях пятницы, связанных с досрочным отъездом домой легионеров из других команд.

В первой игре серии соперникам не хватало мудрости и спокойствия, что легко объясняется длинным перерывом в чемпионате. Отсюда и неточные действия при работе с шайбой, и ошибки в передачах, и посредственная реализация моментов. В пятницу матч получился заметно веселее. Команды поначалу не строили капканы в средней зоне, почти в любой игровой ситуации охотно летели вперед всей пятеркой и не давали оппоненту спокойно дышать в каждом моменте. «Авангард» очень быстро открыл счет, причем к этому голу приложил руку не теряющий душевного равновесия финн Покка. Защитник бросил издалека, а прямо перед носом у Билялова направление полета шайбы скорректировал Сошников.

Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов по сравнению с прошлой встречей отправил в запас ветеранов Демерса и Зарипова, что, как ни странно, не сказалось в худшую сторону на созидательной составляющей. Опасные моменты «Ак Барс» создавал на регулярной основе. Ответная шайба канадца Фера, который выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» рядом с Малкиным и Кросби, подчеркнула значение опыта. Форварду в сентябре исполнится уже 37 лет, но ему не надо много бегать — достаточно грамотно занять позицию у чужих ворот.

Обмен острыми атаками не прекращался, поэтому жалко было только вратарей. Билялов и Грубец не ошибались и делали все, что могли, но мастерство нападающих в нескольких эпизодах оказалось выше, чем старания обороняющихся. Особенно красивой получилась шайба Глухова, которого здорово на хорошую позицию для броска вывел Лукоянов.

Плохие оборона и большинство

Обнаружить невооруженным глазом разницу между двумя командами было непросто. Но чем дальше шла игра, тем отчетливее выделялся основной недостаток в игре «Ак Барса». Атакующий натиск казанцев временами смотрится впечатляюще. Но в плей-офф выиграть только за счет этого у равного по силам соперника почти нереально. Хозяева показали, что не готовы действовать терпеливо, хотя кубковые матчи в обязательном порядке требуют искусства менять темп и переключаться с одной тактики на другую. У «Авангарда» с этим все оказалось в порядке. Для главного тренера Боба Хартли очень важны правильные действия в обороне, которым он постоянно уделяет внимание в тренировочном процессе.

«Ястребы» в нужный момент стали играть более консервативно, перестав носиться с оппонентом наперегонки. Хоккеисты «Ак Барса» слишком часто нервничали и напрочь лишились хладнокровия. Их ошибки в большинстве не случайны. В регулярном чемпионате у казанцев в этом компоненте все было очень плохо — третье место в лиге с конца с ужасным для команды такого уровня процентом реализации 14,4.

В длинную олимпийскую паузу у всех участников было много времени, чтобы отработать действия спецбригад. Например, «Трактор» и «Северсталь, если судить по первым матчам, февраль провели с пользой и здорово действовали в большинстве. «Ак Барс» вхолостую провел восемь попыток в двух играх, а во второй встрече умудрился еще и дважды в течение одного периода пропустить в формате «пять на четыре».

Такие голы бьют по психологии с эффективностью падающей бетонной плиты. Семенов шикарно обокрал в чужой зоне чуть потерявшего концентрацию Кемпфера и нашел пасом одинокого Дедунова — тот не промахнулся, а раздосадованный американец разломал клюшку ударом о перекладину собственных ворот. В регулярке «Авангард» стал единственной командой, ни разу не забившей в меньшинстве.

В третьем периоде гости показали почти идеальный образец того, как надо действовать, имея преимущество в счете. Игроки «Ак Барса» с таким же успехом могли с разбега втыкаться в крепостную стену — много старания при полном отсутствии эффективности. Казанцы проиграли в плей-офф «Авангарду» шестой домашний матч подряд. Год назад они также начали серию с двух поражений. Получается, Квартальнов за это время так и не придумал ничего нового.