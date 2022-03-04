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4 марта, 23:10

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» шесть домашних встреч плей-офф подряд. Сможет ли он вытянуть эту серию?

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» во втором матче подряд
Михаил Зислис
Обозреватель
«Ак Барс» — «Авангард» — 2:5.
Фото ХК «Ак Барс»
Казанцы начали серию против омичей с двух домашних поражений, уступив во второй игре со счетом 2:5.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Голы: Сошников — 1 (Каски, Цегларик), 0:43 — 0:1. Фер — 1 (Дыняк), 3:41 — 1:1. Найт — 1 (Грицюк, Покка), 5:37 — 1:2. Глухов — 1 (Лукоянов, Кэмпфер), 8:24 — 2:2. Телегин — 1 (мен., Найт, Шарипзянов), 23:59 — 2:3. Дедунов — 1 (мен., Семенов), 36:17 — 2:4. Сошников — 2 (Семенов), 59:41 — 2:5.
Вратари: Билялов (58:35) — Грубец.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 28 (12+8+8) — 33 (14+10+9).
Судьи: Гашилов, Оленин.
Счет в серии: 0-2
4 марта. Казань. Татнефть Арена.
Счет в серии: 0-2.

Квартальнов посадил Зарипова в запас

Древняя мудрость гласит, что можно вечно смотреть за тремя вещами — горением огня, течением воды и тем, как работают другие люди. Кажется, еще немного, и к ним добавятся матчи «Ак Барса» против «Авангарда». Абсолютно безумные десять минут в первом периоде на сегодняшний момент выглядели как самый яркий эпизод нынешнего розыгрыша плей-офф. На какое-то время даже хотелось забыть о грустных новостях пятницы, связанных с досрочным отъездом домой легионеров из других команд.

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В первой игре серии соперникам не хватало мудрости и спокойствия, что легко объясняется длинным перерывом в чемпионате. Отсюда и неточные действия при работе с шайбой, и ошибки в передачах, и посредственная реализация моментов. В пятницу матч получился заметно веселее. Команды поначалу не строили капканы в средней зоне, почти в любой игровой ситуации охотно летели вперед всей пятеркой и не давали оппоненту спокойно дышать в каждом моменте. «Авангард» очень быстро открыл счет, причем к этому голу приложил руку не теряющий душевного равновесия финн Покка. Защитник бросил издалека, а прямо перед носом у Билялова направление полета шайбы скорректировал Сошников.

Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов по сравнению с прошлой встречей отправил в запас ветеранов Демерса и Зарипова, что, как ни странно, не сказалось в худшую сторону на созидательной составляющей. Опасные моменты «Ак Барс» создавал на регулярной основе. Ответная шайба канадца Фера, который выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» рядом с Малкиным и Кросби, подчеркнула значение опыта. Форварду в сентябре исполнится уже 37 лет, но ему не надо много бегать — достаточно грамотно занять позицию у чужих ворот.

Обмен острыми атаками не прекращался, поэтому жалко было только вратарей. Билялов и Грубец не ошибались и делали все, что могли, но мастерство нападающих в нескольких эпизодах оказалось выше, чем старания обороняющихся. Особенно красивой получилась шайба Глухова, которого здорово на хорошую позицию для броска вывел Лукоянов.

Плохие оборона и большинство

Обнаружить невооруженным глазом разницу между двумя командами было непросто. Но чем дальше шла игра, тем отчетливее выделялся основной недостаток в игре «Ак Барса». Атакующий натиск казанцев временами смотрится впечатляюще. Но в плей-офф выиграть только за счет этого у равного по силам соперника почти нереально. Хозяева показали, что не готовы действовать терпеливо, хотя кубковые матчи в обязательном порядке требуют искусства менять темп и переключаться с одной тактики на другую. У «Авангарда» с этим все оказалось в порядке. Для главного тренера Боба Хартли очень важны правильные действия в обороне, которым он постоянно уделяет внимание в тренировочном процессе.

«Ястребы» в нужный момент стали играть более консервативно, перестав носиться с оппонентом наперегонки. Хоккеисты «Ак Барса» слишком часто нервничали и напрочь лишились хладнокровия. Их ошибки в большинстве не случайны. В регулярном чемпионате у казанцев в этом компоненте все было очень плохо — третье место в лиге с конца с ужасным для команды такого уровня процентом реализации 14,4.

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В длинную олимпийскую паузу у всех участников было много времени, чтобы отработать действия спецбригад. Например, «Трактор» и «Северсталь, если судить по первым матчам, февраль провели с пользой и здорово действовали в большинстве. «Ак Барс» вхолостую провел восемь попыток в двух играх, а во второй встрече умудрился еще и дважды в течение одного периода пропустить в формате «пять на четыре».

Такие голы бьют по психологии с эффективностью падающей бетонной плиты. Семенов шикарно обокрал в чужой зоне чуть потерявшего концентрацию Кемпфера и нашел пасом одинокого Дедунова — тот не промахнулся, а раздосадованный американец разломал клюшку ударом о перекладину собственных ворот. В регулярке «Авангард» стал единственной командой, ни разу не забившей в меньшинстве.

В третьем периоде гости показали почти идеальный образец того, как надо действовать, имея преимущество в счете. Игроки «Ак Барса» с таким же успехом могли с разбега втыкаться в крепостную стену — много старания при полном отсутствии эффективности. Казанцы проиграли в плей-офф «Авангарду» шестой домашний матч подряд. Год назад они также начали серию с двух поражений. Получается, Квартальнов за это время так и не придумал ничего нового.

Данис Зарипов
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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2
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
2 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
2 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
3 - 0
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6.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 1 ОТ
6.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 1 : 3
6.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 0
6.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 2 : 3
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