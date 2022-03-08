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8 марта, 22:00

«Динамо» провалило серию, но ветераны вытащили команду! 41-летний вратарь вдохнул новую жизнь

Московское «Динамо» сравняло счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Северсталью»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
8 марта. Череповец. «Северсталь» — «Динамо М» — 2:3 ОТ. Александр Еременко (голкипер) спасает свои ворота.
Фото ХК «Динамо» Москва
Фавориты начали с 0-2, но сравняли счет в серии.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Четвертый матч
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Рогов — 1 (Колмыков, Емец), 11:58 — 1:0. Миронов — 1 (Линдберг, О`Делл), 36:33 — 1:1. Пресс — 1 (бол., Пилипенко), 45:16 — 2:1. Галиев — 3 (бол., Войнов, Шипачев), 48:04 — 2:2. Войнов — 2 (бол., Шипачев, Линдберг), 74:29 — 2:3.
Вратари: Шугаев — Еременко. Штраф: 12 — 14. Броски: 27 (10+7+9+1) — 33 (1+13+7+12). Судьи: Морозов, Сергеев.
8 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4621 зритель.
Счет в серии: 2-2

Когда скромная «Северсталь» в прошлом сезоне вылетала в первом раунде от «Динамо» Владимира Крикунова, «сталеваров» было искренне жаль: тогда череповчане сумели затянуть серию до пяти матчей, но выпили Шипачеву и компании довольно много крови и в итоге ушли в отпуск с высокоподнятой головой. В тот момент многие понимали, что авторскому проекту Андрея Разина в плей-офф не хватило не столько исполнителей, сколько банального кубкового опыта и умения добивать соперника в важные моменты.

Спустя год сокращенная регулярка вновь выкинула им в первом раунде динамовцев, и они понимали уже другую вещь — окрепшая и заматеревшая Золушка из Череповца сможет не просто покусать «Динамо», но и вполне отправить его в отпуск. Тем более что у москвичей остались старые болезни — зависимость от звена Шипачева и отсутствие голкипера для больших дел. И если первая проблема пока не всплывает, то вторая моментально проявила себя.

8&nbsp;марта. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3 ОТ. Роман Рукавишников (5-й номер) празднует заброшенную шайбу с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. «Ак Барс» цепляется за соломинку. Но шансов пройти «Авангард» у казанцев по-прежнему немного

Кажется, ни у одного из явных претендентов на Кубок Гагарина перед первым раундом вратарский вопрос не стоял так остро, как у «Динамо». Четыре года назад москвичи сделали ставку на тогда еще молодого Ивана Бочарова, дав ему в напарники все еще голодного до хоккея Александра Еременко. С тех пор воспитанник бело-голубых, несмотря на отсутствие стабильности, дорос до уровня евротуровской сборной, но голкипером с приставкой «топ» так и не стал. А в этом плей-офф 26-летний москвич, проиграв первые два матча дома, и вовсе оказался за спиной неувядающей легенды.

И именно с Еременко в воротах команда Алексея Кудашова сравняла счет в серии после двух матчей в Череповце. После первой победы над «Северсталью» главный тренер бело-голубых не стал сыпать комплименты ветерану. Однако сегодня он попросту спас его от 1:3 в серии и не дал хозяевам уйти в отрыв в концовке второго периода (см. видео с 1:25). Дрогни двукратный чемпион мира в меньшинстве, и команда Разина поехала бы в Москву заканчивать серию.



Впрочем, у «Динамо» есть и еще один герой серии — 32-летний Вячеслав Войнов, который, в отличие от партнеров, получал игровую практику на Олимпиаде в Пекине. Вернувшись из Китая, с первого матча начал доминировать на чужой синей линии. 37 (7+30) очков в 44 матчах регулярки и 6 (2+4) в 4 матчах плей-офф. А он точно полностью пропустил предыдущий сезон?

Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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«Ак Барс» цепляется за соломинку. Но шансов пройти «Авангард» у казанцев по-прежнему немного
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
6. Северсталь - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
0 - 0
1 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
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