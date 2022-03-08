«Динамо» провалило серию, но ветераны вытащили команду! 41-летний вратарь вдохнул новую жизнь
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Четвертый матч
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Рогов — 1 (Колмыков, Емец), 11:58 — 1:0. Миронов — 1 (Линдберг, О`Делл), 36:33 — 1:1. Пресс — 1 (бол., Пилипенко), 45:16 — 2:1. Галиев — 3 (бол., Войнов, Шипачев), 48:04 — 2:2. Войнов — 2 (бол., Шипачев, Линдберг), 74:29 — 2:3.
Вратари: Шугаев — Еременко. Штраф: 12 — 14. Броски: 27 (10+7+9+1) — 33 (1+13+7+12). Судьи: Морозов, Сергеев.
8 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4621 зритель.
Счет в серии: 2-2
Когда скромная «Северсталь» в прошлом сезоне вылетала в первом раунде от «Динамо» Владимира Крикунова, «сталеваров» было искренне жаль: тогда череповчане сумели затянуть серию до пяти матчей, но выпили Шипачеву и компании довольно много крови и в итоге ушли в отпуск с высокоподнятой головой. В тот момент многие понимали, что авторскому проекту Андрея Разина в плей-офф не хватило не столько исполнителей, сколько банального кубкового опыта и умения добивать соперника в важные моменты.
Спустя год сокращенная регулярка вновь выкинула им в первом раунде динамовцев, и они понимали уже другую вещь — окрепшая и заматеревшая Золушка из Череповца сможет не просто покусать «Динамо», но и вполне отправить его в отпуск. Тем более что у москвичей остались старые болезни — зависимость от звена Шипачева и отсутствие голкипера для больших дел. И если первая проблема пока не всплывает, то вторая моментально проявила себя.
Кажется, ни у одного из явных претендентов на Кубок Гагарина перед первым раундом вратарский вопрос не стоял так остро, как у «Динамо». Четыре года назад москвичи сделали ставку на тогда еще молодого Ивана Бочарова, дав ему в напарники все еще голодного до хоккея Александра Еременко. С тех пор воспитанник бело-голубых, несмотря на отсутствие стабильности, дорос до уровня евротуровской сборной, но голкипером с приставкой «топ» так и не стал. А в этом плей-офф 26-летний москвич, проиграв первые два матча дома, и вовсе оказался за спиной неувядающей легенды.
И именно с Еременко в воротах команда Алексея Кудашова сравняла счет в серии после двух матчей в Череповце. После первой победы над «Северсталью» главный тренер бело-голубых не стал сыпать комплименты ветерану. Однако сегодня он попросту спас его от 1:3 в серии и не дал хозяевам уйти в отрыв в концовке второго периода (см. видео с 1:25). Дрогни двукратный чемпион мира в меньшинстве, и команда Разина поехала бы в Москву заканчивать серию.
Впрочем, у «Динамо» есть и еще один герой серии — 32-летний Вячеслав Войнов, который, в отличие от партнеров, получал игровую практику на Олимпиаде в Пекине. Вернувшись из Китая, с первого матча начал доминировать на чужой синей линии. 37 (7+30) очков в 44 матчах регулярки и 6 (2+4) в 4 матчах плей-офф. А он точно полностью пропустил предыдущий сезон?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|9.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -