«Динамо» провалило серию, но ветераны вытащили команду! 41-летний вратарь вдохнул новую жизнь

Фавориты начали с 0-2, но сравняли счет в серии.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Четвертый матч

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Рогов — 1 (Колмыков, Емец), 11:58 — 1:0. Миронов — 1 (Линдберг, О`Делл), 36:33 — 1:1. Пресс — 1 (бол., Пилипенко), 45:16 — 2:1. Галиев — 3 (бол., Войнов, Шипачев), 48:04 — 2:2. Войнов — 2 (бол., Шипачев, Линдберг), 74:29 — 2:3.

Вратари: Шугаев — Еременко. Штраф: 12 — 14. Броски: 27 (10+7+9+1) — 33 (1+13+7+12). Судьи: Морозов, Сергеев.

8 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4621 зритель.

Счет в серии: 2-2

Когда скромная «Северсталь» в прошлом сезоне вылетала в первом раунде от «Динамо» Владимира Крикунова, «сталеваров» было искренне жаль: тогда череповчане сумели затянуть серию до пяти матчей, но выпили Шипачеву и компании довольно много крови и в итоге ушли в отпуск с высокоподнятой головой. В тот момент многие понимали, что авторскому проекту Андрея Разина в плей-офф не хватило не столько исполнителей, сколько банального кубкового опыта и умения добивать соперника в важные моменты.

Спустя год сокращенная регулярка вновь выкинула им в первом раунде динамовцев, и они понимали уже другую вещь — окрепшая и заматеревшая Золушка из Череповца сможет не просто покусать «Динамо», но и вполне отправить его в отпуск. Тем более что у москвичей остались старые болезни — зависимость от звена Шипачева и отсутствие голкипера для больших дел. И если первая проблема пока не всплывает, то вторая моментально проявила себя.

Кажется, ни у одного из явных претендентов на Кубок Гагарина перед первым раундом вратарский вопрос не стоял так остро, как у «Динамо». Четыре года назад москвичи сделали ставку на тогда еще молодого Ивана Бочарова, дав ему в напарники все еще голодного до хоккея Александра Еременко. С тех пор воспитанник бело-голубых, несмотря на отсутствие стабильности, дорос до уровня евротуровской сборной, но голкипером с приставкой «топ» так и не стал. А в этом плей-офф 26-летний москвич, проиграв первые два матча дома, и вовсе оказался за спиной неувядающей легенды.

И именно с Еременко в воротах команда Алексея Кудашова сравняла счет в серии после двух матчей в Череповце. После первой победы над «Северсталью» главный тренер бело-голубых не стал сыпать комплименты ветерану. Однако сегодня он попросту спас его от 1:3 в серии и не дал хозяевам уйти в отрыв в концовке второго периода (см. видео с 1:25). Дрогни двукратный чемпион мира в меньшинстве, и команда Разина поехала бы в Москву заканчивать серию.







Впрочем, у «Динамо» есть и еще один герой серии — 32-летний Вячеслав Войнов, который, в отличие от партнеров, получал игровую практику на Олимпиаде в Пекине. Вернувшись из Китая, с первого матча начал доминировать на чужой синей линии. 37 (7+30) очков в 44 матчах регулярки и 6 (2+4) в 4 матчах плей-офф. А он точно полностью пропустил предыдущий сезон?