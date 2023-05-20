Хитрый ход. «Салават Юлаев» выменял одного из лучших вратарей в лиге на молодого форварда
«Салават Юлаев» в кризисный для себя период (а у клуба нет денег, задержка по зарплате составляет уже три месяца) совершил очень грамотную сделку. Клуб обменял в «Северсталь» нападающего Данила Аймурзина, а взамен получил вратаря Александра Самонова. Да, пришлось заплатить череповчанам компенсацию в 50 миллионов, но это того стоило. Вратарь же, чей контракт заканчивался следующей весной, переподписал соглашение, и теперь проведет в Уфе как минимум три сезона.
Не слишком ли дорого за вратаря? Нет. Конечно, уфимские болельщики могут найти минусы, да и уже слышно, как они начинают выражать недовольство по поводу ухода талантливого центрального нападающего. Но только дело в том, что сам Данил очень хотел покинуть «Салават Юлаев». И его аргументы понятны. Дома излишнее давление, слишком большие ожидания, все это беспокоит Аймурзина и не дает показать свои лучшие качества. В «Торосе», например, ничего этого нет, и там хоккеист показывает великолепную игру. Но хочется и в КХЛ о себе заявить, а в «Северстали» самая лучшая возможность проявить себя. Андрей Козырев точно будет давать шанс, а местные болельщики не такие строгие, да и задача команды на сезон минимальная.
Аймурзин же не уезжает за океан, в конце концов, он когда-нибудь может раскрыться и вернется домой, если захочет. Но уфимцам нужно решать серьезные задачи здесь и сейчас. В клубе не могут себе позволить выпускать молодежь на ключевые позиции, так что Данил был бы обречен на минимальное игровое время, не имея к тому же гарантированного места в составе.
А тут еще и получилось взять вратаря. Александр Самонов — хороший голкипер российского уровня. Конечно, не такой выдающийся, как Никита Серебряков, но уж точно входит в топ-3 вратарей с российским паспортом, выступающих в лиге. В свое время его неожиданно забрали из «Витязя» в СКА, хотя он провел только семь отличных матчей в Подольске, правда, с выдающимся процентом отраженных бросков — 97,6. До сезона-2019/20 Александр курсировал между Высшей лигой и КХЛ, так что всплеск был удивительным, а уж трансфер в СКА — совсем сенсационным.
Но и в Санкт-Петербурге Самонов не потерялся. Он провел отличный сезон, съездил на чемпионат мира и там был в полном порядке. Но в питерском клубе никто не имеет права на ошибку. В сезоне-2021/22 Александр играл очень мало, но при этом побывал на Олимпиаде (хотя ни разу и не появился на льду), однако отношения с клубом были разрушены.
С самого начала прошлого сезона ходили разговоры о том, что вратарю ищут варианты обмена, в итоге расторопней всех оказался Андрей Разин, получивший голкипера взамен Владислава Подъяпольского. Самонов играл в Череповце хорошо, но у него был тяжелый контракт для «Северстали», плюс у команды появился Константин Шостак, так что можно было бы пожертвовать дорогим хоккеистом.
Известно, что за Самонова некоторые клубы предлагали больше, но чистые деньги клубу не совсем нужны, а «Салават Юлаев» нашел самый идеальный вариант. Конечно, есть риск, что Александр не будет тащить команду. В конце концов, у него за спиной только два нормальных сезона. Но вратарю лишь 27 лет, он еще прогрессирует, да и, напомним, что лучше него на рынке никого не было. А с парой Самонов — Ежов «Салават Юлаев» уже может на что-то претендовать.
Правда, не дает покоя одна мысль. У Виктора Козлова и в прошлом сезоне была неплохая пара вратарей, но он самостоятельно загнал Кареева в запас, а это не принесло пользы клубу. И вдруг он снова будет верить только в Илью, основываясь на каких-то непонятных цифрах.
Но если Кареева брали как свободного агента, то Самонова приобрели. И вряд ли тренеру позволят гнобить дорогого новичка. Есть вероятность, что Александр сможет приблизиться к своей статистике времен «Витязя». Хотя бы потому, что в клубе не будет такого адского давления, как в СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3