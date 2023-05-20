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Сегодня, 12:45

Хитрый ход. «Салават Юлаев» выменял одного из лучших вратарей в лиге на молодого форварда

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Вратарь Александр Самонов
Александр Самонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вратарь Александр Самонов
Александр Самонов.
Фото ХК «Северсталь»
Вратарь Александр Самонов
Александр Самонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Александр Самонов продолжит карьеру в Уфе.

«Салават Юлаев» в кризисный для себя период (а у клуба нет денег, задержка по зарплате составляет уже три месяца) совершил очень грамотную сделку. Клуб обменял в «Северсталь» нападающего Данила Аймурзина, а взамен получил вратаря Александра Самонова. Да, пришлось заплатить череповчанам компенсацию в 50 миллионов, но это того стоило. Вратарь же, чей контракт заканчивался следующей весной, переподписал соглашение, и теперь проведет в Уфе как минимум три сезона.

Не слишком ли дорого за вратаря? Нет. Конечно, уфимские болельщики могут найти минусы, да и уже слышно, как они начинают выражать недовольство по поводу ухода талантливого центрального нападающего. Но только дело в том, что сам Данил очень хотел покинуть «Салават Юлаев». И его аргументы понятны. Дома излишнее давление, слишком большие ожидания, все это беспокоит Аймурзина и не дает показать свои лучшие качества. В «Торосе», например, ничего этого нет, и там хоккеист показывает великолепную игру. Но хочется и в КХЛ о себе заявить, а в «Северстали» самая лучшая возможность проявить себя. Андрей Козырев точно будет давать шанс, а местные болельщики не такие строгие, да и задача команды на сезон минимальная.

Вратарь Александр Самонов
Александр Самонов.
ХК «Северсталь»

Аймурзин же не уезжает за океан, в конце концов, он когда-нибудь может раскрыться и вернется домой, если захочет. Но уфимцам нужно решать серьезные задачи здесь и сейчас. В клубе не могут себе позволить выпускать молодежь на ключевые позиции, так что Данил был бы обречен на минимальное игровое время, не имея к тому же гарантированного места в составе.

А тут еще и получилось взять вратаря. Александр Самонов — хороший голкипер российского уровня. Конечно, не такой выдающийся, как Никита Серебряков, но уж точно входит в топ-3 вратарей с российским паспортом, выступающих в лиге. В свое время его неожиданно забрали из «Витязя» в СКА, хотя он провел только семь отличных матчей в Подольске, правда, с выдающимся процентом отраженных бросков — 97,6. До сезона-2019/20 Александр курсировал между Высшей лигой и КХЛ, так что всплеск был удивительным, а уж трансфер в СКА — совсем сенсационным.

Но и в Санкт-Петербурге Самонов не потерялся. Он провел отличный сезон, съездил на чемпионат мира и там был в полном порядке. Но в питерском клубе никто не имеет права на ошибку. В сезоне-2021/22 Александр играл очень мало, но при этом побывал на Олимпиаде (хотя ни разу и не появился на льду), однако отношения с клубом были разрушены.

Павел Порядин, Алексей Береглазов. Порядин — в «Спартаке», Береглазов — в «Локомотиве». Таблица переходов КХЛ

С самого начала прошлого сезона ходили разговоры о том, что вратарю ищут варианты обмена, в итоге расторопней всех оказался Андрей Разин, получивший голкипера взамен Владислава Подъяпольского. Самонов играл в Череповце хорошо, но у него был тяжелый контракт для «Северстали», плюс у команды появился Константин Шостак, так что можно было бы пожертвовать дорогим хоккеистом.

Известно, что за Самонова некоторые клубы предлагали больше, но чистые деньги клубу не совсем нужны, а «Салават Юлаев» нашел самый идеальный вариант. Конечно, есть риск, что Александр не будет тащить команду. В конце концов, у него за спиной только два нормальных сезона. Но вратарю лишь 27 лет, он еще прогрессирует, да и, напомним, что лучше него на рынке никого не было. А с парой Самонов — Ежов «Салават Юлаев» уже может на что-то претендовать.

Вратарь Александр Самонов
Александр Самонов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Правда, не дает покоя одна мысль. У Виктора Козлова и в прошлом сезоне была неплохая пара вратарей, но он самостоятельно загнал Кареева в запас, а это не принесло пользы клубу. И вдруг он снова будет верить только в Илью, основываясь на каких-то непонятных цифрах.

Но если Кареева брали как свободного агента, то Самонова приобрели. И вряд ли тренеру позволят гнобить дорогого новичка. Есть вероятность, что Александр сможет приблизиться к своей статистике времен «Витязя». Хотя бы потому, что в клубе не будет такого адского давления, как в СКА.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
Александр Самонов
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
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2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
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2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
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1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
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6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
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Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
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1. Автомобилист - Металлург
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Ак Барс - Нефтехимик
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
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0 - 1
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
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29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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