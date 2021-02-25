Эпизод с Панариным был, но Назаров все приукрасил? Какое продолжение будет у скандальной истории

Обзор дня Алексея Шевченко.

Решение

КХЛ приняла одновременно плохое и отличное решение по поводу «Йокерита» в плей-офф. Нет ничего правильного в том, что финский клуб проведет свои игры на льду соперника. Уж лучше бы они где-нибудь базировались (в условном Новосибирске, например), чем проводили все игры на гостевой площадке, допустим, в Ярославле. Это дает необоснованное преимущество их оппоненту, так никуда не придется ездить, а в плей-офф силы надо экономить при любой возможности. И финский клуб попадает в ситуацию, что против них будут болеть все четыре — семь матчей. Да, на домашние матчи команды не пускают зрителей, но команда-то привыкла выступать в тишине, а все остальные клубы Западной конференции уже отвыкли от такого.

Но если разобраться, то у лиги и не было другого выхода. Они бы могли вообще не допустить финнов для участия в турнире в сентябре, но серьезные люди утверждают, что это было невозможно. Однако президент КХЛ Алексей Морозов прекрасно помнит демарш «Йокерита» в прошлом плей-офф, когда северные соседи заявили, что снимаются с турнира. Он в курсе, какие серьезные проблемы у всех с прибытием в Хельсинки, и не хотел повторения истории, когда местные власти определяли, кому из игроков «Салавата Юлаева» можно выйти на лед. Сейчас в Финляндии обнаружили еще какой-то штамм вируса, не исключено, что в марте снова все позакрывают, так пусть уж финны лучше сыграют в плохих условиях, чем снова неожиданно выпадут. Пандемия в Европе никак не закончится, а лига просто обезопасила себя от более крупных скандалов. Мы умеем смотреть на шаг вперед, в отличие от НХЛ, где вообще нет никакого плана.

Предварительное расписание игр первого раунда #КубокГагарина 2021:



2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта — даты серий пар 2-7, 3-6

3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта — даты серий пар 1-8, 4-5https://t.co/z0EsdK0vhm — КХЛ (@khl) February 24, 2021

Скандал

Продолжается скандал с Андреем Назаровым, который обвинил Артемия Панарина в достаточно серьезном преступлении. Заговорили другие свидетели, например Михаил Анисин. И его версия истории существенно отличается от той, что нам пытался донести бывший тренер. Уже и не было никакого уголовного дела, и сам Анисин не пил какой-то там апельсиновый сок, полиция только приехала и уехала, а скандал даже не вышел за пределы гостиницы. Назаров рассказал какой-то малозначительный эпизод, но приукрасил его так, что пострадал хоккеист. Ну как пострадал — удалось узнать, что он не брал никакой отпуск «за свой счет», как написали из Нью-Йорка. Просто форвард взял паузу, но она ему все равно была нужна, чтобы окончательно залечить травму, из-за которой он пропустил две встречи. Панарин бы сыграл и в Филадельфии прошлой ночью, но раз уж такое случилось, то лучше остаться дома.

Назаров приукрасил все, но сделал это в ужасном стиле. Это как бывалые рыбаки рассказывают о пойманной акуле, когда им попался небольшой окунек. Только истории о рыбалке не портят карьеры, а тут есть пострадавшие. Скоро вся шумиха сойдет на нет, нужно, чтобы Панарин вышел на лед. Тогда к Назарову появятся вопросы у людей, которые занимаются сборной. А я лично пойму Артемия, если он откажется выступать за национальную команду. И мы перед Олимпиадой можем лишиться сильнейшего крайнего форварда только потому, что какой-то человек старался выслужиться.

Расставание

«Нефтехимик» занялся своим любимым делом и начинает расставаться с иностранцами до окончания контракта. Либору Гудачеку позволили уехать, он уже заключил контракт с клубом в чемпионате Швейцарии и продлит себе сезон. Возможно ли его возвращение в КХЛ? Нападающий уже играл в нашей лиге, с 2012 по 2015 год выступал за «Слован», но там совершенно ничем не запомнился. Сезон в Нижнекамске получился гораздо более успешным. В 50 матчах форвард набрал 38 очков, забросил 17 шайб, и даже показатель полезности у него положительный, что, конечно, чудо для любого хоккеиста из клуба, не попавшего в плей-офф.

Гудачек — лучший бомбардир и снайпер команды. Были у него очень плохие игры, но не так уж и много, если сравнивать с другими. Брату вратаря «Спартака» всего 30 лет, а то, что он поехал именно в Швейцарию, говорит о том, что и в Европе ценят его способности. В клубе топ-6 нашей лиги он вряд ли кому-то поможет, но в остальных 17 командах не затеряется. Гудачек гораздо интересней нападающих «Сибири», не говоря уж про легионеров «Амура», «Северстали», «Автомобилиста» и даже некоторых иностранцев «Трактора». Наверняка к его кандидатуре вернутся, но почему же «Нефтехимик» не заключил с ним соглашение?

А там снова решили начать с чистого листа. Рассказывают, что в Нижнекамске снова то ли смена власти, то ли нечто подобное, но так получается, что и нынешний главный тренер может сохранить пост, а виноватыми за провал назначены другие. Слышал, что Вячеславу Буцаеву могут дать еще шанс, при этом увеличив бюджет, а кто-то считает, что именно финансовый вопрос помешал клубу попасть в плей-офф. И кандидатуру Гудачека будут рассматривать, однако планируют сначала «изучить рынок». Но Либору лучше сейчас заняться будущим сезоном, не откладывая все на лето.