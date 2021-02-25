Эпизод с Панариным был, но Назаров все приукрасил? Какое продолжение будет у скандальной истории
Решение
КХЛ приняла одновременно плохое и отличное решение по поводу «Йокерита» в плей-офф. Нет ничего правильного в том, что финский клуб проведет свои игры на льду соперника. Уж лучше бы они где-нибудь базировались (в условном Новосибирске, например), чем проводили все игры на гостевой площадке, допустим, в Ярославле. Это дает необоснованное преимущество их оппоненту, так никуда не придется ездить, а в плей-офф силы надо экономить при любой возможности. И финский клуб попадает в ситуацию, что против них будут болеть все четыре — семь матчей. Да, на домашние матчи команды не пускают зрителей, но команда-то привыкла выступать в тишине, а все остальные клубы Западной конференции уже отвыкли от такого.
Но если разобраться, то у лиги и не было другого выхода. Они бы могли вообще не допустить финнов для участия в турнире в сентябре, но серьезные люди утверждают, что это было невозможно. Однако президент КХЛ Алексей Морозов прекрасно помнит демарш «Йокерита» в прошлом плей-офф, когда северные соседи заявили, что снимаются с турнира. Он в курсе, какие серьезные проблемы у всех с прибытием в Хельсинки, и не хотел повторения истории, когда местные власти определяли, кому из игроков «Салавата Юлаева» можно выйти на лед. Сейчас в Финляндии обнаружили еще какой-то штамм вируса, не исключено, что в марте снова все позакрывают, так пусть уж финны лучше сыграют в плохих условиях, чем снова неожиданно выпадут. Пандемия в Европе никак не закончится, а лига просто обезопасила себя от более крупных скандалов. Мы умеем смотреть на шаг вперед, в отличие от НХЛ, где вообще нет никакого плана.
Предварительное расписание игр первого раунда #КубокГагарина 2021:— КХЛ (@khl) February 24, 2021
2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта — даты серий пар 2-7, 3-6
3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта — даты серий пар 1-8, 4-5https://t.co/z0EsdK0vhm
Скандал
Продолжается скандал с Андреем Назаровым, который обвинил Артемия Панарина в достаточно серьезном преступлении. Заговорили другие свидетели, например Михаил Анисин. И его версия истории существенно отличается от той, что нам пытался донести бывший тренер. Уже и не было никакого уголовного дела, и сам Анисин не пил какой-то там апельсиновый сок, полиция только приехала и уехала, а скандал даже не вышел за пределы гостиницы. Назаров рассказал какой-то малозначительный эпизод, но приукрасил его так, что пострадал хоккеист. Ну как пострадал — удалось узнать, что он не брал никакой отпуск «за свой счет», как написали из Нью-Йорка. Просто форвард взял паузу, но она ему все равно была нужна, чтобы окончательно залечить травму, из-за которой он пропустил две встречи. Панарин бы сыграл и в Филадельфии прошлой ночью, но раз уж такое случилось, то лучше остаться дома.
Назаров приукрасил все, но сделал это в ужасном стиле. Это как бывалые рыбаки рассказывают о пойманной акуле, когда им попался небольшой окунек. Только истории о рыбалке не портят карьеры, а тут есть пострадавшие. Скоро вся шумиха сойдет на нет, нужно, чтобы Панарин вышел на лед. Тогда к Назарову появятся вопросы у людей, которые занимаются сборной. А я лично пойму Артемия, если он откажется выступать за национальную команду. И мы перед Олимпиадой можем лишиться сильнейшего крайнего форварда только потому, что какой-то человек старался выслужиться.
Расставание
«Нефтехимик» занялся своим любимым делом и начинает расставаться с иностранцами до окончания контракта. Либору Гудачеку позволили уехать, он уже заключил контракт с клубом в чемпионате Швейцарии и продлит себе сезон. Возможно ли его возвращение в КХЛ? Нападающий уже играл в нашей лиге, с 2012 по 2015 год выступал за «Слован», но там совершенно ничем не запомнился. Сезон в Нижнекамске получился гораздо более успешным. В 50 матчах форвард набрал 38 очков, забросил 17 шайб, и даже показатель полезности у него положительный, что, конечно, чудо для любого хоккеиста из клуба, не попавшего в плей-офф.
Гудачек — лучший бомбардир и снайпер команды. Были у него очень плохие игры, но не так уж и много, если сравнивать с другими. Брату вратаря «Спартака» всего 30 лет, а то, что он поехал именно в Швейцарию, говорит о том, что и в Европе ценят его способности. В клубе топ-6 нашей лиги он вряд ли кому-то поможет, но в остальных 17 командах не затеряется. Гудачек гораздо интересней нападающих «Сибири», не говоря уж про легионеров «Амура», «Северстали», «Автомобилиста» и даже некоторых иностранцев «Трактора». Наверняка к его кандидатуре вернутся, но почему же «Нефтехимик» не заключил с ним соглашение?
А там снова решили начать с чистого листа. Рассказывают, что в Нижнекамске снова то ли смена власти, то ли нечто подобное, но так получается, что и нынешний главный тренер может сохранить пост, а виноватыми за провал назначены другие. Слышал, что Вячеславу Буцаеву могут дать еще шанс, при этом увеличив бюджет, а кто-то считает, что именно финансовый вопрос помешал клубу попасть в плей-офф. И кандидатуру Гудачека будут рассматривать, однако планируют сначала «изучить рынок». Но Либору лучше сейчас заняться будущим сезоном, не откладывая все на лето.
ХК «Нефтехимик» по соглашения сторон расторг контракт со словацким нападающим Либором Гудачеком.— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) February 24, 2021
В текущем сезоне форвард набрал 38 (17+21) очков в 50 матчах став лучшим бомбардиром.
Мы благодарим Либора за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/8Y0cQ3rFux
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