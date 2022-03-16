ЦСКА снова будет биться со СКА, «Магнитка» сойдется с «Трактором». Кто выйдет в финалы конференций Кубка Гагарина

Прогноз «СЭ» на второй раунд плей-офф КХЛ

Запад

СКА (1) — «Спартак» (7)

Проскочивший первый раунд «Спартак» сыграет в официальных матчах впервые с 9 января. Нападающий красно-белых Андрей Локтионов даже назвал паузу перед серией с армейцами третьей предсезонкой. Москвичи соскучились по хоккею, но в какой форме команда подойдет к битве с лидером «Запада» — большой вопрос. У «Спартака» было время, чтобы изучить соперника, наиграть тройки для нейтрализации лидеров петербуржцев. Только если москвичам не удастся быстро войти в игровой ритм, все тактические заготовки окажутся бесполезными.

СКА буднично отправил в отпуск минское «Динамо». Для выхода в следующий раунд хватило четырех матчей. Эпизодами команда молодого тренера Романа Ротенберга показывала неудачные отрезки. Белорусы тут же перехватывали инициативу и создавали напряжение у ворот Ларса Юханссона, отыгравшего небезупречно. Но превосходство армейцев в мастерстве слишком велико. Разница в классе исполнителей и сказалась на итогах серии.

Потеря СКА иностранных игроков приблизит «Спартак» к сенсации. Тогда команде Романа Ротенберга придется перестраиваться, менять звенья, чем москвичи и могут воспользоваться. Особенно это касается обороны, где у армейцев нет серьезной глубины. По остальным линиям питерцы менее зависимы от легионеров. В любом случае шансов на чудо у «Спартака» немного. За счет свежести красно-белым по силам зацепить один-два матча. Не вижу предпосылок, из-за которых армейцы посыпятся и отдадут серию.

Прогноз «СЭ»: 4-2

ЦСКА (3) — «Динамо» (4)

Легкие 4-0 с «Локомотивом» показали нам, что кубковый опыт и инстинкт убийцы у ЦСКА после ухода Игоря Никитина никуда не делись. Однако помимо никитинского наследства в руках у Сергея Федорова есть один из лучших вратарей лиги и роскошная русская прослойка с классным балансом мастеров и работяг. И пока слабых мест у его команды не видно даже после ухода Лукаса Валльмарка и Йоакима Нордстрема. Вдобавок ко всему армейцы, пожалуй, меньше, чем кто-либо другой, зависимы от легионеров — а значит, катастрофы в случае появления еще одной волны отказников случиться не должно.

И если слухи про новые потери ЦСКА не появляются, то в «Динамо» существует серьезная вероятность скорого ухода втыкающегося во все живое канадского центра Эрика О'Делла, праворукого технаря Андре Петтерссона и его соотечественников Оскара Линдерга и Антона Ведина, без которых у команды серьезно просядут фланги и топ-6.

Тем не менее куда больше проблем у Алексея Кудашова не с нападающими, а с вратарями. Хватит ли на второй раунд 41-летнего Александра Еременко, вновь ставшего по ходу серии с «Северсталью» основным вратарем «Динамо», сказать сложно. А от абсолютно разобранного и вечно перспективного Ивана Бочарова, провалившегося уже в первых двух матчах плей-офф, помощи, кажется, уже не ждут. Ну и как с таким ворохом проблем обыгрывать роботоподобных соседей?

Прогноз «СЭ»: 4-1

Восток

«Металлург» (1) — «Авангард» (5)

Каждая крутая команда, которая нацелена на Кубок Гагарина, обязана прогрессировать по ходу плей-офф. Нельзя на одних оборотах пройти четыре раунда и выиграть 16 матчей. «Металлург» правильно отреагировал на первое (и единственное) поражение от «Барыса». Илья Воробьев объяснил, что команда недостаточно лезла на пятак и закрывала вратаря. Признал проблемы с переходом из обороны в атаку, которые исправили со второй игры. «Металлург» перестроился и провел оставшиеся матчи в более доминирующем стиле, побеждая с запасом.

Впереди у «Магнитки» серия с прошлогодним обидчиком — «Авангардом», ослабленным отъездом двух ведущих защитников: Вилле Покки и Оливера Каски. Заканчивать битву с «Ак Барсом» омичам пришлось в пять игроков обороны. Но с магнитящим броски Шимоном Грубецом в воротах. Чех остался в команде — и от него во многом будет зависеть исход восточного эль-класико. Против «Металлурга» нагрузка на защитников возрастет. Накопится усталость. Без подвигов Грубеца омичам не справиться с вариативным нападением «сталеваров».

«Авангард» в серии с «Ак Барсом» показал привычный для структуры Боба Хартли хоккей. Организованный и терпеливый. «Магнитка» затратила меньше ресурсов, чтобы пройти «Барыс», но по матчам с казахстанцами сложно оценивать кубковые перспективы команды Ильи Воробьева. Ему достался удобный соперник, который прощал «Металлург» за необязательные удаления, сам делал подарки и наошибался в обороне на две серии вперед. Омичи не склонны к подобной щедрости. С интересом понаблюдаем за тем, что придумает «Металлург» против системного оппонента. Предположу, что из дуэли противоположных философий победителями выйдут более нацеленные на атаку и созидание уральцы. Правда, для этого им потребуется как минимум шесть матчей.

Прогноз «СЭ»: 4-2

«Трактор» (2) — «Салават Юлаев» (3)

В серии с «Сибирью» после отъезда тройки Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен «Салавату Юлаеву» для прохода во второй раунд хватило запаса мастерства, которое уфимцам дало новое звено-лидер во главе с Александром Кадейкиным. Однако далеко не факт, что команда из Башкирии сможет выехать на нем в противостоянии с «Трактором», который до сих пор не потеряли никого из иностранцев. Пугает и форма Александра Шарыченкова, ожидаемо не сумевшего равноценно заменить Юху Метсолу на последнем рубеже. И именно 30-летний голкипер — самое слабое звено в механизме финна Томи Лямся.

У «сеянного» выше «Трактора» проблем в разы меньше. Да и есть ли они вообще после уверенного прохода кусачего и дерзкого «Нефтехимика»? Головная боль у Анвара Гатиятулина может возникнуть только в случае, если его иностранцы поддадутся панике и в аккурат перед стартом полуфинала «Востока» побегут домой. Пока же опираемся на имеющиеся вводные — у челябинцев есть три классных играющих звена, пусть и не топовый, но крепкий вратарь, сбалансированная оборона, а также несколько игроков с чемпионским опытом. А еще главный тренер уральцев наверняка извлек уроки из прошлогодней серии, в которой Уфа довольно легко разделалась с его командой. Впрочем, это уже совершенно другая история.

Прогноз «СЭ»: 4-2