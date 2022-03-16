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16 марта, 12:10

ЦСКА снова будет биться со СКА, «Магнитка» сойдется с «Трактором». Кто выйдет в финалы конференций Кубка Гагарина

17 марта стартует второй раунд Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
,  
Иван Богун
Читать «СЭ» в
ЦСКА — СКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Прогноз «СЭ» на второй раунд плей-офф КХЛ.

Запад

СКА (1) — «Спартак» (7)

Проскочивший первый раунд «Спартак» сыграет в официальных матчах впервые с 9 января. Нападающий красно-белых Андрей Локтионов даже назвал паузу перед серией с армейцами третьей предсезонкой. Москвичи соскучились по хоккею, но в какой форме команда подойдет к битве с лидером «Запада» — большой вопрос. У «Спартака» было время, чтобы изучить соперника, наиграть тройки для нейтрализации лидеров петербуржцев. Только если москвичам не удастся быстро войти в игровой ритм, все тактические заготовки окажутся бесполезными.

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СКА буднично отправил в отпуск минское «Динамо». Для выхода в следующий раунд хватило четырех матчей. Эпизодами команда молодого тренера Романа Ротенберга показывала неудачные отрезки. Белорусы тут же перехватывали инициативу и создавали напряжение у ворот Ларса Юханссона, отыгравшего небезупречно. Но превосходство армейцев в мастерстве слишком велико. Разница в классе исполнителей и сказалась на итогах серии.

Потеря СКА иностранных игроков приблизит «Спартак» к сенсации. Тогда команде Романа Ротенберга придется перестраиваться, менять звенья, чем москвичи и могут воспользоваться. Особенно это касается обороны, где у армейцев нет серьезной глубины. По остальным линиям питерцы менее зависимы от легионеров. В любом случае шансов на чудо у «Спартака» немного. За счет свежести красно-белым по силам зацепить один-два матча. Не вижу предпосылок, из-за которых армейцы посыпятся и отдадут серию.

Прогноз «СЭ»: 4-2

ЦСКА (3) — «Динамо» (4)

Легкие 4-0 с «Локомотивом» показали нам, что кубковый опыт и инстинкт убийцы у ЦСКА после ухода Игоря Никитина никуда не делись. Однако помимо никитинского наследства в руках у Сергея Федорова есть один из лучших вратарей лиги и роскошная русская прослойка с классным балансом мастеров и работяг. И пока слабых мест у его команды не видно даже после ухода Лукаса Валльмарка и Йоакима Нордстрема. Вдобавок ко всему армейцы, пожалуй, меньше, чем кто-либо другой, зависимы от легионеров — а значит, катастрофы в случае появления еще одной волны отказников случиться не должно.

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И если слухи про новые потери ЦСКА не появляются, то в «Динамо» существует серьезная вероятность скорого ухода втыкающегося во все живое канадского центра Эрика О'Делла, праворукого технаря Андре Петтерссона и его соотечественников Оскара Линдерга и Антона Ведина, без которых у команды серьезно просядут фланги и топ-6.

Тем не менее куда больше проблем у Алексея Кудашова не с нападающими, а с вратарями. Хватит ли на второй раунд 41-летнего Александра Еременко, вновь ставшего по ходу серии с «Северсталью» основным вратарем «Динамо», сказать сложно. А от абсолютно разобранного и вечно перспективного Ивана Бочарова, провалившегося уже в первых двух матчах плей-офф, помощи, кажется, уже не ждут. Ну и как с таким ворохом проблем обыгрывать роботоподобных соседей?

Прогноз «СЭ»: 4-1

Восток

«Металлург» (1) — «Авангард» (5)

Каждая крутая команда, которая нацелена на Кубок Гагарина, обязана прогрессировать по ходу плей-офф. Нельзя на одних оборотах пройти четыре раунда и выиграть 16 матчей. «Металлург» правильно отреагировал на первое (и единственное) поражение от «Барыса». Илья Воробьев объяснил, что команда недостаточно лезла на пятак и закрывала вратаря. Признал проблемы с переходом из обороны в атаку, которые исправили со второй игры. «Металлург» перестроился и провел оставшиеся матчи в более доминирующем стиле, побеждая с запасом.

Впереди у «Магнитки» серия с прошлогодним обидчиком — «Авангардом», ослабленным отъездом двух ведущих защитников: Вилле Покки и Оливера Каски. Заканчивать битву с «Ак Барсом» омичам пришлось в пять игроков обороны. Но с магнитящим броски Шимоном Грубецом в воротах. Чех остался в команде — и от него во многом будет зависеть исход восточного эль-класико. Против «Металлурга» нагрузка на защитников возрастет. Накопится усталость. Без подвигов Грубеца омичам не справиться с вариативным нападением «сталеваров».

12&nbsp;марта. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; (Казань)&nbsp;&mdash; 2:0. «Ак Барсу» нужно менять почти все. С этой командой большего не достичь

«Авангард» в серии с «Ак Барсом» показал привычный для структуры Боба Хартли хоккей. Организованный и терпеливый. «Магнитка» затратила меньше ресурсов, чтобы пройти «Барыс», но по матчам с казахстанцами сложно оценивать кубковые перспективы команды Ильи Воробьева. Ему достался удобный соперник, который прощал «Металлург» за необязательные удаления, сам делал подарки и наошибался в обороне на две серии вперед. Омичи не склонны к подобной щедрости. С интересом понаблюдаем за тем, что придумает «Металлург» против системного оппонента. Предположу, что из дуэли противоположных философий победителями выйдут более нацеленные на атаку и созидание уральцы. Правда, для этого им потребуется как минимум шесть матчей.

Прогноз «СЭ»: 4-2

«Трактор» (2) — «Салават Юлаев» (3)

В серии с «Сибирью» после отъезда тройки Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен «Салавату Юлаеву» для прохода во второй раунд хватило запаса мастерства, которое уфимцам дало новое звено-лидер во главе с Александром Кадейкиным. Однако далеко не факт, что команда из Башкирии сможет выехать на нем в противостоянии с «Трактором», который до сих пор не потеряли никого из иностранцев. Пугает и форма Александра Шарыченкова, ожидаемо не сумевшего равноценно заменить Юху Метсолу на последнем рубеже. И именно 30-летний голкипер — самое слабое звено в механизме финна Томи Лямся.

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У «сеянного» выше «Трактора» проблем в разы меньше. Да и есть ли они вообще после уверенного прохода кусачего и дерзкого «Нефтехимика»? Головная боль у Анвара Гатиятулина может возникнуть только в случае, если его иностранцы поддадутся панике и в аккурат перед стартом полуфинала «Востока» побегут домой. Пока же опираемся на имеющиеся вводные — у челябинцев есть три классных играющих звена, пусть и не топовый, но крепкий вратарь, сбалансированная оборона, а также несколько игроков с чемпионским опытом. А еще главный тренер уральцев наверняка извлек уроки из прошлогодней серии, в которой Уфа довольно легко разделалась с его командой. Впрочем, это уже совершенно другая история.

Прогноз «СЭ»: 4-2

Алексей Кудашов
Сергей Федоров
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
17
2
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
1. Металлург - Авангард
0 - 0
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
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2. Металлург - Барыс
6 - 2
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Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
17.03 19:30
ЦСКА – Динамо М
 - : -
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