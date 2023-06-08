«Салават» исключат из КХЛ? Чем грозят уфимскому клубу долги по зарплате

Игроки ждут денег еще за февраль.

«Салават Юлаев» с середины 2000-х вошел в число элитных клубов российского хоккея. Мощные финансовые вливания из бюджета Республики Башкортостан и спонсоров позволили собрать в Уфе мощный состав, выигравший Суперлигу в 2008-м. А в сезоне-2010/11 в «Салавате» собралась настоящая команда мечты во главе с тренерами сборной России Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным, в которой зажигал еще совсем молодой Александр Радулов.

За прошедшие с того момента 12 лет уфимский клуб ни разу не доходил до финала, и если в 2010-х это кого-то удивляло, то сейчас «Салавату» объективно сложно надеяться на победу в Кубке. С 2016 года «Башнефть», спонсировавшая уфимский клуб, вошла в состав «Роснефти», у которой, понятное дело, свои приоритеты, в том числе в спорте. Средства на «Салават» выделялись регулярно, но по своему бюджету уфимцы серьезно уступают клубам-олигархам. Отсюда и объявленная ставка на молодежь.

В это межсезонье «Салават» провел несколько серьезных трансферов. Подписали одного из лучших снайперов прошлой регулярки Александра Шарова, вернули из «Автомобилиста» своего воспитанника Алексея Василевского, выменяли из «Северстали» вратаря Александра Самонова. Но будущее клуба подвисло после того, как стало понятно, что выплата долгов по зарплате затягивается.

По информации «СЭ», игроки и сотрудники клуба не получают зарплату с февраля. По примерным расчетам, сумма долга составляет не менее 300 миллионов рублей. В мае КХЛ наложила на «Салават» запрет на регистрацию новых контрактов, а клуб был обязан закрыть долги до 1 июня — в ином случае ограниченно свободные агенты выходили бы на рынок. Тем не менее Джош Хо-Сэнг по-прежнему числится в составе «Салавата».

В клубе уже не раз ждали поступления средств, при этом руководители сами успевали договориться о получении займа. Но брать деньги в кредит «Салавату» запрещало руководство республики — таким образом, проблема с долгами не решена до сих пор. Правда, по нашей информации, за июнь этот вопрос точно должен быть решен — средства от «Роснефти» должны поступить в Фонд социальных и целевых программ, который официально спонсирует клуб. Возможно, средства для «Салавата» были и раньше, но то, куда их направить, решает именно фонд.

Фото ХК «Салават Юлаев»

Как ранее сообщалось в СМИ, проблемы в клубе могут быть связаны с борьбой за руководящие посты, которая в Уфе зачастую бывает особенно ожесточенной. При этом глава Республики Башкортостан Радий Хабиров по окончании сезона выразил полную поддержку генеральному директору Ринату Баширову, который был готов уйти с поста после вылета в первом раунде Кубка Гагарина от «Адмирала». Остался на своем посту и главный тренер Виктор Козлов, а Хабиров выразил удовлетворение от большого количества молодежи в составе и второго места в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Несмотря на долги, никто из действующих игроков не планирует покидать «Салават». По нашей информации, никакой паники среди хоккеистов нет — все уверены, что клуб решит возникшую проблему. Правда, она явно мешает трансферным планам «Салавата»: при прочих равных вряд ли кто-то из свободных агентов выберет клуб с долгами. Помимо Хмелевского и Хо-Сэнга, в клубе ждут еще одного иностранного нападающего, необходимо усиление и в оборонительную линию.

Интересно, что пошли слухи даже о возможном исключении «Салавата Юлаева» из КХЛ. В соцсетях появился комментарий президента КХЛ Алексея Морозова о грядущих санкциях в отношении уфимцев, но новость оказалась фейком. Никакое исключение «Салавату» не грозит. Главное, чтобы клубу не ставили препятствий в своей республике — в таком случае уфимцы должны собрать неплохую команду на предстоящий сезон.