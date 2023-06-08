Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Инсайды

Сегодня, 14:45

«Салават» исключат из КХЛ? Чем грозят уфимскому клубу долги по зарплате

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты «Салавата Юлаев»
Хоккеисты «Салавата Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»
Игроки ждут денег еще за февраль.

«Салават Юлаев» с середины 2000-х вошел в число элитных клубов российского хоккея. Мощные финансовые вливания из бюджета Республики Башкортостан и спонсоров позволили собрать в Уфе мощный состав, выигравший Суперлигу в 2008-м. А в сезоне-2010/11 в «Салавате» собралась настоящая команда мечты во главе с тренерами сборной России Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным, в которой зажигал еще совсем молодой Александр Радулов.

За прошедшие с того момента 12 лет уфимский клуб ни разу не доходил до финала, и если в 2010-х это кого-то удивляло, то сейчас «Салавату» объективно сложно надеяться на победу в Кубке. С 2016 года «Башнефть», спонсировавшая уфимский клуб, вошла в состав «Роснефти», у которой, понятное дело, свои приоритеты, в том числе в спорте. Средства на «Салават» выделялись регулярно, но по своему бюджету уфимцы серьезно уступают клубам-олигархам. Отсюда и объявленная ставка на молодежь.

Евгений Аликин и&nbsp;Александр Хмелевски. Большие надежды или старые грабли? Два топ-клуба уже начали межсезонье

В это межсезонье «Салават» провел несколько серьезных трансферов. Подписали одного из лучших снайперов прошлой регулярки Александра Шарова, вернули из «Автомобилиста» своего воспитанника Алексея Василевского, выменяли из «Северстали» вратаря Александра Самонова. Но будущее клуба подвисло после того, как стало понятно, что выплата долгов по зарплате затягивается.

По информации «СЭ», игроки и сотрудники клуба не получают зарплату с февраля. По примерным расчетам, сумма долга составляет не менее 300 миллионов рублей. В мае КХЛ наложила на «Салават» запрет на регистрацию новых контрактов, а клуб был обязан закрыть долги до 1 июня — в ином случае ограниченно свободные агенты выходили бы на рынок. Тем не менее Джош Хо-Сэнг по-прежнему числится в составе «Салавата».

В клубе уже не раз ждали поступления средств, при этом руководители сами успевали договориться о получении займа. Но брать деньги в кредит «Салавату» запрещало руководство республики — таким образом, проблема с долгами не решена до сих пор. Правда, по нашей информации, за июнь этот вопрос точно должен быть решен — средства от «Роснефти» должны поступить в Фонд социальных и целевых программ, который официально спонсирует клуб. Возможно, средства для «Салавата» были и раньше, но то, куда их направить, решает именно фонд.

Хоккеисты «Салавата Юлаев»
Фото ХК «Салават Юлаев»

Как ранее сообщалось в СМИ, проблемы в клубе могут быть связаны с борьбой за руководящие посты, которая в Уфе зачастую бывает особенно ожесточенной. При этом глава Республики Башкортостан Радий Хабиров по окончании сезона выразил полную поддержку генеральному директору Ринату Баширову, который был готов уйти с поста после вылета в первом раунде Кубка Гагарина от «Адмирала». Остался на своем посту и главный тренер Виктор Козлов, а Хабиров выразил удовлетворение от большого количества молодежи в составе и второго места в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Несмотря на долги, никто из действующих игроков не планирует покидать «Салават». По нашей информации, никакой паники среди хоккеистов нет — все уверены, что клуб решит возникшую проблему. Правда, она явно мешает трансферным планам «Салавата»: при прочих равных вряд ли кто-то из свободных агентов выберет клуб с долгами. Помимо Хмелевского и Хо-Сэнга, в клубе ждут еще одного иностранного нападающего, необходимо усиление и в оборонительную линию.

Александр Самонов. Хитрый ход. «Салават Юлаев» выменял одного из лучших вратарей в лиге на молодого форварда

Интересно, что пошли слухи даже о возможном исключении «Салавата Юлаева» из КХЛ. В соцсетях появился комментарий президента КХЛ Алексея Морозова о грядущих санкциях в отношении уфимцев, но новость оказалась фейком. Никакое исключение «Салавату» не грозит. Главное, чтобы клубу не ставили препятствий в своей республике — в таком случае уфимцы должны собрать неплохую команду на предстоящий сезон.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
5
1
Читайте также
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучший бомбардир КХЛ — в «Ак Барсе». Клуб из Казани становится мощнее и страшнее
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
25.04
27.04
29.04
29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости