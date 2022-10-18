Продать звезд за 1000 рублей, но остаться в лидерах КХЛ. «Динамо» без Шипачева и Войнова — открытие регулярки
Новый вектор развития
Рассуждая перед сезоном о перспективах московского «Динамо», не предполагал, что команда настолько резво начнет регулярку и в середине октября закрепится на втором месте «Запада». Бело-голубым принадлежит важное для старта чемпионата достижение. Только «Динамо» и ярославскому «Локомотиву» удалось раскусить резво шагающий СКА Романа Ротенберга. Пусть москвичи выиграли по буллитам — ценность победы это не отменяет.
Кажется, расставание с большими игроками только помогло «Динамо». Сделка с «Ак Барсом», по итогам которой Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов переехали в Казань в обмен на 1000 рублей, навсегда вписана в историю лиги и изменила концепцию команды. Шутка ли: полученную тысячу динамовцы «поставили» на правильный хоккей Алексея Кудашова. Руководство поверило в тренера, совместно подобрали ровный состав с четырьмя бегущими звеньями — и «Динамо» смело идет в лидерах конференции.
Перестройкой в чистом виде, как аналогичные процессы описывают в НХЛ, динамовскую смену курса не назовешь. От первых лиц клуба звучало словосочетание «новый вектор развития». Подобной трактовкой описываются разные глобальные перемены. Чаще всего — вынужденные и связанные с оптимизацией затрат. Понимая положение бело-голубых, в первую очередь финансовое, очевидно, что на этом все и сошлось. Зарплатный фонд сократился. Летом команду покинули не только звезды первого порядка — Шипачев и Войнов. Расстались с Андреем Педаном, Артемом Федоровым, Станиславом Галиевым, Михаилом Фисенко и динамовцем до кончиков пальцев Иваном Бочаровым.
Первые шаги нового этапа развития не сулили бело-голубым ничего хорошего. Когда в России говорят об оптимизации, в большинстве случае предполагается откат или стагнация. Москвичи за полтора месяца регулярки перевернули прижившийся тезис. «Динамо» лихо справилось с сокращением бюджета и отказом от суперзвезд. Бело-голубые поверили в молодых и нераскрывшихся россиян. Привезли качественных по кахаэловским меркам легионеров. Каждый иностранец оправдывает ожидания. Пожалуй, буксует только Якоб Лилья, но шведа на старте чемпионата подкосила травма.
Тем смешнее читались провокации в прессе и телеграм-каналах в адрес генерального менеджера и главного тренера «Динамо». Никакого конфликта между Алексеем Сопиным и Алексеем Кудашовым нет. В «Динамо» собралась хоккейная команда единомышленников. Ключевое словосочетание — «хоккейная команда». Внутренние дела клуба насыщены классическими для бело-голубых прыжками на батуте. То затишье, то война. В руководстве нет единства. Интриг в верхах достаточно, но нас интересует хоккей. А команда плывет в одной лодке, что подтверждает начало регулярки.
Ставка на правильный хоккей
Нынешнее «Динамо» Кудашова — за правильный хоккей. Работа и скорость, заправленные рациональностью, нивелируют недостаток мастерства. Результат приходит к москвичам через правильные действия. Не хочу говорить лозунгами, но сила кудашовского «Динамо» действительно в единстве и полной отдаче от каждого звена, тройки нападающих и пары защитников. Один выпадающий элемент может остановить весь механизм. Этим и объясняются такие нелепые поражения, как от «Сибири» в серии буллитов.
Кудашов ставит понятный хоккей. Отнюдь не творческий, но системный и позволяющий добиваться результата с текущим составом. «Динамо» справилось с уходом больших звезд, сделав выбор в пользу более универсальных игроков. Это к истории про то, как ролевик Эрик О'Делл набрал 20 очков и залетел в топ-3 бомбардиров лиги. Неизвестный широкому зрителю Максим Джиошвили, пыливший последние сезоны в ВХЛ, забил за полтора месяца больше Шипачева в «Ак Барсе». Тренер вратарей Константин Власов реанимировал вернувшегося из Северной Америки Илью Коновалова. Ярославский воспитанник — один из лучших в лиге по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков. Дмитрий Рашевский стабильно набирает очки и в звене без Шипачева. Общаясь с молодым форвардом, ставшим за короткое время фронтменом «Динамо», получил объяснение сильного старта бело-голубых.
— В этом году у нас очень хорошая команда. Все позитивные, все равны. Что молодой, что старший — каждый может подсказать друг другу и пихнуть в нужный момент. Мне нравится, что много позитива по сравнению с прошлым годом, — сказал Рашевский. В словах Дмитрия читается отсылка к прошлому сезону, когда в раздевалке были другие порядки. Сейчас все изменилось. Уход высокооплачиваемых игроков сделал из «Динамо» ровную команду, открывающую новых героев для КХЛ.
Бело-голубых ждет тяжелая концовка октября. Не удивлюсь, если второй осенний месяц принесет меньше оптимизма. Но это не так и важно. Штаб Кудашова строит команду под плей-офф, которая не развалится и не испугается более мастеровитых соперников. Строит через ошибки и поражения, через ротацию и индивидуальную работу. У Алексея Николаевича сильные помощники. Тренерский штаб — скрытый резерв динамовцев. Люди выводят игроков на новый уровень и умеют зажигать их глаза. Пересмотрите концовку матча с «Салаватом Юлаевым», когда москвичи спаслись за секунду до сирены. Спада в длинной регулярке не избежать. Важнее посмотреть, как бело-голубые справятся с ним. Атмосфера в команде добавляет уверенности, что нынешнее «Динамо» не сломается от давления, как тонкий прутик.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|20
|13
|7
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|ЦСКА
|18
|11
|7
|25
|5
|Витязь
|20
|10
|10
|24
|6
|Торпедо
|19
|11
|8
|23
|7
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|19
|14
|5
|29
|2
|Металлург
|19
|13
|6
|28
|3
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|4
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|5
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|20
|9
|11
|20
|8
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|9
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|16
|11
|Амур
|19
|5
|14
|13
|18.10
|12:30
|
Адмирал – Витязь
|3 : 2 Б
|18.10
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|18.10
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|18.10
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -