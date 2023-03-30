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Сегодня, 16:45

Уникальное достижение ЦСКА. Армейцы четыре раза подряд победили в седьмых матчах плей-офф

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Радость хоккеистов ЦСКА после победы над «Локомотивом»
Радость хоккеистов ЦСКА после победы над «Локомотивом».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Федоров с хоккеистами ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Федоров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/3
СКА, «Магнитка», «Северсталь» и «Локомотив» не справились с красно-синими в решающих встречах. Кто следующий?

Наставнику ЦСКА Сергею Федорову пора задуматься о собственной книге: «Как побеждать в седьмых матчах плей-офф?». Четыре серии подряд его команда использует максимальное количество игр и не оставляет соперникам шансов в решающий момент. Кубковый опыт? Хладнокровие? Везение? Всего понемногу. СКА, «Металлург», «Северсталь» и «Локомотив» терзали ЦСКА в валидольных сериях, но финал оставался неизменным. Все, как в знаменитом афоризме английского футболиста Гари Линекера: «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». Примерно так же происходит с ЦСКА в седьмых матчах.

ЦСКА победил &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 5:0. Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»

Многие хоккеисты говорят, что седьмые игры — отдельная глава жизни и совсем другой вид спорта. Момент, когда решается, останется команда в борьбе за Кубок или опечаленная отправится домой готовиться к отпускам. Заслужил ли «Локомотив» 0:5 в седьмом матче с ЦСКА? Нет, конечно. Наиграл ли ЦСКА на 5:0? Сомнительно. Ярославцы смотрелись достойно, но москвичи ментально пробили соперника космической реализацией моментов. Две пропущенные шайбы с пяти бросков в первом периоде. Одна — с трех попаданий в створ во втором отрезке. А спастись с 0:3, играя с ЦСКА, практически невозможно. Хваткой кубкового монстра армейцы цепляются в решающие матчи и не отдают победы.

Сергей Федоров.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Поражение «Локомотива» — не про тактические просчеты и не про разочарование конкретными хоккеистами. Команда должна созреть для побед в таких матчах. Происходящее с ярославцами напомнило седьмую игру прошлого финала, когда москвичи деклассировали «Металлург». «Магнитка» вела в серии 3-1. После гола Егора Коробкина 12 минут отделяли уральцев от третьего в клубной истории Кубка Гагарина. Однако в концовке пятого матча ЦСКА активировал машиноподобный режим. «Металлург» дрогнул, а армейцы только усилили давление. Вчера под поезд попали ярославцы, уступившие ЦСКА в деталях, которые москвичами доведены до совершенства и работают в критические моменты.

Федоров руководит ЦСКА второй сезон и не проиграл ни одной серии плей-офф. Четыре из них закончились в семи матчах. Серии складывались по-разному. Семь матчей с «Северсталью» удивили многих. Семь игр с «Локомотивом» вытекали из класса команд и встречи с бывшим тренером. Неизменен результат. Сказывается огромный опыт армейцев и психология наставника, прошедшего за богатую карьеру финалы Кубка Стэнли, Олимпиады и чемпионатов мира. Федоров знает, как выигрывать решающие матчи, и понимает, как подвести команду к моменту, когда на кону продолжение сезона и борьба за Кубок.

29&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 5:0. Против лома нет приема. ЦСКА провел идеальный седьмой матч серии, уничтожив «Локомотив»

Неприятные флешбэки должны посетить Романа Ротенберга перед очередным армейским финалом «Запада». Год назад СКА пропустил москвичей в золотую серию. ЦСКА проигрывал 2-3, но без осечек провел решающие моменты противостояния и спасся в лучших традициях москвичей. Теперь на сторону петербуржцев перешел бывший помощник Федорова — Евгений Корешков. Тренер, отвечающий за нападающих, прекрасно знаком с философией и схемами ЦСКА. К новой дуэли против Федорова Ротенберг подходит со свежими идеями, связанными в том числе с усилением штаба. Стиль СКА изменился за последний год. Воздержусь от прогнозов перед серией, но не представляю армейский финал конференции без драйва, накала страстей и бьющих через край эмоций.

Слезы капитана ярославцев Сергея Андронова после поражения.

Федоров — по-прежнему новичок в тренерском деле. Он работает только второй сезон в команде, фундамент которой заложил Никитин. Беспроигрышная серия седьмых матчей ЦСКА началась как раз при бывшем тренере. Игорь Валерьевич обыгрывал в матчах жизни СКА и «Локомотив». В этом плей-офф Никитин сам пострадал от армейского монстра, которого воспитывал до прихода Федорова. Укротят ли его петербуржцы — покажет ближайшая серия. Главный тренер ЦСКА установил уникальное достижение. Федоров выиграл четыре седьмых матча. Ценнее этой статистики только беспроигрышная кубковая серия. В плей-офф с Федоровым на лавке москвичи идут без поражений.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
7
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
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6.04
1.04 17:00
Ак Барс – Авангард
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