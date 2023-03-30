Уникальное достижение ЦСКА. Армейцы четыре раза подряд победили в седьмых матчах плей-офф

СКА, «Магнитка», «Северсталь» и «Локомотив» не справились с красно-синими в решающих встречах. Кто следующий?

Наставнику ЦСКА Сергею Федорову пора задуматься о собственной книге: «Как побеждать в седьмых матчах плей-офф?». Четыре серии подряд его команда использует максимальное количество игр и не оставляет соперникам шансов в решающий момент. Кубковый опыт? Хладнокровие? Везение? Всего понемногу. СКА, «Металлург», «Северсталь» и «Локомотив» терзали ЦСКА в валидольных сериях, но финал оставался неизменным. Все, как в знаменитом афоризме английского футболиста Гари Линекера: «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». Примерно так же происходит с ЦСКА в седьмых матчах.

Многие хоккеисты говорят, что седьмые игры — отдельная глава жизни и совсем другой вид спорта. Момент, когда решается, останется команда в борьбе за Кубок или опечаленная отправится домой готовиться к отпускам. Заслужил ли «Локомотив» 0:5 в седьмом матче с ЦСКА? Нет, конечно. Наиграл ли ЦСКА на 5:0? Сомнительно. Ярославцы смотрелись достойно, но москвичи ментально пробили соперника космической реализацией моментов. Две пропущенные шайбы с пяти бросков в первом периоде. Одна — с трех попаданий в створ во втором отрезке. А спастись с 0:3, играя с ЦСКА, практически невозможно. Хваткой кубкового монстра армейцы цепляются в решающие матчи и не отдают победы.

Сергей Федоров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Поражение «Локомотива» — не про тактические просчеты и не про разочарование конкретными хоккеистами. Команда должна созреть для побед в таких матчах. Происходящее с ярославцами напомнило седьмую игру прошлого финала, когда москвичи деклассировали «Металлург». «Магнитка» вела в серии 3-1. После гола Егора Коробкина 12 минут отделяли уральцев от третьего в клубной истории Кубка Гагарина. Однако в концовке пятого матча ЦСКА активировал машиноподобный режим. «Металлург» дрогнул, а армейцы только усилили давление. Вчера под поезд попали ярославцы, уступившие ЦСКА в деталях, которые москвичами доведены до совершенства и работают в критические моменты.

Федоров руководит ЦСКА второй сезон и не проиграл ни одной серии плей-офф. Четыре из них закончились в семи матчах. Серии складывались по-разному. Семь матчей с «Северсталью» удивили многих. Семь игр с «Локомотивом» вытекали из класса команд и встречи с бывшим тренером. Неизменен результат. Сказывается огромный опыт армейцев и психология наставника, прошедшего за богатую карьеру финалы Кубка Стэнли, Олимпиады и чемпионатов мира. Федоров знает, как выигрывать решающие матчи, и понимает, как подвести команду к моменту, когда на кону продолжение сезона и борьба за Кубок.

Неприятные флешбэки должны посетить Романа Ротенберга перед очередным армейским финалом «Запада». Год назад СКА пропустил москвичей в золотую серию. ЦСКА проигрывал 2-3, но без осечек провел решающие моменты противостояния и спасся в лучших традициях москвичей. Теперь на сторону петербуржцев перешел бывший помощник Федорова — Евгений Корешков. Тренер, отвечающий за нападающих, прекрасно знаком с философией и схемами ЦСКА. К новой дуэли против Федорова Ротенберг подходит со свежими идеями, связанными в том числе с усилением штаба. Стиль СКА изменился за последний год. Воздержусь от прогнозов перед серией, но не представляю армейский финал конференции без драйва, накала страстей и бьющих через край эмоций.

Федоров — по-прежнему новичок в тренерском деле. Он работает только второй сезон в команде, фундамент которой заложил Никитин. Беспроигрышная серия седьмых матчей ЦСКА началась как раз при бывшем тренере. Игорь Валерьевич обыгрывал в матчах жизни СКА и «Локомотив». В этом плей-офф Никитин сам пострадал от армейского монстра, которого воспитывал до прихода Федорова. Укротят ли его петербуржцы — покажет ближайшая серия. Главный тренер ЦСКА установил уникальное достижение. Федоров выиграл четыре седьмых матча. Ценнее этой статистики только беспроигрышная кубковая серия. В плей-офф с Федоровым на лавке москвичи идут без поражений.