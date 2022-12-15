Чего ждать в дедлайн? До закрытия рынка КХЛ — меньше двух недель

Стоит ли надеяться на громкие обмены?

КХЛ ушла на паузу, связанную с проведением Матча звезд и Кубка Первого канала. Интенсивный календарь выжал из игроков силы к началу декабря. Тренеры и хоккеисты сетовали на солидную нагрузку — никогда прежде чемпионат не проводился с такой плотностью. В перерыве появился шанс перезагрузиться, отдохнуть, а внимание стянули на себя генеральные менеджеры. Перед Матчем звезд в Челябинске прошло совещание руководителей клубов. Обсуждались оргвопросы о проведении чемпионата, после чего в фуршетной обстановке менеджеры обменивались мыслями, в том числе о селекции и возможных сделках.

До закрытия рынка КХЛ остается меньше двух недель. Дедлайн — горячая пора переходов и обменов. В Юрьев день случались сделки, которые кажутся невозможными в межсезонье. Клубы получили последний шанс закрыть проблемные позиции и укрепить состав к плей-офф. С 28 декабря до 1 мая нельзя заявлять новых игроков. Давние антиробингудовские принципы дедлайна сейчас теряют актуальность. Если раньше аутсайдеры отпускали лидеров в топ-клубы, то теперь чемпионат выровнялся и забрать приглянувшегося игрока из команды, которая только претендует на плей-офф, проблематичнее.

Дедлайн проходит не так азартно, как пару лет назад. Сказывается не только рост конкуренции, но и отток звезд из лиги. Как российских, так и иностранных. С легионерами — отдельная история. Когда-то СКА вырывал Артемия Панарина и Михаила Варнакова, «Металлург» подписывал Даниила Маркова и Александра Королюка, московское «Динамо» вытаскивало из «Амура» Якуба Петружалека. «Авангард» уводил у проблемного «Куньлуня» Тэйлора Бека. Борьба за игроков велась до последних часов закрытия рынка. А что сейчас? Дедлайн ожидается скучным, с минимумом интриг и без распродаж активов андердогов.

Юлиус Гудачек. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ощутил этот эффект и «Авангард». Омичи долго искали вратаря. Покинувший клуб Алексей Волков не закрыл проблемную позицию. Юлиуса Гудачека и Брендона Максвелла отклонил верховный главнокомандующий омичей. Волкова в клубе сменил Рашид Хабибулин, который относительно быстро привез-таки голкипера в Омск. Но какого? 24-летнего Андрея Сковронского, которого «ястребы» арендовали у московского «Спартака». Обычно аренда работала с обратной силой. Топ-клубы уступали игроков, которые не проходят в состав, командам средней руки. «Авангард» умудрился ввести новый, правда, пока еще не совсем тренд и в механизме аренды.

Вариант с Андреем выглядит перестраховочным. Станислав Галимов выбыл до конца сезона. Андрей Мишуров не готов к уровню КХЛ. «Ястребы», арендовав Сковронского, закрыли позицию бэкапа, но бригада вратарей по-прежнему не соответствует задачам и амбициям клуба. Известно, что «Авангард» обхаживает хабаровского спасителя Евгения Аликина. Жаждущий плей-офф «Амур» не намерен расставаться с вратарем. Поиски иностранцев легче не становятся. Вот и получается, что, перебирая кандидатов на роль стартера, омичи могли остаться ни с чем. Демченко — это не праймовый Василий Кошечкин, который играл почти без замен всю регулярку. С таким графиком легко залететь в лазарет. Пока продолжаются переговоры, Демченко подстрахует Сковронский. Для больших же дел омичам нужны другие вратари.

Вернемся к дедлайну. Самый ценный лот на рынке — форвард Александр Бурмистров, поссорившийся с руководством «Ак Барса». Игрока отправили с выезда домой после того, как он не стесняясь высказал экс-главному тренеру Олегу Знарку все, что накипело с начала сезона. Знарок покинул «Ак Барс» — все идет к тому, что Бурмистров повторит маршрут тренера. «Ак Барс» не отдаст игрока за охапку фантиков. За ценный актив (российского опытного центра) полагается соответствующая компенсация. Казанцы не хотят усиливать конкурентов по конференции. Это усложняет сделку для желающих подписать Бурмистрова из команд «Востока».

Александр Бурмистров. ХК «Ак Барс»

С большой вероятностью «Трактор» покинет Сергей Шумаков. Нападающий, подписанный по ходу регулярки, не прижился в команде Анвара Гатиятулина. Генеральный директор челябинцев Иван Савин в интервью «СЭ» говорил, что в ближайшее время клуб планирует обмены. Вероятно, попавший в опалу Шумаков станет одним из участников. Не исключено, что судьба Сергея решится до дедлайна. Впрочем, челябинцы могут и сохранить нападающего, если дадут ему шанс исправиться.

Челябинцы при этом уже выменяли из «Спартака» защитника Александра Брынцева, отдав взамен права на Ника Бэйлена. Американец с белорусским паспортом вряд ли приедет в Челябинск при Анваре Гатиятулине, так что смысла держать права на Бэйлена нет.

Бурмистров, Шумаков — и, собственно, все. Без контракта еще выставленные «Сибирью» на драфт отказов Антон Шенфельд и Вадим Кудако, но вряд ли их будущее вызовет переполох на рынке. Вероятно, за две недели клубам удастся привезти иностранцев, но только в штучном виде. Рассматривает приглашение легионера «Салават Юлаев». Подписавший канадца Роберта Хэмилтона «Трактор» намекнул конкурентам, что внешний рынок доступен. Впрочем, ждать, что иностранцы хлынут в Россию, как колонны с елками перед Новым годом, опрометчиво. Не забывайте о сокращении лимита на легионеров, который вступит в силу со следующего сезона.

Сильно удивлюсь, если дедлайн не ограничится мелкими сделками и развязкой историй, которые закрутились в течение сезона. Локальные интриги возможны, но трансферных бомб ждать не стоит. Не берусь утверждать, хорошо это или плохо для лиги. Неожиданные переходы в любом случае подогревают интерес к индустрии. Вспомните, сколько шума вызвал декабрьский контракт Ильи Ковальчука с «Авангардом» перед чемпионским плей-офф. Текущий сезон исключает подобные интриги. Нет, если, конечно, Илья Валерьевич за две недели не надумает вдруг возобновить карьеру игрока.