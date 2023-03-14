Жамнов — лучший тренер для «Спартака» со времен Ржиги. Ниже красно-белым падать нельзя

Но успех будет зависеть от одного важного момента.

«Спартак» не стал тянуть с назначением главного тренера после неудачной попытки найти общий язык с Дмитрием Квартальновым. Насколько известно, кандидатуры Алексея Жамнова не было в предварительном списке. Среди претендентов значились Леонид Тамбиев и Олег Леонтьев. Из этого можно сделать логичный вывод, что новый тренер стал непосредственной креатурой самого Геннадия Тимченко. Могущественный функционер в последние годы негласно курирует столичный клуб. Председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачев — человек из его ближайшего окружения.

Нынешняя ситуация близко напоминает события в ноябре 2021 года, когда проходил выбор главного тренера сборной России на Олимпиаду в Пекин. Оценивать и тем более возмущаться кулуарными решениями бессмысленно, поскольку это данность, присущая многим внутренним процессам в России, а не только отечественному хоккею.

Сразу готов поделиться личной и вряд ли популярной точкой зрения. Жамнов — лучший из вариантов на пост главного тренера «Спартака» со времен Милоша Ржиги. Он несколько лет работал в клубе, несколько раз вынужденно спускался на скамейку и принимал активное участие в тренировочном процессе. В сборной России специалист получил колоссальный опыт, включая две Олимпиады и Кубок мира. У него есть большой авторитет среди игроков — его уважали даже звезды первой величины. Нельзя сказать, что Жамнов обладает ярчайшей харизмой и талантом мотивационного спикера, но в «Спартаке» ему удавалось объединять людей вокруг себя. Под него будет гораздо проще пригласить качественных новичков в межсезонье.

Основной вопрос, который возникал применительно к его кандидатуре, — персональная мотивация. Со стороны казалось, что Алексею Юрьевичу гораздо комфортнее находиться в кресле менеджера, чем на скамейке, куда он иногда вынужденно спускался. Но сейчас, видимо, желание появилось. Сидеть без серьезного дела, не зная, чем себя занять, еще мучительнее.

Алексей Жамнов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Было бы крайне интересно узнать один важный момент. Обговорил ли перед своим назначением Жамнов один ключевой вопрос. Ему необходим свой человек в спортивном отделе — тот, кому можно доверять и кто не будет постоянно лезть в тренерскую работу. Усачев, по всем отзывам, в общении довольно резкий человек, не склонный к поискам компромиссов. Найти с ним общий язык всегда непросто. Если Жамнов предварительно пролоббировал перед Тимченко свои интересы таким образом, чтобы четко определить зоны ответственности, то возвращение в «Спартак» может стать успешным. Ниже клубу с его возможностями и традициями падать некуда.