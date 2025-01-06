Жара в Нижнекамске! Игроки «Нефтехимика» и «Сибири» сошлись в массовой драке за две секунды до сирены

Подарили эмоции болельщикам.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Рассказов — 5 (бол., Мерфи, Лайпсик), 22:32 — 0:1. Селезнев — 7 (Хоружев), 22:47 — 1:1. Леонтьев — 2 (Шафигуллин), 30:30 — 2:1.

Вратари: Долганов — Костин (58:02).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (11+11+7) — 29 (8+9+12).

Судьи: Бондарь, Метальников.

6 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

В Нижнекамске завершился матч FONBET чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» нанес поражение «Сибири» со счетом 2:1. Встреча не получилась богатой на голевые моменты, но точно запомнилась благодаря огненной концовке.

Хозяева прервали шестиматчевую серию поражений

Для нейтральных зрителей игра получилась не выдающейся. На двоих команды забросили всего три шайбы, что случается в хоккее не так уж и часто.

В составе победителей голами отметились Григорий Селезнев и Владислав Леонтьев. У гостей отличился Кирилл Рассказов.

Команда из Татарстана прервала шестиматчевую серию поражений, набрала 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», в свою очередь, не смогла продлить пятиматчевую победную серию, осталась с 39 очками и идет восьмой на Востоке.

Драка сделала встречу «горячей»

Если бы не массовая потасовка, говорить о матче было бы практически нечего. Все действия начались, когда на табло оставалось две секунды до конца третьего периода.

Сначала Сергей Широков подъехал к скамейке «Нефтехимика» и начал что-то говорить игрокам соперника. Первым толкнул Широкова защитник нижнекамцев Никита Хлыстов, капитан сибиряков тут же ответил, после чего Владислав Леонтьев тоже толкнул Сергея.

Следом форвард «Сибири» Владислав Кара хотел напасть на Леонтьева, но за того вступился Лука Профака, который сцепился с Карой. После Владислав успел нанести удары по Хлыстову и Леонтьеву, а затем начал бороться с защитником Ильей Пастуховым.

Кара отправился на скамейку запасных, а в трансляции начали показывать повторы, как на льду началась новая драка между Булатом Шафигуллиным и Тревором Мерфи. Канадец нанес больше ударов по сопернику, однако нападающий «Нефтехимика» повалил его на лед и лег на него сверху.

Игра была остановлена на десять минут. По итогам разбирательств был наказан целый ряд хоккеистов. В составе нижнекамцев штрафы получили Никита Хлыстов (2 минуты за грубость), Владислав Леонтьев (2 минуты за грубость и 2 минуты за толчок клюшкой) и Булат Шафигуллин (2+2 минуты за грубость). У гостей были удалены Владислав Кара (2 минуты за грубость), Сергей Широков (2 минуты за грубость) и Тревор Мерфи (2+2 минуты за грубость).

Что сказали тренеры

Главный тренер «Сибири» Вадим Епачинцев заявил, что у его команды сегодня хромала дисциплина.

«Где-то упустили нить игры, отдали инициативу соперникам, пошли удаления... Эмоции в концовке? Никто не хотел уступать. Думаю, что по этому матчу упрекнуть кого-то из нашей команды я не могу. Тэйлор Бек пропустил игру из-за микротравмы в предыдущей встрече, почувствовал недомогание. Где-то не хватило лидеров в сегодняшнем матче», — заявил он на пресс-конференции.

По словам Олега Леонтьева, возглавляющего «Нефтехимик», сквозь этот поединок «прошлись накал и нерв».

«В турнирной таблице мы соседи с «Сибирью», и это давление чувствовалось. Матч очень важный и для нас, и для наших соперников. Отсюда такой вот накал и нерв прошлись сквозь этот поединок. Были неплохие скорости, создавали угрозы. Определяющим стал момент, когда мы ликвидировали перевес «Сибири» своим быстрым голом. И уже потом уже на эмоциях забили второй. Затем играли строго, дисциплинированно, на команду», — подчеркнул тренер.