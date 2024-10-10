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10 октября, 00:15

«Почему нас не поздравляют с пятой победой подряд? Дискриминация!» Знаменитый манекен «Трактора» подколол Ротенберга

Хоккеисты «Трактора» пошутили над Ротенбергом после победы над «Адмиралом»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Александр Кадейкин и манекен Герман в раздевалке «Трактора».
Фото ХК «Трактор»
Ответка из Челябинска.

Хоккейный «Трактор» решил подшутить над Романом Ротенбергом после победы над «Адмиралом» в матче FONBET чемпионата КХЛ (2:0). В раздевалке челябинцев появился боксерский манекен, одетый в футболку с отсылкой к недавним словам Романа Борисовича.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Трактор» — «Адмирал» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кадейкин — 5 (Дронов, Тертышный), 5:09 — 1:0. Кадейкин — 6 (бол., Кэмпфер), 48:52 — 2:0.
Вратари: Фукале — Мишуров.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 41 (13+18+10) — 28 (9+10+9).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Что сделали игроки «Трактора»

В среду, 9 октября, «Трактор» обыграл «Адмирал» (2:0), одержав пятую победу подряд. Игроки ярко отпраздновали успех в раздевалке — по традиции лучший игрок матча из состава челябинцев разрывал форму на боксерском манекене и показал партнерам футболку с надписью, которая каждый раз меняется. После победы над «Адмиралом» на Германе было написано: «Почему никто нас не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация!»

Фраза на футболке — явный отсыл к недавним словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, который после победы над «Локомотивом» на пресс-конференции возмутился, что КХЛ не поздравила его с 200-й игрой во главе армейцев.

Манекен Герман.
Фото ХК «Трактор»

Кто такой Герман

Боксерский манекен Герман — мемный клубный персонаж. Он появился в апреле и оказывается в раздевалке «Трактора» после побед: он одет в форму челябинцев, которую разрывает лучший игрок матча, и демонстрирует партнерам футболку с забавной надписью, которая меняется после каждой игры. Летом генеральный менеджер клуба Алексей Волков шуточно назначил Германа на пост тренера по победам.

«В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор сделан в пользу Германа. Специалистов такой фактуры в сочетании с профессиональными и человеческими качествами на рынке практически не найти, поэтому мы рады, что он продолжит быть частью Челябинска и большой хоккейной семьи черно-белых», — заявил Волков пресс-службе «Трактора».

При чем здесь Ротенберг?

Главный тренер СКА на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ), состоявшемся 7 октября, был возмущен тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем во главе армейцев.

Роман Ротенберг (в&nbsp;центре). «Не должно быть дискриминации по национальному признаку». Ротенберг атакует КХЛ — его не поздравили с юбилеем

При этом лига отметила 250-й гол нападающего железнодорожников Александра Радулова, который он оформил 1 октября в игре с «Автомобилистом» (1:0 ОТ), став пятым хоккеистом в истории КХЛ с таким показателем.

«Хотел бы такой интересный момент отметить, — сказал Ротенберг. — Перед матчем выступил вице-президент КХЛ и поздравил Александра Радулова. Но в это же время лига не поздравила главного тренера СКА, нас, с 200-й игрой. Никак, вообще никак, ни на сайте, нигде. Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров уважали, и должно все быть справедливо, честно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы все было у нас правильно и честно».

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Роман Ротенберг
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