Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:00

«Лада» может снова уйти из КХЛ. У клуба из Тольятти начались финансовые проблемы

«Лада» может покинуть КХЛ из-за финансовых проблем
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Лада» может покинуть КХЛ из-за финансовых проблем.
Фото ХК «Лада»
Хоккеистам месяц не платят зарплату, и дальше может быть только хуже.

«Лада» снова может покинуть КХЛ. И уверен, что в этот раз не будет никаких протестов, а лига без сожаления откажется от проблемного клуба. Его и возвращали-то неохотно, но в первом сезоне никаких проблем не было.

Дело в том, что в Самарской области сменился губернатор. Новый уже дал понять, что в регионе слишком большой перекос в пользу профессиональных команд, при этом страдает массовый спорт. И уже обещано, что существенно снизятся субсидии на футбольные, хоккейные и другие команды, выступающие в разных лигах.

Игроки &laquo;Авангарда&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Лады&raquo;. «Авангард» уверенно прошел «Ладу». Но тольяттинцы могут гордиться сезоном

В свое время «Ладу» убрали из КХЛ потому, что у них было стопроцентное государственное финансирование. И никаких улучшений не было, но два года назад было решено вернуть клуб в главную лигу. И хотя приказали это сверху, лига все равно дала понять, что нужно выполнить все нормы регламента, чтобы соответствовать статусу.

Помните разные истории о том, что арена не готова к главной лиге, недостаточно быстро идет ее реконструкция, замена бортов? Знаю, что в КХЛ не допустили бы команду, у которой есть серьезные проблемы с площадкой. Но потом все было сделано быстро, и вопросов не осталось.

Главный тренер «Лады» Олег Браташ (слева) с хоккеистами команды.
Фото ХК «Лада»

КХЛ потребовала от властей трехлетней финансовой гарантии. Брать команду на сезон не имело никакого смысла, так что у лиги есть определенный порядок для всех новичков. Так-то эта бумага вообще ничего не значит. Я знаю десяток примеров, когда у клуба заканчивались деньги, а лист с «гарантиями» превращался в макулатуру. Это неприятно, но таковы реалии. Правда, КХЛ теперь легко отказывается от команд, которые не соблюдают правила.

Так вот Самарская область предоставила гарантии на три года, и там ничего не сказано про внезапную смену вектора. Да, тогда у власти были большие люди, но они же не от себя писали, а от региона. И теперь КХЛ напомнит о документе, вот увидите.

Генеральный директор &laquo;Лады&raquo; Александр Чеботарев. «С фашистами я мириться не собираюсь». Генеральный директор «Лады» жестко высказался о болельщиках

Правда, судя по настрою нового руководства, их никакие документы не заинтересуют. Решение принято, и хоккейная команда уже начала страдать. Например, зарплату не платят целый месяц, про премии вообще ничего не слышно, а игрокам предложено добраться из Москвы после матча с ЦСКА на рейсовом самолете. При этом билеты надо покупать без багажа, так как баулы отправятся домой на автобусах.

Раз началось такое, то дальше, уверен, новые кураторы поинтересуются, зачем игрокам больше одной клюшки на сезон, почему их вообще должны покупать в клубе, надо ли жить в хороших отелях или подойдут «две звезды». Более того, скажу, что и Олега Браташа не увольняют из-за финансовых проблем. Дело в том, что ему надо будет заплатить полную зарплату за год, а на нового тренера денег нет. Либо пусть штурвал в руки берет кто-то из штаба без повышения зарплаты.

И трудно понять, чем все это закончится. У «Лады» есть какие-то спонсоры, не связанные с бюджетом, но их настолько мало, что не хватит и на месяц существования. Я уверен, что регион, пусть и не без проблем, заплатит до конца чемпионата, но зимой придет время формирования состава на чемпионат-2025/26, а никто не знает, войдет ли «Лада» в пол зарплат. Она и сейчас не самая богатая, а сокращение бюджета ее убьет. Да и КХЛ не допустит такой клуб.

Удивляться тут особо нечему. Когда у клуба нет хозяина, а любовь к хоккею зависит от одного губернатора, то такие ситуации будут происходить постоянно. В Хабаровском крае начинается то же самое, пусть и не столь радикально.

Что же делать? Да ничего тут не сделаешь. Шанс на то, что в регионе серьезно отнесутся к предоставленным гарантиям, есть, но он невелик. Так что КХЛ может потерять клуб. Но никакой серьезной реакции это не вызовет.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Читайте также
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» — с отрывом лучшая команда КХЛ прямо сейчас. Ярославский поезд не может остановить никто
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 20 4 42
2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Северсталь 21 14 7 28
5 Динамо М 22 12 10 27
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 23 11 12 25
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 23 11 12 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Нефтехимик 24 8 16 22
7 Сибирь 21 10 11 21
8 Металлург Мг 23 10 13 21
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 21 8 13 17
11 Барыс 21 6 15 13
12 Амур 23 5 18 12
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 12:00
Амур – Авангард
 1 : 2
5.11 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 - : -
5.11 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 - : -
5.11 17:30
Барыс – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости