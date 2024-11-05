«Лада» может снова уйти из КХЛ. У клуба из Тольятти начались финансовые проблемы

Хоккеистам месяц не платят зарплату, и дальше может быть только хуже.

«Лада» снова может покинуть КХЛ. И уверен, что в этот раз не будет никаких протестов, а лига без сожаления откажется от проблемного клуба. Его и возвращали-то неохотно, но в первом сезоне никаких проблем не было.

Дело в том, что в Самарской области сменился губернатор. Новый уже дал понять, что в регионе слишком большой перекос в пользу профессиональных команд, при этом страдает массовый спорт. И уже обещано, что существенно снизятся субсидии на футбольные, хоккейные и другие команды, выступающие в разных лигах.

В свое время «Ладу» убрали из КХЛ потому, что у них было стопроцентное государственное финансирование. И никаких улучшений не было, но два года назад было решено вернуть клуб в главную лигу. И хотя приказали это сверху, лига все равно дала понять, что нужно выполнить все нормы регламента, чтобы соответствовать статусу.

Помните разные истории о том, что арена не готова к главной лиге, недостаточно быстро идет ее реконструкция, замена бортов? Знаю, что в КХЛ не допустили бы команду, у которой есть серьезные проблемы с площадкой. Но потом все было сделано быстро, и вопросов не осталось.

Главный тренер «Лады» Олег Браташ (слева) с хоккеистами команды. Фото ХК «Лада»

КХЛ потребовала от властей трехлетней финансовой гарантии. Брать команду на сезон не имело никакого смысла, так что у лиги есть определенный порядок для всех новичков. Так-то эта бумага вообще ничего не значит. Я знаю десяток примеров, когда у клуба заканчивались деньги, а лист с «гарантиями» превращался в макулатуру. Это неприятно, но таковы реалии. Правда, КХЛ теперь легко отказывается от команд, которые не соблюдают правила.

Так вот Самарская область предоставила гарантии на три года, и там ничего не сказано про внезапную смену вектора. Да, тогда у власти были большие люди, но они же не от себя писали, а от региона. И теперь КХЛ напомнит о документе, вот увидите.

Правда, судя по настрою нового руководства, их никакие документы не заинтересуют. Решение принято, и хоккейная команда уже начала страдать. Например, зарплату не платят целый месяц, про премии вообще ничего не слышно, а игрокам предложено добраться из Москвы после матча с ЦСКА на рейсовом самолете. При этом билеты надо покупать без багажа, так как баулы отправятся домой на автобусах.

Раз началось такое, то дальше, уверен, новые кураторы поинтересуются, зачем игрокам больше одной клюшки на сезон, почему их вообще должны покупать в клубе, надо ли жить в хороших отелях или подойдут «две звезды». Более того, скажу, что и Олега Браташа не увольняют из-за финансовых проблем. Дело в том, что ему надо будет заплатить полную зарплату за год, а на нового тренера денег нет. Либо пусть штурвал в руки берет кто-то из штаба без повышения зарплаты.

И трудно понять, чем все это закончится. У «Лады» есть какие-то спонсоры, не связанные с бюджетом, но их настолько мало, что не хватит и на месяц существования. Я уверен, что регион, пусть и не без проблем, заплатит до конца чемпионата, но зимой придет время формирования состава на чемпионат-2025/26, а никто не знает, войдет ли «Лада» в пол зарплат. Она и сейчас не самая богатая, а сокращение бюджета ее убьет. Да и КХЛ не допустит такой клуб.

Удивляться тут особо нечему. Когда у клуба нет хозяина, а любовь к хоккею зависит от одного губернатора, то такие ситуации будут происходить постоянно. В Хабаровском крае начинается то же самое, пусть и не столь радикально.

Что же делать? Да ничего тут не сделаешь. Шанс на то, что в регионе серьезно отнесутся к предоставленным гарантиям, есть, но он невелик. Так что КХЛ может потерять клуб. Но никакой серьезной реакции это не вызовет.