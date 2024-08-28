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«Что он выиграл?» Ротенберг снова зажег на пресс-конференции: разнес тренера «Северстали», который не пришел на нее

Роман Ротенберг раскритиковал Андрея Козырева после матча
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Козырев решил проигнорировать журналистов и получил жесткую отповедь от тренера СКА.

СКА обыграл «Северсталь» (5:3) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Но яркую результативную игру затмила послематчевая пресс-конференция главного тренера петербуржцев Роман Ротенберг критически высказался о коллеге из «Северстали» Андрее Козыреве, который отсутствовал на разговоре с журналистами.

В самом матче армейцы пропустили уже спустя минуту и 26 секунд после начала, однако сумели быстро отыграться и даже вышли вперед. К середине второго периода команды добрались до счета 3:3, но далее забивали только петербуржцы — Михаил Воробьев и оформивший дубль Сергей Андронов принесли победу СКА. Еще два результативных броска совершили пришедший в команду летом Евгений Кузнецов (его первый гол на предсезонке) и Владимир Алистров.

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Неудачный матч провел вышедший в основе голкипер СКА Артемий Плешков — пропустил две шайбы за семь с половиной минут и был заменен сразу после второго гола «Северстали». Его место занял Никита Серебряков, пропустивший в оставшееся время лишь раз.

На послематчевую пресс-конференцию пришел только тренер хозяев Роман Ротенберг. И раскритиковал Андрея Козырева за пропуск мероприятия. При этом сам Ротенберг не явился на разговор с журналистами после прошлого матча турнира с «Ак Барсом», в котором СКА победил в серии буллитов (4:3).

«Почему я не пришел на пресс-конференцию после матча с «Ак Барсом»? — разъяснил тренер армейцев. — Бывает, руководство вызывает на ковер, тогда другие приоритеты. Андрей Козырев вообще не ходит на пресс?конференции. Вы лучше ему эти вопросы задавайте, почему он так неуважительно относится к журналистам. Я с удовольствием к вам прихожу, если у меня есть возможность.

Андрей Козырев сам принимает такие решения. Это не красит наш хоккей. Надо ходить на пресс?конференции и общаться с журналистами, каким бы великим ни был тренер. Хотя что он выиграл? Давайте зададим вопрос. Наверное, обыграл один раз СКА на «СКА Арене».

Козырев возглавил «Северсталь» в мае 2023 года, до нее он работал в штабе Игоря Ларионова в «Торпедо», а еще раньше — в системе СКА. С 2020-го по 2022 года — в основной команде петербуржцев, а после этого он руководил «СКА-Невой» в ВХЛ. С ним клуб занял второе место в регулярном чемпионате, установив рекорд по заброшенным шайбам (212), и стартовал с двух побед в плей-офф, после чего Козырев неожиданно покинул команду прямо по ходу серии с «Нефтяником». Тренер объяснил уход семейными обстоятельствами, что звучало весьма странно в такой ситуации.

В следующий раз СКА и «Северсталь» сыграют 27 сентября в Санкт-Петербурге уже в рамках регулярного чемпионата КХЛ. И, кажется, матч может получится очень принципиальным.

Хоккей
ХК Северсталь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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