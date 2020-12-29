Герой МЧМ-2019 угасал на глазах. Но не сдался и будет зажигать в «Авангарде» с Ковальчуком

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

В понедельник проходила виртуальная перепалка между главным тренером «Северстали» Андреем Разиным и минским «Динамо». Первый припоминал, что нападающий Зак Митчелл несправедливо перешел в белорусский клуб, а ему достаточно жестко отвечали. Это все было смешно, совсем не грубо, хоть какой-то живой диалог в КХЛ. Только позиция череповецкого тренера была небезупречной. Напомним, что Митчелл был внесен в список отказов рижского «Динамо», «Северсталь» его хотела забрать, но переход не состоялся. Тренер говорил, что плохо повел себя хоккеист и его агент, Зак молчал, а конфликт дошел до дисциплинарного комитета. И этот орган КХЛ принял сенсационное решение — Митчелл становится неограниченно свободным агентом.

Проблема в том, что регламент лиги не предусматривает разглашение подробностей, но это странно, ведь «Северсталь» была права и такое решение намекало на попирание основ регламента. Только вчера удалось выяснить, почему же Митчелл стал НСА. Оказывается, «Северсталь» и не горела желанием подписывать игрока. Они были обязаны перезаключить контракт с евро на рубли по определенному курсу. У клуба было два варианта, но они не выбрали ни один. Более того, на разбирательстве поняли, что «Северсталь» и не собиралась подписывать игрока, а хотела, чтобы ему присудили статус «конфликт», чтобы использовать его в каком-нибудь обмене. Так что дисциплинарный комитет принял правильное и справедливое решение. Это мощный организационный просчет клуба. Вот что бывает, когда обязанности главного тренера и генерального менеджера выполняет один и тот же человек. Может быть, теперь в Череповце поймут, что так нельзя.

Карьера

Уже второй случай в КХЛ в этом сезоне, когда хоккеисты завершают карьеру прямо по ходу чемпионата и уходят на другую работу. Юрий Трубачев начинал в «Северстали» как форвард основного состава, но, проведя всего три матча, надел костюм и встал на скамейку, превратившись в помощника Андрея Разина. В понедельник нападающий «Сибири» Владимир Первушин решил, что хватит и что ему будет лучше тренировать. Он, правда, пошел в клубную школу, и это странно. В чем смысл? Детским тренером стать никогда не поздно, а вырваться оттуда трудно, фактически эти специалисты лишаются шансов выйти на другой уровень, только если случайно, благодаря правильному знакомству. Владимир выходил на лед еще 11 декабря, сыграл девять минут во встрече с «Трактором». Правда, до этого он пропустил целый месяц, не попадая в заявку. Видимо, надоело, но можно было бы подождать, тем более, зарплаты хоккеиста и детского тренера несопоставимы.

Первушину всего 34 года, он из тех хоккеистов, которые не слишком часто отмечаются в протоколах, но выполняют черновую работу. Долгое время выступал за «Авангард», затем поиграл в обеих дальневосточных командах. Свой лучший результат показал десять лет назад, когда набрал 12 очков в Омске. Жесткий игрок, который не боялся бросаться под шайбу и спокойно относился к тому, что никогда не был знаменитым хоккеистом. Таких недооценивают, быстро забывают, хотя они — важный элемент лиги.

Гол

22 матча понадобилось нападающему «Авангарда» Климу Костину, чтобы открыть счет своим голам в КХЛ. В понедельник он, поймав челябинский клуб на контратаке, поразил ворота соперника и помог подмосковному коллективу одержать победу. Судя по тому, что все арендованные уже вернулись за океан, Костин останется в КХЛ до окончания сезона. И это правильно. В Северной Америке ему делать нечего, но потенциал у форварда есть.

Первая за нас — первая в КХЛ! ?? pic.twitter.com/TgwDPXh2Bb — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 28, 2020

Клима ошибочно сравнивают с Никитой Щербаком, но мне кажется, что там сходства мало. Единственное, что их объединяет, так это проблемы с психологией. Костин более разносторонний, мощный, наглый, умеющий на площадке гораздо больше, чем Щербак. Хоть Клим долго не забивал, хороших игр у него было гораздо больше, чем у Никиты. И внутренние проблемы Костина решаются проще. Щербак постоянно на всех обижался, а Костин даже становится сильней. Оба считают, что потенциально являются звездами, их недооценивают и не дают возможности показать себя, но если Никита слишком сильно переживает, то Костин даже в тяжелый момент старается доказать это на площадке.

В принципе, он легко может стать игроком топ-6 даже в «Авангарде», но ему явно не повезло с тренером и менеджерами. Имея в составе Костина, зачем-то везут Наиля Якупова, напрасно ожидая от него всплеска, или Илью Ковальчука, который уже давно закончил. Костину бы действительно свободы на площадке и доверия, но Хартли считает его молодым и заставляет бегать и толкаться. Заброшенная шайба должна дать Климу уверенности. И даже если его снова заставят только обороняться, сама мысль, что он умеет многое, поможет ему пережить трудное время.