В «Авангарде» разогнали тренерский штаб. Чем еще удивит омский клуб

Руководство «ястребов» готовится к приезду канадских специалистов и идет на беспрецедентные меры по перестройке команды.

В Омске продолжается занимательная история, связанная с управлением хоккейной командой. Досрочно решено отказаться от услуг главного тренера Сергея Звягина и его помощника Антона Курьянова — до приезда нового тренера Ги Буше. Теперь на скамейке останутся Андрей Подконицки и Александр Свитов.

Было непонятно, останется ли в тренерском штабе Звягин. Так-то мы понимали, что он ничем не пригодится канадскому специалисту, однако логика в «Авангарде» своя, так что если бы Звягин сохранил место в тренерском штабе, пусть и с понижением статуса, то никто бы не удивился. В конце концов, трудился же он переводчиком при Бобе Хартли. Но тогда у него еще была ставка тренера по вратарям, а сейчас это место занято.

Думаю, что все решил безобразный матч против «Северстали». В последней встрече команда выглядела ужасно, поведя со счетом 2:0, а на пресс-конференции Сергей Звягин так и не ответил ни на один вопрос, лишь соглашался с упреками журналистов.

Звягин как-то сказал, что у него действующий контракт с «Авангардом», клуб вправе решать, как с ним поступить, а если его соглашение захотят расторгнуть, то в договоре прописаны соответствующие условия. Сам он за место не держится. Но то, как он отработал в это смутное время, плюс совершенно отвратительная работа в первой части чемпионата, когда еще о Ги Буше и не заикались, убило его перспективы.

Фото ХК «Авангард»

Звягин, напомним, неожиданно возглавил команду во время прошлого плей-офф, когда заменил Михаила Кравца в серии с «Локомотивом». Не постеснялся же занять чужое место, хотя ничем омскому клубу не помог. Тогда Антон Курьянов, занимавший пост генерального менеджера, объяснял, что нужно было предпринимать какие-то действия, но серия против «Локомотива» хоть и затянулась, но совсем ненадолго. «Авангард» вылетел из плей-офф. Но Сергею Звягину неожиданно предложили новый контракт.

Некоторые люди напрочь лишены способностей правильно анализировать свои возможности и берутся за то, что им явно не по плечу. Представьте человека, который возле магазина подрался со шпаной, победил и решил, что теперь надо выступать в ММА. Звягин тоже посчитал, что если долгое время был при Бобе Хартли, следил за его работой и даже с успехом выполнял какие-то его поручения, то готов стать главным тренером. Ожидаемо у него ничего не получилось. Не хватило... да всего не хватило. На таком посту требуется харизма, тонкое понимание психологии, умение принимать правильные решения и много всего того, чего у Звягина не было. Но он этого не понимал и с удовольствием согласился заключить контракт. Если бы ради денег, то это бы многое объясняло и мы бы его поняли. Но Сергей наверняка считал, что справится, хотя не имел ни малейших шансов.

Вряд ли он когда-нибудь найдет себе новую работу в качестве главного тренера. Все, кто знал Сергея, понимали, что он пытается накинуть на себя пальто не того фасона и размера.

Больше жаль Антона Курьянова, который теперь не нужен «Авангарду». Он стал жертвой обстоятельств. Бывший хоккеист очень хотел быть тренером, с удовольствием возился с молодежью омского клуба, а когда тот же Хартли предложил ему встать на скамейку, то ухватился за эту возможность и учился каждый день.

Но вдруг Антона сделали генеральным менеджером, а это совсем не работа Курьянова. Так-то он должен был тоже отказаться, как и Звягин. Впрочем, Курьянов и отказывался. Александр Крылов несколько раз предлагал ему занять место, Антон несколько раз переводил тему разговора, но потом, видимо, нашли какие-то аргументы.

Курьянов как менеджер провалился, но и тут все было ожидаемо. Никто не удивился, что Антон вернулся на скамейку при первой возможности. И в роли специалиста по большинству к нему не было никаких вопросов. Но новое руководство считало Курьянова чужим человеком и избавилось при первой возможности.

Конечно, увольнение Сергея Звягина и Антона Курьянова можно объяснить. Только в «Авангарде» за последнее время происходит много такого, что превращает эти отставки в состав абсурдного действия. И такое ощущение, что это шоу не закончится, даже когда приедет Ги Буше.