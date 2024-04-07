«В отставку не собираюсь, живу плей-офф и КХЛ». Главный арбитр КХЛ развеял слухи о своем уходе

Руководитель судейского корпуса российской лиги Алексей Анисимов все отрицает и хвалит судей .

— Очень много слухов и новостей по поводу вашей предстоящей отставки с поста главного арбитра КХЛ. Что скажете по этому поводу?

— Не собирался, не собираюсь, продолжаю работать, живу плей-офф и КХЛ.

— Есть версия, что вас отправляет в отставку только один клуб.

— Всегда если кто-то что-то делает, то это кому-то нужно. Наверное, этот кто-то понимает, для чего он это делает. Стараюсь не обращать внимания на такие вещи, в том числе говорю это своим знакомым и коллегам, которые начинают что-то судорожно писать мне и звонить. Спокойно к этому отношусь, это часть работы. Как в свое время французский президент Шарль де Голль расстраивался, что на него нет карикатур в газетах, так и я расстраиваюсь, когда нет чего-то такого, как слухи об отставке, хотя бы один раз за сезон.

— Какой у вас контракт и кто уполномочен продлевать его?

— У меня обычный трудовой договор с Континентальной хоккейной лигой. Как у любого другого человека. КХЛ живет по законам Российской Федерации, поэтому если кто-то из твоих руководителей недоволен, ты не выполняешь своих функций, то тебе в любой момент могут предложить уйти. У меня нет таких позывов. Мне нравится то, что мы делаем, у нас прекрасный перекрестный плей-офф, все движется в правильном направлении. Никогда не подводим никаких итогов во время кубковых матчей, но тем, как работают арбитры, я пока доволен.

— Учитывая давление, которое сваливается на арбитров, их работа практически идеальна. Исключения бывают, но...

— Да, есть моменты. Но они корректируются по ходу плей-офф и регулярного чемпионата. Ребята понимают меру ответственности, знают, какова цена ошибки. Если ты совершил ее в плей-офф, дальше матчи ты судить не будешь. И это очень печально для них.