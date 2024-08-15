Многое изменилось всего за одно межсезонье.

Нынешнее межсезонье уникально тем, что впервые за бог знает сколько лет в КХЛ появилась острейшая конкуренция за рабочие места. Такой непростой ситуации для игроков не было и во времена суперлиги. Тогда хорошие деньги можно было заработать либо в европейских чемпионатах, либо в «вышке». Сейчас таких интересных альтернатив нет, поэтому за три недели до старта чемпионата без дела по-прежнему сидят три десятка мастеров добротного уровня.

К нынешнему сценарию оказались не готовы не только хоккеисты, но и их представители. Почти у всех ведущих агентов оказались нетрудоустроенными по нескольку человек, которые еще год могли не переживать за свою судьбу. На текущий момент им остается только ждать, ведь даже понижение собственных запросов ничего игрокам не гарантирует. «Рынок стоит» — это краткое резюме происходящего. Впервые эту фразу услышал от знакомых агентов месяца полтора назад, и с тех пор почти ничего не изменилось.

В моменте КХЛ перестала быть лигой, в которой условия в первую очередь диктуют только игроки и агенты. О временах, когда клубам выкручивали руки, пришло время забыть. Жесткий потолок играет свою роль, хотя несколько команд, на которые все втихую показывают пальцами, подписывают контракты на подозрительных условиях, которые не соответствуют рыночным. С этим пока ничего не поделаешь. Неизбежные издержки нашего хоккейного сообщества, где далеко не все готовы жить по гласным и негласным правилам.

Возвращение прежнего лимита на легионеров сыграло в пользу менеджеров, но не только в количестве новичков. На данный момент далеко не все российские команды полностью использовали квоту на иностранцев. Зато этот рычаг позволил клубам чувствовать себя более уверенно в другом плане. Они теперь в меньшей степени зависят от положения дел на внутреннем рынке. Еще по ходу минувшего сезона руководители клубов уверяли, что цены на россиян завышены только из-за строгого лимита. Сейчас в КХЛ большие деньги готовы выписывать только звездам, причем тем, кто находится в самом соку.

За имена перестали платить. Никого не интересуют прошлые заслуги, если они не подкреплены результатами в настоящем. В недавнем финале Кубка Гагарина рубились «Металлург» и «Локомотив», в которых важную роль играли свои воспитанники со скромными зарплатами. Этот фактор повлиял на умы. Выкупы контрактов Бурдасова, Шмелева, Свечникова, Пьянова, Войнова, Барбера (пусть в некоторых случаях расставание прошло по взаимному согласию, но все прекрасно понимают, что стоит за этой формулировкой) показывают выросшую решительность менеджеров. Они осмелели и не боятся делать непопулярные шаги. Это позитивная тенденция.

Вячеслав Войнов. Фото ХК «Ак Барс»

В руководстве клубов тоже хватает функционеров, из года в год совершающих непонятные телодвижения. Но количество доступных игроков хорошего уровня намекает на то, что ситуация меняется. Здесь бы лиге не помешало взять определенные процессы под контроль, сделав рынок еще более насыщенным и динамичным. Например, запретить переподписывать контракты в сторону понижения, еще жестче ограничить заявку, понизить возраст, при котором хоккеисты смогут выходить на рынок неограниченно свободных агентов.

Отдельная тенденция весны и лета — качественное усиление иностранных клубов, которым раньше приходилось подбирать остатки за другим. Политическая ситуация в мире сильно лучше не стала, но в Минск, Астану и Мытищи («Куньлунь» живет по китайским законам) легионеры едут охотнее. В том числе из-за столичного комфорта, более мягкого налогообложения по сравнению с Россией и банальных удобств, связанных с переводом денег на родину. В результате иностранные команды в кадровом плане уже выглядят на голову сильнее, чем в предыдущие годы. Это еще один плюс в пользу выросшей конкуренции, о которой так любит рассуждать Роман Ротенберг.

Наученные горьким опытом прошлых сезонов, когда по всем понятным причинам помощи из Северной Америки и Европы у клубов было по минимуму, почти все клубы решили закрыть проблемные места как можно быстрее. Сейчас на рынке появилось несколько интересных североамериканцев, расставшихся с надеждами закрепиться в НХЛ. Но свободных денег для этих игроков почти не осталось. Прошлым летом о такой картине можно было только мечтать. КХЛ продолжает понемногу движется в сторону лиги здорового человека, что должно внушать аккуратный оптимизм перед стартом нового сезона.