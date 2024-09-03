СКА идет за Кубком Гагарина? На кого ставят букмекеры в новом сезоне FONBET КХЛ

Уже сегодня, 3 сентября, матчем прошлогодних финалистов «Металлурга» и «Локомотива» стартует новый сезон FONBET Чемпионата КХЛ. С 4 сентября регулярка стартует для остальных команд лиги. И это значит, что мы в полной мере увидим плоды работы менеджеров и хоккеистов во время предсезонной подготовки.

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До старта регулярного чемпионата титульный партнер КХЛ — букмекерская компания FONBET — оценила шансы команд на победу в турнире. Лидером рейтинга стал СКА, коэффициент на победу в Кубке Гагарина составил 5,50. На второй строчке «Локомотив» — коэффициент 6,50. Замкнул тройку ЦСКА, который привез солидный десант из Северной Америки. Коэффициент на победу в плей-офф команды Ильи Воробьева — 7,50. Почему именно такие котировки предлагает букмекер и кто обновился летом сильнее всего? Обо всем по порядку.

Михаил Грасс. Фото Getty Images

СКА: подписание Евгения Кузнецова и обладателей Кубка Гагарина из ЦСКА

(5,50 на победу в Кубке Гагарина/2,50 на выход в финал плей-офф)

Клуб из Санкт-Петербурга ежегодно один из главных фаворитов плей-офф, здесь ничего удивительного. Тем интереснее, что в последний раз питерцы поднимали над головой Кубок Гагарина в 2017 году. Но каждое лето СКА проводит яркие трансферы и публично обозначает свою главную задачу. Сейчас питерский клуб идет ва-банк — команда Романа Ротенберга сделала ряд обменов, чтобы уместить в платежке свою новую главную звезду. В Россию вернулся один из лучших центров страны — Евгений Кузнецов. Добавим к этому подписания Михаила Григоренко и Сергея Плотникова из ЦСКА. Не трудно сделать вывод, что этот сезон может стать определяющим в тренерской карьере Романа Ротенберга и питерцам очень нужен Кубок Гагарина. В преддверии регулярного чемпионата армейцы выиграли домашний турнир имени Николая Пучкова.

«Локомотив»: прошлогодний финалист сохранил свои лучшие качества и подписал Радулова

(6,50 на победу в Кубке Гагарина/3,30 на выход в финал плей-офф)

Стиль «Локомотива» и Игоря Никитина уже давно известен каждому, кто следит за лигой. Он может многим не нравиться, но в прошлом сезоне ярославцы выросли в команду, которая идет за Кубком Гагарина. Неудивительно, что FONBET оценивает победу железнодорожников с коэффициентом 6,50. Межсезонье менеджеры «Локомотива» прошли практически без потерь и сохранили всех ключевых игроков. Выделяется уход Сергея Андронова, но ярославским болельщикам преподнесли настоящую звезду. В Ярославль из Казани приехал 38-летний нападающий Александр Радулов. И если кто-то думал, что Радулов приехал в «Локо» доигрывать — ошибается. На FONBET Кубке Блинова Радулов был очень эффективен, набрав 5 (1+4) очков в трех играх. Ярославцы выиграли турнир в Омске и с отличным настроем заходят в регулярный чемпионат.

«Локомотив». Фото FONBET

ЦСКА: «голодный» десант из Северной Америки и новый главный тренер

(7,50 на победу в Кубке Гагарина/3,70 на выход в финал плей-офф)

В прошлом сезоне ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина и ушел в закономерную перестройку. Тем не менее, отрицательный результат совсем незначительно пошатнул котировки армейцев. FONBET по-прежнему оценивает победу ЦСКА в плей-офф с коэффициентом (7,50). Еще весной ЦСКА полностью поменял тренерский штаб. На смену Сергею Федорову пришел Илья Воробьев, а вместе с ним Юрий Бабенко и Клемен Мохорич. Команду покинули целый ряд игроков — это Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Сергей Плотников, Даррен Дитц, Антон Слепышев и Иван Федотов. Каждый из них внес вклад в прошлые победы ЦСКА. В грядущем сезоне за главным трофеем армейцев поведут новые лица, порядка десяти новичков. Выделяются подписания голкипера Ивана Просветова, который должен стать первым номером ЦСКА, нападающего Дениса Гурьянова и лидера «Салавата Юлаева» Ивана Дроздова. Неудивительно, что новую команду лихорадит, но в перспективе состав армейцев будет готов решать самые серьезные задачи.

«Авангард»: трансферы Бердина и Дитца, полноценный дебют Звягина

(8,00 на победу в Кубке Гагарина/4,00 на выход в финал плей-офф)

Из команд Восточной конференции выше всего FONBET оценивает победу «Авангарда» с коэффициентом (8,00). Омичи в прошлом сезоне покинули плей-офф на стадии второго раунда, но кардинальных изменений делать не стали. Из главных подписаний выделяются трансферы вратаря Михаила Бердина из ХК «Сочи», а также экс-армейца из ЦСКА защитника Даррена Дитца и Станислава Галиева. Избавился от приставки и.о. теперь уже главный тренер омичей Сергей Звягин. Для него этот сезон станет дебютным в карьере в таком статусе. Картина для «Авангарда» была почти идеальной, но на предсезонном турнире травмы получили ключевые хоккеисты — Рид Буше и Владимир Ткачев. Это стало причина еще одного трансфера — Алексея Макеева из «Автомобилиста». Прошлый сезон стал для него одним из лучших в карьере: 42 (20+22) очка. На старте омичам придется непросто без своих главных лидеров, но от этого еще интереснее понаблюдать за изменениями команды. А с Буше и Ткачевым «Авангард» всегда наберет свои очки.

«Авангард». Фото FONBET

«Металлург Мг»: чемпион готовится к защите титула

(10,00 на победу в Кубке Гагарина/5,50 на выход в финал плей-офф)

Прошлый сезон для команды из Магнитогорска получился триумфальным. Молодая и дерзкая команда Андрея Разина с первой попытки завоевала Кубок Гагарина! Неудивительно, что у букмекеров «Металлург» вновь один из главных претендентов. Правда, сделать золотой дубль магнитогорцам будет очень непросто. Да, их молодая команда обрела чемпионский опыт, но ключевые конкуренты в текущее межсезонье заметно набрали мощи. Будет интересно посмотреть, как Андрей Разин проведет свой первый сезон после чемпионства. Учитывая, что на домашнем предсезонном турнире «Металлург» выступал не лучшим образом.

«Ак Барс»: перезагрузка после вылета в первом раунде

(15,0 на победу в Кубке Гагарина/7,50 на выход в финал плей-офф)

Как и в случае с ЦСКА, вылет в первом раунде плей-офф подтолкнул казанский клуб к большим изменениям. Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера, а на его место пришел штаб Анвара Гатиятулина. Всего «Ак Барс» пополнили шесть новичков, но выделяется сразу несколько имен. Ник Петан прошлый сезон провел в АХЛ и настрелял 52 (16+36) в 69 матчах. Вернулся на родину Александр Барабанов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина. Он точно добавит казанцам авторитета на льду. Нельзя не отметить возвращение Альберта Яруллина. Три последних сезона защитник провел в «Тракторе», а сейчас вернулся домой. Его обожают местные болельщики и в раздевалке, скорее всего, он будет одним из лидеров. Идеальное возвращение для всех сторон! Новый тренерский штаб хочет построить команду с активным хоккеем, скоростями и давлением. Адаптируются ли в Казани? Узнаем уже скоро, но в летних матчах «Ак Барс» показал, что лишь на пути к лучшей версии себя.

«Салават Юлаев». Фото FONBET

Новый сезон КХЛ наверняка преподнесет сюрпризы. В лиге стало еще больше команд, которые могут замахнуться на главный трофей, учитывая опыт перекрестного плей-офф прошлого сезона. Нельзя забывать, что московское «Динамо» выиграло прошлую регулярку, но провалилось в плей-офф. В предстоящий сезон бело-голубые усилились: взяли вратаря Миску, нападающего Слепышева, сохранили Гусева. Их коэффициенты на успех в плей-офф (9,00). Также высоко FONBET оценивает коэффициенты на победу в Кубке Гагарина «Спартака» (20,0), «Салавата Юлаева» (25,0), «Автомобилиста» (30,0) и «Трактора» (35,0). А плей-офф, который теперь продлится до 31 мая, наверняка внесет свои нюансы в итоговое распределение команд.

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