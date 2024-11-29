Ключевые факты карьеры канадца.

Ги Буше — официально новый главный тренер «Авангарда». Новый патрон «ястребов» Евгений Кожевников больше двух месяцев искал североамериканского преемника Сергея Звягина, в конце концов сумев договориться с коучем, известным по работе с «Тампой», «Оттавой» и швейцарским «Берном». И пока франкофон готовится к переезду в Омск, у нас есть время вспомнить, чем он запомнился в своих предыдущих клубах.

Тренировал «Тампу» до Купера

В 2010 году только-только ставший владельцем «Тампы» Джефф Виник провозгласил в превратившейся тогда в полное посмешище франшизе настоящую революцию. Тотальную перестройку американский миллиардер доверил Стиву Айзерману, успевшему вполне удачно поработать в «Детройте» под крылом у Кена Холланда и порулить олимпийской сборной Канады. Легендарный хоккеист сразу же принялся резать по живому и не только качественно пересобрал клубный офис в свое первое межсезонье, но и привел в команду новый тренерский штаб, который возглавил 38-летний канадец Ги Буше, не работавший до этого в НХЛ даже помощником.

На момент назначения он успел сколотить себе репутацию одного из самых перспективных тренеров Северной Америки. До переезда на атлантическое побережье молодой тренер с инженерным образованием становился чемпионом юниорской лиги Квебека с «Драммондвиллем» и выигрывал ахаэловскую регулярку с тогдашним фарм-клубом «Монреаля» «Гамильтоном».

Во Флориде новый тренер «Авангарда» получил команду с вполне вменяемым подбором исполнителей в атаке, среди которых оказались ветераны Мартен Сен-Луи и Венсан Лекавалье, а также 20-летний обладатель «Мориса Ришара» Стивен Стэмкос, но довольно скудной оборонительной линейкой, державшейся на совсем молодом Викторе Хедмане. Дефицит классных защитников должна была маскировать строгая система с упором на плотную игру в средней зоне, в которой большая ответственность за игру у своих ворот ложилась на форвардов.

Канадец никогда не обещал, что «Молнии» при нем будут играть ярко, и нередко повторял, что основа его философии — это оборона. «Мы должны приспособиться к оборонительному хоккею. Если же не получится, то мы будем как динозавры. Просто умрем», — как-то выпалил он на одной из пресс-конференций.

В распоряжении у Буше было немало мастеров, но особую любовь он питал к работягам. Например, практически сразу его фаворитами стали финн Шон Бергенхайм и американец Нэйт Томпсон. Второго он хвалил на пресс-конференциях так часто, что игроки «Тампы» стали в шутку называть его «Нэйтом Буше».

Главный тренер «Тампы-Бэй» Ги Буше (в центре) во время тайм-аута в матче против «Флориды». 2011 год. Фото Getty Images

Уже в дебютный сезон система Буше выстрелила, а трижды не попадавшая до этого в плей-офф «Тампа» весной 2011-го неожиданно выбила на «Востоке» обескровленный потерями Кросби и Малкина «Питтсбург» и «Вашингтон» с Овечкиным. Остановить сенсации «Лайтнинг» в седьмом матче финала конференции сумел лишь «Бостон». Интересно, что в регулярке игравшие от печки «Болтс» стали седьмыми по количеству заброшенных шайб.

Нередко Буше заявлял на матчи семь защитников, что позволяло дозировать игровое время в оборонительной линейке, но вынуждало лидеров закрывать дыру в четвертом звене и выходить в одном сочетании с чеккерами. Так что правила кахаэловской заявки с двумя лимитчиками ему наверняка понравятся.

Многие успели запомнить Ги в «Тампе» благодаря регулярной психологической накачке игроков на лавке. Лекавалье как-то подчеркивал, что в НХЛ мало кто может сравниться с Буше по части мотивационных речей с броневика. Поэтому во время каждого тайм-аута режиссеры трансляций всегда старались брать крупным планом его эмоциональное лицо с выпученными глазами и загадочным шрамом, полученным, по его собственным словам, «вне ледовой площадки».

Только по-настоящему прославился коуч из Квебека в ноябре 2011-го, когда «Тампа» и «Филадельфия» подарили нам один из самых смешных моментов в истории современной НХЛ.

На 30-й секунде первого периода «Флайерз» завладели шайбой в своей зоне и готовились начать атаку. Хоккеисты «Лайтнинг» отказались идти в активный прессинг и просто встали в средней зоне по вполне привычной схеме «1-3-1», разобрав всех трех нападающих соперника в середине площадки.

Что придумал в сложившейся ситуации защитник «Летчиков» Брэйдон Коберн, контролировавший шайбу? Ничего лучше, кроме как просто встать в правом круге вбрасывания у своих ворот и дождаться свистка арбитров, остановивших игру из-за бездействия.

Через несколько минут ситуация повторилась практически один в один. Только на этот раз Крис Пронгер решил не стоять истуканом и принялся в течение 30 секунд нарезать круги с шайбой около ворот. Однако судьи его изобретательность не оценили и вновь остановили игру свистком, чем привели в ярость главного тренера «Филадельфии» Питера Лавиолетта. Но и после этого игроки «Молний» не прекратили расставлять этот капкан, вынуждая соперников раз за разом ломать голову при прохождении нейтральной зоны.

Постоянные остановки вынудили эксперта NBC Майка Милбери покинуть студию до окончания матча в знак протеста, а через несколько дней лига на своем официальном сайте объявила, что генменеджеры обсудят схему «1-3-1» на общем собрании в Торонто. Однако дальше разговоров дело не дошло.

Буше был далеко не первым, кто использовал «1-3-1». Задолго до него это же построение использовал в «Нью-Джерси» Жак Лемер, а расставлять эту ловушку в нейтральной зоне не чурался даже Скотти Боумен, будучи тренером «Монреаля». Более того, оказавшийся взбешенным в тот вечер Лавиолетт и сам нередко прибегал к этому приему, возглавив в 2014-м «Нэшвилл». Однако благодаря этому эпизоду расстановка ярче всего стала ассоциироваться именно с бывшим тренером «Тампы».

Однако вслед за выходом в финал «Востока» последовало непопадание в плей-офф весной 2012-го. Этот конфуз своему тренеру Айзерман простил, но в марте 2013-го отправил его в отставку в тот момент, когда команда шла за пределами кубковой восьмерки, и заменил его Джоном Купером. «Буше вложил свое сердце и душу в создание этой команды в последние три года. Мы очень ценим его работу. Однако я не удовлетворен тем, как развивалась команда в последнее время. Думаю, что эти изменения пойдут на пользу «Тампе». Все сделано исключительно в интересах клуба», — так объяснил свое решение босс «Молний».

Провал в Швейцарии

После увольнения из «Тампы» Буше долго без работы не сидел и, как это делают многие североамериканские тренеры, в январе 2013-го уехал коротать время в ожидании нового энхаэловского шанса в Швейцарию, согласившись по ходу регулярки возглавить «Берн».

Мгновенно завести кризисный топ-клуб, захворавший при финне Антти Торманене, канадец не сумел и дебютной весной всего лишь сохранил прошлогоднему чемпиону прописку в элите через плей-аут. Зато через год «мишки» стали вторыми в регулярном чемпионате, но дошли только до полуфинала, в котором их всухую вынес «Давос» Арно Дель Курто.

Сезон-2015/16 стал для «Берна» чемпионским. Правда, золото клуб выиграл без Буше, которого уволили в середине ноября, когда команда с одним из самых больших бюджетов в лиге проиграла четыре матча подряд и шла вне зоны плей-офф. Сам Ги говорил, что руководство приняло решение отправить его в отставку из-за его нежелания продлевать контракт на следующий сезон и необходимости вернуться в Канаду к тяжело больной раком матери. Однако босс «мишек» Свен Лойенбергер опроверг его слова и заявил, что увольнение было продиктовано исключительно плачевными результатами.

При этом за несколько месяцев до отставки генменеджер «Берна» исполнил хотелки Буше и привез в Швейцарию хорошо знакомых ему по работе в «Тампе» Кори Конахера и Шона Бергенхайма. И если первый действительно помог команде в плей-офф, то второй достаточно быстро получил травму и еще до Нового года оказался в лазарете до конца сезона.

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше наблюдает за ходом матча против «Торонто». 2018 год. Фото Global Look Press

Буше — последний, кто выводил «Оттаву» в плей-офф

В 2016-м провал франкофона с «Берном» не смутил «Оттаву», которая назначила Буше преемником Дэйва Кэмерона после непопадания в плей-офф. Его ассистентом стал опытнейший Марк Кроуфорд, куда более успешно отработавший с «Цюрихом» и выигравший со «львами» чемпионство в NLA. В Швейцарии канадцы заключили джентльменский договор: как только один из них получит предложение из НХЛ — второй станет его помощником.

Первоначально североамериканские журналисты называли фаворитом на пост главного тренера «Сенаторз» Брюса Будро, но в итоге Пьер Дорион доверился более молодому и системному Буше. «Ги был моим приоритетным выбором. Наш владелец Юджин Мельник поддержал меня. С Будро мы тоже обсуждали условия контракта, но я знал, что Ги нам подходит», — говорил генеральный менеджер клуба из столицы Канады в эфире TSN.

Получив в руки рабочую команду, франкофон сделал ее еще более рабочей. В своем первом же интервью на новом месте он заявил, что «Оттаве» в предыдущем сезоне не хватило качественного большинства, которое страдало из-за отсутствия правильных леворуких исполнителей. Дорион услышал своего нового коуча и моментально привез для него Дерека Брассара, провернув одну из самых провальных сделок в истории клуба. За ограниченного двухстороннего центра, стремительно покатившегося вниз в Канаде, боссу «Сенаторов» пришлось провернуть ужасный обмен и отдать «Рейнджерс» Мику Зибанежада в пакете с пиком втором раунда.

В «Оттаве» Буше не отказался ни от оборонительного стиля, ни от излюбленных «1-3-1», и это сразу же дало свой результат. В первый же сезон работы в столице он дошел до финала «Востока», где его команда во втором овертайме седьмого матча уступила куда более мощному «Питтсбургу». Решающий гол Криса Кунитца навсегда останется одним из самых душераздирающих воспоминаний фанатов «Сенс».

Интересно, что по итогам регулярки «Сенаторз» забросили меньше всех из команд, попавших в плей-офф, и не решили проблемы с большинством, оставшиеся после Кэмерона. Но если сначала фанаты плевались от скучного и осторожного хоккея, то после прохождения весной двух раундов резко поменяли свое мнение и начали называть Буше чуть ли не мессией, дающим результат с серым ростером.

Любимым же игроком Буше в «Оттаве» стал крепкий двухсторонний нападающий Жан-Габриэль Пажо, которого он хвалил при каждой удобной возможности за многозадачность и рабочую этику. «Пажо — это мечта для тренера, только ему об этом не говорите. В прошлом сезоне он играл более заметную роль в атаке, сейчас я прошу его закрывать лидеров соперника, выходить на две или три смены подряд в меньшинстве. Неважно, о чем его просишь. Он выходит и делает», — заявил он на одной из пресс-конференций.

Канадский тренер Ги Буше. Фото ХК «Берн»

Только в Онтарио, как и в «Тампе», Буше дал классный результат лишь в дебютный сезон. После неожиданного успеха руководство «Сенаторз» потирало руки и ожидало от команды поступательного движения вверх и долгожданного кубка. Однако в следующем году ее ждал сенсационный пролет мимо кубковой восьмерки «Востока», и во многом вину за него можно возложить на Дориона, отдавшего в ноябре полцарства «Колорадо» за ставшего головной болью Мэтта Дюшена и не сумевшего решить вратарский вопрос после вполне ожидаемого спада у ветерана Крэйга Андерсона.

Неожиданный конфуз франкофону простили, дав еще один шанс. Но прыгнувшая весной 2017-го выше головы команда больше при нем не взлетела. Большую часть регулярки в сезоне-2018/19 «Оттава» шла вне зоны плей-офф и ближе к февралю менеджмент принял решение уйти в назревавшую перестройку, обменяв незадолго до дедлайна практически за бесценок не только Дюшена, но и Марка Стоуна.

В начале марта 2019-го «Сенаторз» проиграли шесть матчей подряд, и Буше был отправлен в отставку, не вписавшись в планы по обновлению команды. Дорион не говорил прямо, почему он решил уволить канадца, но намекал журналистам, что он не лучшим образом работал с молодежью. В качестве примеров назывались Дрейк Баттерсон и Логан Браун, которые получали слишком мало игрового времени, поднимаясь в основу. Помимо этого, менеджеру не нравилось, что тренер давал хоккеистам слишком много выходных и постоянно называл отдых «оружием».

Все это заставило журналистов вспомнить слова Патрика Руа из далекого 2010-го: «Методика Буше замедляет прогресс молодых хоккеистов. Буше не сделал ничего для того, чтобы улучшить юниорский хоккей. Он скопировал оборонительную систему с других команд. Я понимаю, что мои замечания ему не понравятся, но хоккей должен быть ориентирован на атаку, а не на оборону».

Впрочем, без Ги «Оттава» вверх так и не поперла, застряв в режиме бесконечной перестройки. А после его увольнения «Сенаторз», сменившие не так давно владельца и генменеджера, до сих пор ни разу не вышли в плей-офф.

Главный тренер «Тампы» Ги Буше разговаривает со своей командой в матче против «Питтсбурга». 2011 год. Фото Global Look Press

Игроки не любили Буше

За годы работы Буше заслужил репутацию тренера, которого не любят хоккеисты. Ги никогда не ввязывался в открытые конфликты ни со звездами, ни с ролевиками, но за глаза многие игроки называли его тираном новой волны.

Пожалуй, самый яркий эпизод произошел в ноябре 2018-го, когда несколько хоккеистов «Оттавы» на выезде в Финиксе сели в такси Uber и принялись критиковать Буше и его тренерский штаб. Главными причинами недовольства стали пассивная игра команды в средней зоне, а также работа ассистента главного тренера Марти Рэймонда.

Как оказалось, водитель из далеко не самого хоккейного штата узнал в пассажирах игроков «Сенаторз», а затем передал запись с внутреннего видеорегистратора в канадское издание Ottawa Citizen, которое моментально идентифицировало Криса Уайдмана, Мэтта Дюшена, Тома Шабо, Криса Тирни, Дилана Демело и Алекса Форментона.

Особенно рьяно тренеров обсуждали первые двое.

«Это единственный тренер в НХЛ, у кого было худшее большинство и худшее меньшинство за один год», — сказал Дюшен.

«Когда он запускает видео, то ничему не учит. Просто комментирует происходящее на льду», — заявил Уайдман.

«Вот и все. Мы ничего не меняем. И зачем нам нужны эти разборы? Я на них уже три недели внимания не обращаю», — ответил партнеру Дюшен.

Практически сразу канадское отделение Uber выступило с осуждением действий таксиста, передавшего запись частной беседы прессе, а пятерым хоккеистам пришлось публично извиняться перед тренерами. Буше извинения подопечных принял, назвав их искренними, но нарыв был вскрыт окончательно.

В «Оттаве» Ги не гнушался использовать крик в общении с командой. В декабре 2015-го он при россыпи журналистов наорал на хоккеистов прямо на тренировке. Произошло это на первом занятии после возвращения с четырехматчевого выезда, с которого «Сенаторы» привезли всего два очка. Тренеру не понравилось, как команда двигается во время одного из упражнений, которое было частью работы над ошибками, и ему пришлось остановить его несколькими размашистыми ударами клюшкой по льду, чтобы устроить публичный разнос.

Крайне строго Ги относился к опозданиям. В этом он похож на не менее педантичного Бенуа Гру, который этим летом оставил вне игры Илью Карпухина за позднее прибытие на командное собрание. Осенью 2016-го эмоциональный коуч в качестве наказания за четырехминутную оплошность продержал Бобби Райана и Коди Сиси весь первый период выставочного матча с «Монреалем» на скамейке.

Все это рисует Буше образ не столько тирана, сколько просто жесткого и требовательного тренера, который хочет видеть идеальную дисциплину. Как бы то ни было, хоккеисты его, может, и уважали, но точно не расплескивались в благодарностях. Даже те, кого он одаривал огромным игровым временем.

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