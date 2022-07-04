«Стрелял из орудий, вообще не играл». Крутой русский энхаэловец отслужил в армии два года
История вратаря Ивана Федотова, который в ближайшее время может начать проходить службу в армии на острове Новая Земля, удивила всех. Но она не уникальна — хоккеисты и ранее служили, причем не только в спортивной роте. Например, знаменитый нападающий, серебряный призер Олимпиады-1998 Герман Титов два года провел в армии.
В интервью «СЭ» Титов признавался, что не относился к хоккею серьезно, несмотря на доверие главного тренера «Химика» Владимира Васильева: «Я ему очень благодарен, он сделал из меня хоккеиста, взял в команду в 16 лет. Мы ездили играть во Францию, Швецию, еще куда-то. И я решил, что мне ничего не надо, начал маленько дурить и забросил хоккей. Васильев на перевоспитание отправил в армию».
Судьба Титова могла сложиться иначе — в те времена СССР вел боевые действия в Афганистане, а в апреле 1986 года в Чернобыле произошла авария. «Я успел демобилизоваться еще в 1986 году, когда она случилась. И начали уже тогда доходить слухи, что из нашей части будут перебрасывать людей в Чернобыль, но к тому времени у меня уже дембель пришел».
«Я служил по-настоящему, стрелял из орудий на учениях, так что получил хорошую школу, но вообще не играл», — признавался Титов. Но Васильев, как выяснилось, не забыл о талантливом хоккеисте: «И в один прекрасный день, перед моим дембелем, приезжает второй тренер «Химика» и говорит: «Васильев хочет дать тебе второй шанс. Хочешь вернуться в хоккей?» Я, конечно, сказал: «Да». И после этого я понял, что мне нужно браться за ум».
Титов признавался, что возвращаться в прежнюю форму было трудно: «Конечно, потерял все. Но возвращал через работу, скрипя зубами, мне очень было тяжело. Даже словами не могу сказать. Приходил с тренировок и падал замертво. Старался оправдать то доверие, которое мне дал Васильев».
До 26 лет Титов выступал за «Химик», после чего отправился в ТПС. После удачного сезона в Финляндии Герман попал в сборную России и выиграл чемпионат мира, а потом перешел в «Калгари». Карьера во «Флэймз» получилась отличной — за пять лет Титов набрал 241 очко.
«Когда я играл в «Калгари», все корреспонденты, когда узнавали, что я пропустил отрезок с 18 до 20 лет, удивлялись: «Как ты можешь играть, когда не играл в те годы, когда начинает вырабатываться вся структура?» — рассказывал Титов. Но благодаря таланту и трудолюбию ему удалось стать классным хоккеистом: после «Калгари» были еще «Эдмонтон», «Питтсбург» и «Анахайм». Хотя, кто знает, какого уровня он бы достиг, если бы не пропустил два года тренировок?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4