«Стрелял из орудий, вообще не играл». Крутой русский энхаэловец отслужил в армии два года

А потом Герман Титов взялся за ум и стал классным хоккеистом.

История вратаря Ивана Федотова, который в ближайшее время может начать проходить службу в армии на острове Новая Земля, удивила всех. Но она не уникальна — хоккеисты и ранее служили, причем не только в спортивной роте. Например, знаменитый нападающий, серебряный призер Олимпиады-1998 Герман Титов два года провел в армии.

В интервью «СЭ» Титов признавался, что не относился к хоккею серьезно, несмотря на доверие главного тренера «Химика» Владимира Васильева: «Я ему очень благодарен, он сделал из меня хоккеиста, взял в команду в 16 лет. Мы ездили играть во Францию, Швецию, еще куда-то. И я решил, что мне ничего не надо, начал маленько дурить и забросил хоккей. Васильев на перевоспитание отправил в армию».

Судьба Титова могла сложиться иначе — в те времена СССР вел боевые действия в Афганистане, а в апреле 1986 года в Чернобыле произошла авария. «Я успел демобилизоваться еще в 1986 году, когда она случилась. И начали уже тогда доходить слухи, что из нашей части будут перебрасывать людей в Чернобыль, но к тому времени у меня уже дембель пришел».

Герман Титов. Андрей Голованов

«Я служил по-настоящему, стрелял из орудий на учениях, так что получил хорошую школу, но вообще не играл», — признавался Титов. Но Васильев, как выяснилось, не забыл о талантливом хоккеисте: «И в один прекрасный день, перед моим дембелем, приезжает второй тренер «Химика» и говорит: «Васильев хочет дать тебе второй шанс. Хочешь вернуться в хоккей?» Я, конечно, сказал: «Да». И после этого я понял, что мне нужно браться за ум».

Титов признавался, что возвращаться в прежнюю форму было трудно: «Конечно, потерял все. Но возвращал через работу, скрипя зубами, мне очень было тяжело. Даже словами не могу сказать. Приходил с тренировок и падал замертво. Старался оправдать то доверие, которое мне дал Васильев».

До 26 лет Титов выступал за «Химик», после чего отправился в ТПС. После удачного сезона в Финляндии Герман попал в сборную России и выиграл чемпионат мира, а потом перешел в «Калгари». Карьера во «Флэймз» получилась отличной — за пять лет Титов набрал 241 очко.

«Когда я играл в «Калгари», все корреспонденты, когда узнавали, что я пропустил отрезок с 18 до 20 лет, удивлялись: «Как ты можешь играть, когда не играл в те годы, когда начинает вырабатываться вся структура?» — рассказывал Титов. Но благодаря таланту и трудолюбию ему удалось стать классным хоккеистом: после «Калгари» были еще «Эдмонтон», «Питтсбург» и «Анахайм». Хотя, кто знает, какого уровня он бы достиг, если бы не пропустил два года тренировок?