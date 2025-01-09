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Сегодня, 19:30

«Ни о чем не жалею». Босс «Монреаля» ответил на критику за поездку в Россию

Босс «Монреаля» Кент Хьюз ответил на критику за поездку в Россию
Артем Белинин
Корреспондент
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Николай Бобров, Кент Хьюз, Роман Ротенберг и Венсан Лекавалье в Санкт-Петербурге
Николай Бобров, Кент Хьюз, Роман Ротенберг и Венсан Лекавалье.
Фото соцсети
Среди недовольных был Доминик Гашек.

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз ответил на критику за декабрьскую поездку в Россию. Канадец считает обвинения несущественными.

«Никаких сожалений. Нас критиковали в основном с политической стороны, для нас же это было связано с работой. Могу вам сказать, что, пока мы были в России, там были еще несколько представителей других команд НХЛ», — цитирует Хьюза Sportsnet.

Ездили посмотреть на своего хоккеиста

Напомним, о делегации «Монреаля» (в составе Хьюза, советника Венсана Лекавалье и скаута Николая Боброва), прибывшей в Санкт-Петербург, стало известно в середине декабря. Исполнительный вице-президент по хоккейным операциям Джефф Гортон еще тогда рассказал о целях поездки.

«У нас есть перспективные игроки по всему миру, и, по сути, если мы кого-то драфтуем или подписываем, то он в нашей семье и мы будем смотреть на него и его игру. Мы будем следить за ними и давать знать, что мы думаем о его действиях или на льду. Вот что это такое. Это короткая поездка, скоро они вернутся. Нас это вообще не беспокоит», — приводит слова Гортона Sporstnet.

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз
Фото Global Look Press

Теперь Хьюз приоткрыл завесу тайны еще больше — в интервью тому же изданию он заявил, что канадцы приехали посмотреть на нападающего СКА Ивана Демидова, задрафтованного «Монреалем».

«Прежде всего, нашей целью было увидеть его игру лично. Это, безусловно, уникальный случай, когда вы выбираете хоккеиста пятым на драфте, но в организации есть только один человек, который видел его выступление лично. Я хотел посмотреть, на каком этапе его игра, поговорить с ним снова лицом к лицу. Мы очень верим в коммуникацию, поэтому, думаю, наша поездка была хорошим подходом», — подчеркнул Хьюз.

Кроме этого, гости из Канады пообщались с тренером СКА Романом Ротенбергом. Но тоже сугубо по делу. «Беседа прошла почти так же, как мои встречи с тренерами в Мичигане, когда я смотрел на игру Майкла Хейджа. Что вы хотите от него увидеть? Над чем, по-вашему, ему нужно поработать? Расскажите нам о его характере, как он реагирует на вызовы? Что-то в этом роде», — объяснил специалист.

Нападающий СКА Иван Демидов. В Канаде сходят с ума по юниору из СКА. Фанаты «Монреаля» устроили «демидоманию» еще до его приезда в НХЛ

Ротенберг вскрыл все секреты

Вообще-то над содержанием беседы можно и не гадать — для всех желающих Роман Борисович выложил в своих социальных сетях почти получасовой ролик, на котором он общается с гостями из Канады.

Тренер СКА не терял времени и отметил, что Россию пора вернуть обратно в международный спорт.

«Надо обязательно снова играть. Мы можем начать с детей. Если это возможно, мы можем организовать турниры для детей. Мы готовы сыграть в любой точке мира: Дубай, Абу-Даби, Турция — любое место. Я думаю, это было бы здорово для всех. Для развития хоккея в целом. Почему бы, допустим, клубам НХЛ не сыграть против клубов КХЛ? СКА с удовольствием сыграл бы против «Монреаля». Конечно, нам нужно разрешение от НХЛ. Может быть, в будущем. Мы будем работать над этим», — сказал Ротенберг.

В общем и целом Роман Борисович был настроен дружелюбно: «Мы рады вашему приезду. Мы очень уважаем Канаду, «Монреаль» и культуру хоккея. России исторически была близка французская культура. Очень давно, еще до СССР. В Российской империи все говорили по-французски. Царская семья говорила по-французски — это была часть культуры. До сих пор много людей говорит по-французски. Они ценят французскую культуру. Мне кажется, мы гораздо ближе», — заявил тренер СКА канадской делегации.

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз
Фото Getty Images

А была ли критика?

В отличие от Ротенберга на Западе не все оценили визит представителей «Монреаля» в Санкт-Петербург. Особенно отличился легендарный Доминик Гашек:

«Как грустно для «Монреаля», организации с такой хоккейной историей, и для всей Канады. Вы понимаете, что тем самым вы будете нести долю ответственности за происходящее», — написал экс-хоккеист в социальных сетях.

Напомним, Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте 2024 года. На данный момент «Канадиенс» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, в их активе 41 балл.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК СКА
Роман Ротенберг
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