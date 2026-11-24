Где СКА возьмет топ-вратаря? Кто отказался подписывать Кузнецова? Куда перейдет Плотников? Главные инсайды КХЛ

Традиционная рубрика от обозревателя «СЭ».

1. Главным событием последних недель в КХЛ стал масштабный обмен между «Металлургом» и «Спартаком». Магнитогорцы получили нападающего Михаила Мальцева и права на Ивана Морозова, а красно-белые — форвардов Руслана Исхакова и Игоря Нечаева, права на выступающего в Северной Америке защитника Всеволода Комарова и денежную компенсацию в размере 50 миллионов рублей.

Лишь со временем станет понятно, кто больше выиграл от этой сделки, но пока она кажется удачной для обеих сторон. «Металлург» приобрел практически идеального центра для Владимира Ткачева — Морозова, а также габаритного Мальцева, полезного в обороне. «Спартак» же изначально рассматривал вариант только с продажей прав на Ивана, тогда как Михаил летом мог стать неограниченно свободным агентом.

2. Магнитогорцы уже заключили с обоими новичками соглашения до конца сезона-2027/28. Зарплата Мальцева составит 40 миллионов рублей в нынешнем чемпионате и 60 в следующем. Морозов заработает соответственно около 13 и 50 миллионов. С учетом наличия Нэйтана Тодда и Люка Джонсона у «Металлурга», пожалуй, теперь сильнейшая центральная ось в КХЛ.

3. Отдельного внимания заслуживает возвращение в российский хоккей Морозова. Пожалуй, именно он больше всех должен быть доволен состоявшейся сделкой: последний раз нападающий выходил на лед почти восемь месяцев назад. По стилю «Магнитка» подходит ему практически идеально, да и с Константином Шафрановым форвард наверняка быстро найдет общий язык.

4. Евгений Дадонов долго ждал предложения из НХЛ, но в итоге согласился перейти в «Ак Барс». Трехлетний контракт с 37-летним нападающим выглядит неожиданным решением. Впрочем, казанцам пришлось выдержать конкуренцию со стороны «Трактора» и «Шанхая». Ради подписания ветерана они даже согласились подождать до середины декабря, когда тот должен прибыть в расположение клуба.

Очевидно, что лучшие годы Дадонова позади, — иначе он наверняка остался бы востребован за океаном. Однако мастерства и нестандартных решений форварда должно хватить, чтобы принести пользу «Ак Барсу». Тем более что креативных хоккеистов в атаке казанцам явно недостает.

5. «Ак Барс» по-прежнему находится за пределами первой восьмерки Восточной конференции. До дедлайна клуб, вероятно, постарается усилиться, хотя и нынешний состав, даже без Дадонова, вполне позволяет рассчитывать на уверенный выход в плей-офф.

На этом фоне удивили заявления Анвара Гатиятулина на пресс-конференции. По словам главного тренера, травма Хмелевского серьезно сказалась на действиях его подопечных, Миллеру не хватает сильных партнеров, а ранее наставник говорил и о необходимости приобретения защитников.

6. Вот только Хмелевскому долго не могли найти подходящего места в составе, периодически оставляя его в запасе. Регулярно забивать он начал лишь недавно. Миллер же сам допускает достаточно ошибок — чего стоит недавняя встреча с московским «Динамо». При этом его партнер по обороне Лямкин входит в число лучших защитников лиги, а в атаке их часто поддерживают ведущие звенья.

К тому же у казанцев сохранились две пары обороны с прошлого чемпионата. Из тех, кто не участвовал в финале, Яруллин проводит едва ли не лучший сезон за последние годы, а Евсеев лидирует в клубе по показателю полезности.

7. Не сомневаюсь, что руководство «Ак Барса» пока не рассматривает отставку Гатиятулина. Однако его штабу явно не удается исправить положение. Вопросы вызывают и решение сменить капитана, и малоэффективные заезды на базу перед домашними встречами, и недостаточный контроль над происходящим на льду.

Часть проблем можно объяснить неудачной летней селекцией. Но даже с учетом кадровых просчетов нынешний состав гораздо сильнее, чем показывают результаты. Постоянные поражения одними ошибками менеджмента уже не оправдать.

8. Немало трудностей и у принципиального соперника казанцев — «Салавата Юлаева». Тем не менее уфимцы продолжают набирать очки даже без нескольких ведущих хоккеистов. Давно отсутствуют ключевые защитники Александр Алексеев и Дин Стюарт, выбыл капитан Григорий Панин, а недавно травму получил и лучший бомбардир Шелдон Ремпал.

Канадец должен вернуться в строй только в декабре. Впрочем, первый матч без него «Салават» выиграл, забросив «Барысу» пять шайб.

9. На днях в СМИ появилась информация о травме первого центрфорварда уфимцев Джека Родуолда. Как мне удалось выяснить, она не соответствует действительности: нападающий готов выходить на лед.

На этом фоне вновь возникли слухи о возможном возвращении в Уфу Евгения Кузнецова. Хоккеист даже посетил встречу с «Барысом», однако переговоров о подписании контракта с «Салаватом Юлаевым» не было.

По моей информации, от кандидатуры Кузнецова отказались и в минском «Динамо». Против его приглашения выступил тренерский штаб, хотя руководство, насколько мне известно, не возражало. Не планируют подписывать нападающего также «Амур», «Лада» и «Сочи». Говорят, у Евгения все же остается один вариант продолжения карьеры, но конкретики пока нет.

10. Новичок «Сибири» Эвандер Кейн должен прибыть в Новосибирск в ночь с 24 на 25 ноября, а со среды приступить к подготовке к дебюту в КХЛ.

Оформление необходимых документов заняло немало времени, но сам канадец настроен максимально серьезно. Нельзя сказать, что он до ноября ничем не занимался и только отдыхал. Учитывая положение «Сибири» за пределами зоны плей-офф, на опытного форварда в Новосибирске возлагают большие надежды.

11. Несколько неудачных матчей все-таки подтолкнули Андрея Разина к решительным мерам. Он пытался найти новую роль для Сергея Плотникова, но добиться результата не удалось. В итоге клуб выставил 36-летнего нападающего на обмен.

Ситуацию осложняет пункт контракта, запрещающий переход без согласия хоккеиста. Интерес к Плотникову проявляли «Шанхай», «Амур» и минское «Динамо», однако пока он по-прежнему числится в СКА.

12. По моей информации, армейцы также активно ищут основного вратаря. В сферу их интересов входят Максим Дорожко из «Амура» и Зак Фукале из минского «Динамо», хотя до предметных переговоров дело пока не дошло.

У обоих голкиперов летом заканчиваются контракты, но ни хабаровчане, ни минчане сейчас не намерены расставаться со своими лидерами. Впрочем, у СКА есть и другие кандидаты на эту позицию.

13. Помимо Плотникова петербуржцы готовы расстаться еще с несколькими хоккеистами, в том числе с защитником Николаем Кныжовым и нападающим Николаем Чебыкиным. Неопределенным остается и будущее Даниила Мироманова, которому пока не удается приспособиться к требованиям Разина.

Олег Ореховский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

14. Московское «Динамо» после отстранения, а затем увольнения Леонида Тамбиева заметно преобразилось. Под руководством Олега Ореховского бело-голубые одержали пять побед в пяти матчах. Понятно, что такая серия не может продолжаться бесконечно, но особенно впечатлило, насколько уверенно динамовцы выглядели в столичном дерби с ЦСКА — лидером регулярного чемпионата.

Не случайно опытный защитник Артем Сергеев после этой встречи выделил главное изменение при Ореховском: спокойствие и человеческое отношение. Именно с этим у Тамбиева, судя по всему, были серьезные проблемы. Да и летняя попытка превратить не самый габаритный состав в подобие «Авангарда» Ги Буше изначально казалась сомнительной.

15. По информации «СЭ», в ближайшее время Ореховский должен избавиться от приставки «исполняющий обязанности» и стать полноценным главным тренером «Динамо».

Первоначально руководство рассматривало назначение Равиля Якубова, но результаты последних недель убедили клуб дать Ореховскому возможность доработать до конца сезона. Якубов в таком случае может войти в его штаб в качестве ассистента.

16. В Москву наконец вернулся канадский нападающий «Динамо» Джордан Уил. Ранее он улетал на родину по семейным обстоятельствам: как мы уже сообщали, его пятилетний сын получил серьезные травмы в результате падения.

Форварду наверняка потребуется время, чтобы набрать форму, однако его возвращение станет серьезным подспорьем для бело-голубых. Здесь трудно не вспомнить, что Тамбиев в случае отъезда Уила хотел расторгнуть с ним контракт.

17. Семен Дер-Аргучинцев мог продлить соглашение с московским «Динамо» еще весной, но отказался от предложения с зарплатой 50 миллионов рублей в год. Нападающий рассчитывал вернуться в «Торонто», хотя его шансы закрепиться в НХЛ представлялись весьма сомнительными, даже если бы канадский клуб предложил контракт.

В итоге динамовцы обменяли права на форварда в «Адмирал», который не собирался легко расставаться с ценным активом. Затянувшееся ожидание дорого обошлось Дер-Аргучинцеву: во Владивостоке он подписал соглашение с зарплатой всего 25 миллионов до конца сезона. При этом значительная часть регулярного чемпионата уже позади.

18. На старте сезона «Адмирал» приятно удивлял. Подопечные Олега Браташа набирали очки даже в противостояниях с признанными фаворитами и выглядели вполне способными побороться за плей-офф.

Однако четыре последних матча приморцы проиграли в основное время и опустились на последнее место Восточной конференции — туда, где большинство прогнозов и отводило им место до начала чемпионата. Выбраться со дна таблицы при нынешних ресурсах будет крайне непросто.

Рихард Паник. Фото Александр Федоров, «СЭ»

19. «Локомотив» выступает достаточно стабильно, а Дмитрий Квартальнов продолжает доверять молодежи — все идет примерно по тому сценарию, который представлялся перед началом чемпионата.

Вскоре ярославцы должны стать еще сильнее благодаря возвращению Рихарда Паника и Байрона Фрэза. Оба внесли весомый вклад в два последних чемпионских сезона. Достаточно вспомнить пятый матч финала Кубка Гагарина-2026 против «Ак Барса», когда они доставили обороне казанцев массу проблем, а Фрэз оформил дубль. Та победа во многом определила исход серии.

По моей информации, зарплата Паника до конца нынешнего сезона составит 40 миллионов рублей, Фрэза — 50.

20. Возвращение опытных нападающих обострит конкуренцию за место в составе «Локомотива», и молодым хоккеистам придется непросто. Однако Андрей Пустовой уже сделал многое, чтобы надолго закрепиться в основе.

17-летний форвард оформил дубль в гостевой встрече с «Торпедо», причем его шайбы помогли ярославцам переломить ход неудачно складывавшегося матча. Очевидно, что теперь вырастут и шансы Пустового на высокую позицию на драфте НХЛ-2027. Прежде в рейтингах перспективных россиян он уступал Назару Привалову и Сергею Скворцову.

21. «Авангард» начал чемпионат неудачно, но тому были объективные причины: омичи остались без нескольких ключевых хоккеистов. Теперь же подопечные Ги Буше набрали ход и выглядят едва ли не самым организованным коллективом Восточной конференции.

Омский клуб победил в пяти последних матчах, в том числе «Металлург» и «Ак Барс». Канадский специалист остается верен своей системе, которую выстраивал на протяжении всей тренерской карьеры. Не стоит забывать и о прошлогоднем полуфинале, когда «Авангард» отделяли от решающей серии Кубка Гагарина всего 33 секунды.

Впрочем, теперь никаких оправданий не будет. Если омичи не попадут в двойку лучших по итогам сезона, к следующему чемпионату их будет готовить уже другой тренер.

22. Тимур Хафизов — один из самых стабильных центральных нападающих КХЛ последних лет. Интерес со стороны ведущих клубов к нему возникал регулярно, но «Сочи» не хотел расставаться с ценным хоккеистом.

Теперь обстоятельства изменились: срок соглашения Хафизова истекает в мае 2027 года. Чтобы не потерять его без компенсации, сочинцы готовы рассмотреть обмен.

По моей информации, в приобретении форварда заинтересованы «Трактор» и московское «Динамо», однако предметных переговоров пока не было.

23. На Кубке Будущего ярко проявили себя сразу несколько хоккеистов молодежной сборной России. Пожалуй, единственным из них, кто пока не получил полноценного шанса в КХЛ, остается защитник Никита Полтавчук.

В прошлом сезоне Андрей Разин привлекал его к матчам за «Металлург», однако в нынешнем чемпионате 19-летний хоккеист ни разу не выходил на лед за основную команду магнитогорцев. Теперь возможность проявить себя появится в «Сочи», куда Полтавчук отправился в аренду до конца сезона.