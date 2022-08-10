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Сегодня, 20:50

Игроку СКА Воробьеву грозит 12 лет за покупку военного билета. Виноват ли он?

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Михаил Воробьев.
Фото ХК СКА
Скорее всего, дело закончится лишь штрафом.

Сегодня в Ленинском районе Уфы состоялось слушание по делу о покупке военных билетов двумя хоккеистами. Обвиняемые — форвард СКА Михаил Воробьев и 22-летний вратарь Анвар Сулейманов, выступавший до сезона-2020/21 в ВХЛ. Кроме того, в числе обвиняемых фигурирует еще один хоккеист — Владислав Лукин. Все три игрока в 2017 году играли за «Салават Юлаев» или команду ВХЛ из его системы — нефтекамский «Торос».

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Именно в тот период, по данным Следственного комитета, хоккеисты с помощью бывшего полицейского Фарита Самигуллина вышли на сотрудника военкомата и передали ему деньги в районе 200 тысяч рублей. Через Самигуллина, по предварительной версии следствия, покупал себе военник и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Воробьев и Сулейманов сейчас находятся под подписками о невыезде. Им грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.

Первым прокомментировал информацию главный тренер СКА, первый вице-президент Роман Ротенберг.

— Давайте дождемся официальной информации. Пока она была лишь в телеграм-каналах, это может быть фейк, сейчас тяжелое время, идет информационная война, много вбросов, пропоганды. Суда как такового еще не было, были только слушания. Миша завтра будет в команде, с ним все хорошо. Поможет ли СКА? Мы своих не бросаем! Поддерживаем нашего бойца и вместе с юристами будем работать. В моем понимании он ничего такого не сделал. Миша — это бриллиант. Это наш центрфорвард, важная часть команды, мы все помним его передачу на Кирилла Капризова на молодежном чемпионате мира.

Михаил Воробьев. Трое хоккеистов могут сесть в тюрьму за купленный военник. Про Капризова уже не говорят, но есть его партнер по тройке с МЧМ

По информации «СЭ», судья открыл дело и провел слушание, начал оглашение материалов. Кроме того, действительно озвучил признание игрока. Далее судья отложил дело, поскольку на суд не явился главный свидетель. Следующее заседание состоится 22-25 августа.

Что ждет Воробьева? По данным «СЭ», с Самигуллиным сотрудничали не только игроки «Салавата Юлаева», но еще многие хоккеисты КХЛ. Далее можно перефразировать слова из известного советского фильма «Берегись автомобиля»: «Воробьев, конечно, виноват, но он не виноват». Скорее всего, признательные слова будут считаться сотрудничеством со следствием, что повлияет на окончательное решение суда. 12-летний срок — это максимальное наказание, но, скорее всего, Воробьев отделается лишь штрафом, пусть и довольно большим даже по меркам топового хоккеиста КХЛ.

Да, Воробьев нарушил закон, но в 19-летнем возрасте игрок вряд ли решал вопрос самостоятельно, и, скорее всего, за него проблемы попытались решить более взрослые люди. Кто именно, станет известно позднее, а может быть, и никогда.

Михаил Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
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7 СКА 0 0 0 0
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Восточная конференция И В П О
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Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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ЦСКА – Металлург
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