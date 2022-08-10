Игроку СКА Воробьеву грозит 12 лет за покупку военного билета. Виноват ли он?

Скорее всего, дело закончится лишь штрафом.

Сегодня в Ленинском районе Уфы состоялось слушание по делу о покупке военных билетов двумя хоккеистами. Обвиняемые — форвард СКА Михаил Воробьев и 22-летний вратарь Анвар Сулейманов, выступавший до сезона-2020/21 в ВХЛ. Кроме того, в числе обвиняемых фигурирует еще один хоккеист — Владислав Лукин. Все три игрока в 2017 году играли за «Салават Юлаев» или команду ВХЛ из его системы — нефтекамский «Торос».

Именно в тот период, по данным Следственного комитета, хоккеисты с помощью бывшего полицейского Фарита Самигуллина вышли на сотрудника военкомата и передали ему деньги в районе 200 тысяч рублей. Через Самигуллина, по предварительной версии следствия, покупал себе военник и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Воробьев и Сулейманов сейчас находятся под подписками о невыезде. Им грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.

Первым прокомментировал информацию главный тренер СКА, первый вице-президент Роман Ротенберг.

— Давайте дождемся официальной информации. Пока она была лишь в телеграм-каналах, это может быть фейк, сейчас тяжелое время, идет информационная война, много вбросов, пропоганды. Суда как такового еще не было, были только слушания. Миша завтра будет в команде, с ним все хорошо. Поможет ли СКА? Мы своих не бросаем! Поддерживаем нашего бойца и вместе с юристами будем работать. В моем понимании он ничего такого не сделал. Миша — это бриллиант. Это наш центрфорвард, важная часть команды, мы все помним его передачу на Кирилла Капризова на молодежном чемпионате мира.

По информации «СЭ», судья открыл дело и провел слушание, начал оглашение материалов. Кроме того, действительно озвучил признание игрока. Далее судья отложил дело, поскольку на суд не явился главный свидетель. Следующее заседание состоится 22-25 августа.

Что ждет Воробьева? По данным «СЭ», с Самигуллиным сотрудничали не только игроки «Салавата Юлаева», но еще многие хоккеисты КХЛ. Далее можно перефразировать слова из известного советского фильма «Берегись автомобиля»: «Воробьев, конечно, виноват, но он не виноват». Скорее всего, признательные слова будут считаться сотрудничеством со следствием, что повлияет на окончательное решение суда. 12-летний срок — это максимальное наказание, но, скорее всего, Воробьев отделается лишь штрафом, пусть и довольно большим даже по меркам топового хоккеиста КХЛ.

Да, Воробьев нарушил закон, но в 19-летнем возрасте игрок вряд ли решал вопрос самостоятельно, и, скорее всего, за него проблемы попытались решить более взрослые люди. Кто именно, станет известно позднее, а может быть, и никогда.