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18 ноября, 23:30

Кузнецов забил фантастический гол. Так, как он, лакроссы не исполнял еще никто

Кузнецов забил фантастический гол в матче СКА — «Амур»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Форвард СКА Евгений Кузнецов.
Фото ХК СКА
СКА прервал неудачную серию.

СКА в регулярном чемпионате КХЛ разгромил одного из главных аутсайдеров сезона «Амур» (6:3). Четвертую шайбу петербуржцев забросил Евгений Кузнецов — нападающему удался очень красивый бросок.

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СКА — «Амур» — 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)
Голы: Алистров — 2 (Грицюк), 3:06 — 1:0. Плотников — 13 (Кузнецов, Зыков), 5:11 — 2:0. Рылов — 1 (бол., Мищенко, Гиздатуллин), 26:26 — 2:1. Зинченко — 1 (Демидов, Андронов), 28:52 — 3:1. Кузнецов — 8 (Хайруллин, Зыков), 29:18 — 4:1. Рылов — 2 (бол., Гиздатуллин, Слепец), 37:17 — 4:2. Кузнецов — 9 (Хайруллин), 37:49 — 5:2. Григоренко — 9 (Плотников), 46:23 — 6:2. Гиздатуллин — 1 (Гальченюк), 56:30 — 6:3.
Вратари: Мойсевич — Кобозев (Лозебников, 29:18).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 35 (17+8+10) — 27 (7+10+10).
Судьи: Морозов, Раминг.
18 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Как забил Кузнецов

Армейцы забросили две шайбы уже в стартовые 5 минут и 11 секунд первого периода. На протяжении первой половины матча команда Романа Ротенберга почти не подпускала «Амур» к воротам, а в середине второго периода увеличила преимущество до 4:1 — шайбу после долгого молчания забросил Евгений Кузнецов. Нападающему удался очень красивый бросок.

Драка Никиты Дыняка и&nbsp;Тони Деанджело в&nbsp;матче &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; СКА (3:2 ОТ). Вот это хоккей в Казани! Тафгай «Ак Барса» завалил Деанджело, Кузнецов привез и сорвался, а гол в овертайме — это нечто

Кузнецов получил шайбу перед пятаком от Марата Хайруллина, который на скорости ворвался в зону соперника и оставил шайбу партнеру недалеко от ворот. Евгений исполнил лакросс — положил шайбу на клюшку и вонзил ее под перекладину. Обычно такой прием исполняют из-за ворот, но нападающий СКА разделался с вратарем из пределов дальнего пятачка.

Как закончился матч

Армейцы без проблем довели игру до победы — 6:3. До этого команда Ротенберга не могла выиграть в основное время на протяжении семи встреч: во время этой серии потерпели шесть поражений и один раз победили в серии буллитов — дожали «Сибирь» после нулевой ничьей в основное время и овертайме. «Амур» же потерпел кошмарное 13-е поражение подряд, из них лишь одно оказалось не в основное время — от «Металлурга» в овертайме (1:2).

Неудачную серию прервал и сам Кузнецов. Автор лакросс-гола оформил дубль и добавил одну голевую передачу, хотя до «Амура» не мог забить с 30 октября и с тех пор отметился лишь одним ассистом в игре с «Ак Барсом» (2:3 ОТ). Также двумя заброшенными шайбами отметился защитник «Амура» Яков Рылов. В возрасте 39 лет 308 дней он стал самым возрастным автором дубля в истории КХЛ.

Как команды выступают в этом сезоне

После победы СКА вернулся на третье место Западной конференции — на два очка обгоняет московское «Динамо» и на такое же количество баллов отстает от идущего вторым «Спартака». Правда, у красно-белых сыграно на два матча меньше, а от лидирующего «Локомотива» отставание еще больше — 13 очков. Победа над «Амуром» стала первой в основное время с 28 октября — с той даты армейцы провели 7 игр и потерпели 6 поражений.

«Амур» завис на последней строчке Восточной конференции и в принципе набрал меньше всех очков в КХЛ — лишь 13 за 27 игр. Команда из Хабаровска потерпела 13 поражений подряд.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 24 5 50
2 Спартак 27 18 9 39
3 СКА 29 17 12 37
4 Динамо М 27 16 11 35
5 ЦСКА 25 13 12 33
6 Торпедо 28 13 15 31
7 Северсталь 26 15 11 30
8 Динамо Мн 27 14 13 30
9 Витязь 28 13 15 27
10 Сочи 26 10 16 22
11 Куньлунь РС 28 9 19 21
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 27 18 9 40
2 Автомобилист 26 17 9 36
3 Сал. Юлаев 25 16 9 34
4 Ак Барс 25 16 9 33
5 Металлург Мг 29 15 14 31
6 Адмирал 28 12 16 29
7 Нефтехимик 29 10 19 28
8 Лада 25 10 15 24
9 Сибирь 25 10 15 23
10 Авангард 25 10 15 22
11 Барыс 27 8 19 18
12 Амур 27 5 22 13
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