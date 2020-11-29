Еще один неравный обмен ЦСКА и «Салавата». В Москву едет третий снайпер КХЛ прошлого сезона

Разбираем трансфер форварда Никиты Сошникова из Уфы на армейского защитника Михаила Науменкова

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников обменян в ЦСКА на защитника Михаила Науменкова. Это еще один неравноценный обмен между клубами. Последний состоялся этим летом, когда в ЦСКА перешел один из лучших защитников «Салавата» Артем Сергеев, а в Уфу отправились игрок фарм-клуба армейцев Игорь Мясищев и 18-летний нападающий Александр Черный. Не забыт и переход Кирилла Капризова весной 2017-го в ЦСКА.

Теперь же ЦСКА усиливает состав третьим снайпером прошлого сезона в КХЛ (27 голов), а в «Салават» переходит не самый значимый защитник армейцев. Да, уфимский клуб долго искал варианты обмена Сошникова, которого не устраивала роль в команде, но вряд ли «Салават» может быть доволен компенсацией. У уфимцев есть проблемы, но решит ли их переход Науменкова?

При этом Науменков по окончании своего контракта 30 апреля следующего года станет неограниченно свободным агентом. А вот ЦСКА сохранит права на Сошникова по истечении срока соглашения: из-за того что форвард провел четыре сезона в Северной Америке, к концу нынешнего сезона он не проведет 250 матчей, которые необходимы для получения статуса НСА.

Состав ЦСКА, который даже после потери лидеров весной проводит отличный сезон, успел сыграться. И непонятно, найдется ли место Сошникову в топ-6. В первой тройке на флангах играют Антон Слепышев и Брендан Лайпсик, а во второй — Константин Окулов и Максим Мамин. Последний всю карьеру играл в нижних тройках, но сейчас нет никакого смысла выдергивать его из топ-6: звено Шалунова отлично взаимодействует и организовало три шайбы в последнем матче против «Автомобилиста».

Не может пока найти себя в КХЛ Николай Голдобин, зарабатывающий 50 миллионов рублей за сезон. А тут еще и Сошников! Кажется, в ЦСКА грядет перебор высококлассных крайних нападающих, и большой вопрос, сумеет ли главный тренер Игорь Никитин найти игровое время для каждого.

Науменков же наверняка получит место в топ-4 обороны «Салавата». Уфимцам нужен надежный, умеющий играть у своих ворот защитник. Вот только теперь получается, что за Владимира Ткачева, которого перед сезоном-2019/20 обменяли в СКА на права на Сошникова, «Салават» получил Науменкова.