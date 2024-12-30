Лучший игрок КХЛ прямо сейчас — не Гусев и не Кузнецов. Канадца из «Салавата» невозможно остановить
FONBET чемпионат КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы: Ливо — 24 (Тодд, Хафизуллин), 0:25 — 1:0. Тодд — 11 (Уилсон, Цулыгин), 11:11 — 2:0. Зоркин — 3 (Сучков, Ефремов), 18:33 — 3:0. Ливо — 25 (бол., Ремпал), 26:26 — 4:0. Ливо — 26 (Ремпал), 39:41 — 5:0. Ремпал — 15 (мен., Зоркин, Ефремов), 49:37 — 6:0.
Вратари: Вязовой — Шутов.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 45 (18+14+13) — 17 (2+8+7).
Судьи: Акузовский, Васильев.
30 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».
Джош Ливо приехал в КХЛ по ходу прошлого сезона и уже тогда показал себя здорово, набрав 38 очков в 40 матчах регулярного чемпионата и еще девять в играх плей-офф. Любопытно, что этой красивой истории могло и не быть, если бы активнее действовал «Локомотив». Менеджмент ярославского клуба первым общался с игроком и его представителем, но решить вопрос в свою пользу не удалось.
Возможно, именно голов Ливо не хватило в финале Кубка Гагарина против «Металлурга». Сразу было понятно, что игрок с таким убийственным броском пригодится любой команде.
В межсезонье к нему был большой интерес. Ливо выбрал хорошие деньги (85 миллионов рублей и бонусы), привычный коллектив с североамериканскими легионерами и главного тренера Виктора Козлова. Как показал время, нападающий все правильно сделал. В Уфе он не только быстро адаптировался, но и поднял свою игру на новый уровень.
В клубе проблемы со своевременным перечислением зарплаты. Но остальные факторы перевешивают этот момент. Теперь Ливо может рассчитывать как минимум на 100 миллионов в год. Он из-за небольшого повреждения провел меньше матчей, чем другие лидеры команды. Сейчас понятно, кого следует считать основной ударной силой. Канадец опережает Шелдона Ремпала на шесть очков, Нэйтана Тодда — на десять, Александра Хмелевского — на четырнадцать.
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов на пресс-конференции, посвященной итогам дедлайна КХЛ, толсто намекнул об интересе одного клуба к игроку своей команды. Из его слов легко сделать вывод, что в этом замешано новое руководство «Авангарда».
Разумеется, дело касается будущего Ливо. За такого игрока не жалко отдать большие деньги, с которыми у омского клуба сейчас проблем нет. По моей информации, канадец еще будет думать.
Приоритет, как и весной, отдается «Салават Юлаеву». Надо ценить организацию, где у тебя все получается. Если клуб согласится с условиями стороны игрока, которая вроде бы не планирует выкручивать руки, то Ливо останется в Уфе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|39
|25
|14
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|Северсталь
|40
|25
|15
|50
|5
|СКА
|39
|23
|16
|50
|6
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|7
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|8
|Торпедо
|39
|17
|22
|42
|9
|Витязь
|39
|16
|23
|36
|10
|Куньлунь РС
|40
|16
|24
|36
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|39
|27
|12
|56
|2
|Трактор
|41
|25
|16
|54
|3
|Ак Барс
|38
|24
|14
|50
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|37
|15
|22
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|40
|8
|32
|21
|30.12
|10:30
|
Амур – Сибирь
|3 : 4
|30.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|1 : 2
|30.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|6 : 0
|30.12
|15:00
|
Автомобилист – Лада
|2 : 3 Б
|30.12
|17:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|3 : 4 ОТ
|30.12
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|2 : 3
|30.12
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|2 : 6