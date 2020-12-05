ЦСКА забрал россиянина из «Ванкувера», дав ему 50 миллионов рублей. Это оказалось ошибкой

Обзор дня Алексея Шевченко.

Расставание

ЦСКА признал свою ошибку и решил расстаться с нападающим Николаем Голдобиным. Хоккеист, который решил круто изменить свою карьеру и окончательно вернуться в Россию, не впечатлил тренеров и руководство. И уже сейчас армейцы готовы обменять его. Правда, возможный переезд в «Амур» выглядит как-то странно. У дальневосточников нет денег на Николая, да и не нужен он им.

Удивлены ли мы решением ЦСКА? Нет. Больше поражает, как даже в таких солидных клубах совершают такие дорогие ошибки. Как можно было предлагать 50 миллионов рублей нападающему, который в последнее время и в НХЛ толком не играл? Зачем такие жирные соглашения людям, попавшим за океаном на драфт отказов с дешевым контрактом, и не пользующимся спросом? Этот случай напоминает историю с Никитой Щербаком, которому выписали чуть ли не 200 миллионов на три года в «Авангарде». Тоже никакого анализа ситуации, изучения игры, доверие каким-то людям, которые, возможно, дружат с форвардом и, понятное дело, дают ему хорошие характеристики.

Понимаю, что в случае с Голдобиным смущала его отличная статистика в АХЛ, но достаточно было купить подписку на трансляции (100 долларов), чтобы быстро понять, откуда такие цифры. Большинство, освобождение от оборонительных действий, доверие тренера при полном отсутствии конкуренции, отличный партнер, ведь к Риду Буше в «Авангарде» вопросов мало. В ЦСКА Николай отлично выглядел только летом, но стоило начаться официальным матчам, как он сразу потерялся. Если бы Голдобин вернулся из Ванкувера, например в Хабаровск, то все бы отнеслись к этому спокойно, но в ЦСКА другой спрос, а за 50 миллионов в год нападающий потерял право на длительную адаптацию. Плюс он изначально не подходил системе Игоря Никитина, у которого бегают отрабатывать в обороне буквально все, от Антона Слепышева до Александра Попова. Посмотрим, какие выводы из этой ситуации сделает сам хоккеист.

Поражение «Локомотива»

«Локомотив» проиграл в Казахстане, причем «Барыс», у которого и защитников-то не осталось, победил по делу, спокойно взял два очка и после сирены не возникало и мысли, что это сенсация. В последних девяти матчах у команды Андрея Скабелки только три победы. За этот период они взяли верх над минчанами, рижанами, «Северсталью».

Что же происходит-то? А что, если мы вообще все неправильно поняли о команде? Вдруг сделали ошибочные выводы после победной серии, которая длилась целый месяц — с 6 октября по 10 ноября? За это время было одно поражение, но со счетом 0:1 — в овертайме от «Автомобилиста», а это даже за неудачу не считается. Тогда отмечали порядок на льду, системную оборону и крутые действия вратаря Эдварда Паскауле.

Но октябрь — самое странное время в КХЛ. Какие-то клубы теряли хоккеистов группами, а те, кто возвращался, были в отвратительной форме. Сейчас же все иначе, все пережили пандемию, дела наладились, только самые странные тренеры еще вспоминают о болезнях, но мы, слушая это, не сочувствуем, а хихикаем. И в этот момент выяснилось, что у «Локомотива» совсем ничего не гладко, а хороший подбор игроков в системе главного тренера не имеет возможности показать себя с лучшей стороны. Да, сейчас нет Андре Петтерсона, еще не готов Тему Пулккинен, но без них есть очень много форвардов, которые бы могли показать себя. А вы посмотрите, как последние четыре матча проводит Егор Коршков! Он не мог так деградировать без посторонней помощи. Впереди у «Локомотива» два матча тяжелого восточного выезда и встреча с ЦСКА в Москве, затем пауза и четыре игры до нового года. К праздникам мы поймем, какой же «Локомотив» настоящий.

«Северсталь» отказалась от легионера и взяла другого

«Северсталь» выиграла у рижского «Динамо» в гостях, но у главного тренера Андрея Разина была ставка на этот матч. До этого команда не сильно-то и напрягалась, проведя в лайт-режиме три игры — со СКА, в Казани и Ярославле. Нет, они не валяли дурака, где-то старались, но хоккеисты прекрасно понимали, что даже при максимальных усилиях у них минимум шансов на победу. Ну и какой смысл было рвать жилы? Конечно, это некрасиво, но в нашей лиге еще и не такое бывает.

Накануне клуб поменял одного легионера. Робертс Букартс покидает Череповец, а ему на замену с драфта отказов взяли Зака Митчелла, начинавшего сезон в Риге. Хороший ход. Зак вообще непонятно почему стал не нужен Петерису Скудры, на его счету шесть шайб, и он делил первое место в списке лучших снайперов команды. Букартс ошибся с командой, хотя статистика не такая уж и отвратительная — три шайбы и передача в 13 матчах. Латвийский нападающий свой последний сезон провел в «Витковице» и там числился на хорошем счету. 42 очка в 47 играх, он довольно подвижный форвард с броском. Но Букартс не подходит по систему «Северстали». Ему нужно больше свободы, доверия, а это не про Андрея Разина. Плюс сильно подвела скомканная подготовка. Букартс болел, затем с трудом добирался до Череповца, а потом привыкал к тому, что требует тренер. Говорят, что Роберт хочет к своему брату в рижское «Динамо». Латвийскому клубу уже ничего не поможет, так что они могут брать кого угодно.