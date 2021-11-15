Из НХЛ к нам возвращается главный провокатор лиги. Станет ли Комаров звездой КХЛ снова?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Лео Комаров, не дождавшись релиза от СКА, признался, что подписал контракт с питерским клубом. Говорят, что он проведет в Санкт-Петербурге полтора сезона. Вряд ли новость о возвращении Лео спокойно восприняли болельщики «Динамо», многие разочарованы. Комарова ждали в Москве последние пару лет, ходили разговоры, что с ним вот-вот договорятся, особенно когда его выставили на драфт отказов «Айлендерс». Но бело-голубые в кризисе, плюс есть финансовые проблемы.

Питерцы совершают довольно рискованную сделку. Лео уже 34 года. В НХЛ он провел последние семь лет, и с каждым сезоном дела у него шли все хуже и хуже. Если в «Торонто» Комаров еще смотрелся, то после перехода в «Айлендерс» существенно сдал. Настолько, что в прошлом сезоне его трижды выставляли на драфт отказов, но такой хоккеист за три миллиона был никому не нужен. Еще три с половиной года назад Лео ценили. «Островитяне» дали ему солидные 12 миллионов за четыре года, и в первом сезоне он даже набрал очков больше, чем в предыдущем за «Торонто». Но потом все ушло. Допустим, особой результативности от Лео никто и не ждал, но пропала агрессия перед чужими воротами, Комаров почему-то прекратил лезть под кожу соперникам и превратился в обыкновенного ролевика-разрушителя, чья красная цена — 850 тысяч долларов при двустороннем контракте. Непонятно, какую именно позицию им собираются закрывать в СКА. Есть Евгений Тимкин для того, чтобы злить людей. Евгений Кетов, кажется, даже побыстрей, а Эмиль Галимов — разносторонней. Чего хотят в Санкт-Петербурге? За 34 миллиона до конца сезона можно было бы найти и более креативного форварда.

Чемпионат

Следующая пауза в КХЛ запланирована только с 13 декабря. До этого время клубам предстоит провести 10-12 матчей, что, конечно, тоже весьма серьезная нагрузка. Не знаю, кто считает, что ноябрь-декабрь будет проще для клубов, а я слышал мнение некоторых тренеров об этом. Ну если только в том смысле, что игроки немного отдохнули да лишь потренировались последние семь дней. Но не забывайте, что команды были в неполных составах, так как кто-то был в сборной и там совсем не прохлаждался.

В ближайший месяц мы будем следить за тем, как идет война за место в плей-офф. Там основная битва. Вряд ли кто-то из больших клубов рухнет или, наоборот, взлетит, только если поменяются местами. На «Западе» очень тяжелый календарь у «Спартака». В этом месяце им предстоят три игры против «Йокерита», а финны не просто так лидируют в конференции. Кроме того, дважды придется сыграть с «Автомобилистом», по матчу на выезде с командами из Челябинской области, а дома ждет дерби с «Динамо». Их прямому конкуренту «Торпедо» чуть проще. Две игры с рижанами, матчи с равными по силе «Барысом» и «Северсталью». Если к Кубку Первому канала Дэвид Немировски не окажется в зоне плей-офф, то к нему будут большие вопросы. Не забывайте, что еще и «Витязь» не сдался, «Сочи» будет кусаться до последнего, да и рижане не зря набирают хоккеистов.

На «Востоке» ничего не поможет «Адмиралу» (пусть туда хоть все тренеры мира придут работать) и «Куньлуню», кроме того, некоторым игрокам китайского клуба на десять дней надо будет уехать в другую страну и ждать оформления документов. Зато будет война между «Барысом», «Нефтехимиком» и «Амуром». А еще у «Сибири» нет возможности передохнуть, да и «Автомобилист» в непростом положении. Скучать в ближайшие 28 дней не придется.

Сборные

Ноябрьскую паузу для матчей сборных мы использовали весьма странно. Про олимпийскую сборную под руководством Игоря Ларионова вообще ничего толком сказать нельзя, кроме того, что она постоянно всем проигрывала, упуская преимущество. Но ни стройной игры, ни каких-то идей видно не было. Хоккеисты КХЛ съездили вместо выходных на Кубок Германии, продули и вряд ли будут вспоминать об этом.

Больше всего порадовала молодежная сборная на Турнире четырех. Дело даже не в трех победах, а в настроении, с которым действовала команда. Нытики сразу обращают внимание на то, что у соперников не было основных игроков, забывая, что и мы выходили на лед не в оптимальном составе. Почему же нашу команду не смутило отсутствие Марата Хуснутдинова, Никиты Чибрикова и Матвея Мичкова? Здорово проявил себя Александр Пашин. Форвард «Тороса» чуть повысил свои шансы на поездку в Канаду, но не сказать чтобы очень сильно. Все-таки он уступает Юрову, Хуснутдинову, Мирошниченко, Чибрикову, Мичкову. А ведь есть еще Тринеев, Дидковский, Овчинников, Гущин. С крайними у нас полный порядок. На самом деле именно в Швеции мы должны были определять основной состав, так как на сборах нет возможности проявить себя в боевых условиях. Но наша команда еще сыграет в Северной Америке до старта турнира, видимо, за океан повезут более чем расширенный состав.

Главная проблема молодежки — вратари. Егор Гуськов сыграл все три матча, но как-то не слишком ровно. Не проверили Виноградова, у которого огромная нагрузка в ВХЛ, а Ярослав Аскаров был в первой команде и свой матч проиграл. Тут тренерам не позавидуешь, у каждого кандидата свои плюсы и минусы. Что касается выступления первой команды на Евротуре, то по турниру вообще ничего нельзя сказать. У нас был удивительный состав, постоянно меняли сочетания, и какие-то выводы могут делать лишь аналитики, под микроскопом изучая действия хоккеистов. Не сказать, что кто-то прямо поразил воображение, разве только тот же Мичков. Но про него мы и так все знали.