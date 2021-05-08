ЦСКА и «Магнитка» совершили удивительный обмен. В Магнитогорск приехал канадец, который может стать лучшим легионером КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

ЦСКА и «Металлург» совершили удивительный обмен игроками. Магнитогорск получил права на Брэндона Лайпсика, чей контракт с армейским клубом закончился. Московский клуб, видимо, начнет предметные переговоры со шведским форвардом Лиасом Андерсоном. Если Илья Воробьев уговорит Лайпсика заключить контракт, то можно будет сказать, что клуб совершит первое серьезное приобретение этой весной.

Канадец, изгнанный из НХЛ за переписку в личном инстаграме, в КХЛ стал одним из сильнейших легионеров сезона. Может быть, цифры не такие мощные, но тут надо оценивать обстоятельства. 24 (11+13) очка в 42 матчах регулярного чемпионата, 8 (3+5) в 16 встречах плей-офф — это просто замечательно, учитывая, какой хоккей ставит Игорь Никитин. Набирать очки в армейском клубе очень непросто, хоть команда и выигрывает. Неслучайно, Лайпсик иногда оставался в запасе, как слишком творческий хоккеист.

В Магнитогорске у него никаких ограничений не будет, возможно, статистика резко скаканет вверх. У Брендона есть все, чтобы стать одним из лучших легионеров. Он техничен, быстр, у него нестандартные решения, которые радуют болельщиков и ставят в тупик соперников. Гол в ворота «Спартака» в исполнении хоккеиста — один из самых красивых моментов всего сезона.

Что выиграл ЦСКА пока непонятно. Формально Андерсон и переговоры может вести еще не скоро. О нем мы поговорим, когда контракт будет подписан. Пока же уральцы хоть немного успокоили болельщиков.

Новички

«Автомобилист» начал укрепляться и российскими игроками. Видимо, по совету Николая Заварухина в Екатеринбург перебираются защитник Ефим Гуркин, а также нападающий Даниил Романцев. Гуркину уже 28 лет, в Екатеринбурге он играл, причем, был из тех, кого называют незаметным героем. На хоккеиста никто не обращал внимание, он никогда не был интересен прессе, а болельщики после матчей и не хвалили хоккеиста, и особо не ругали. Но Ефим провел 55 матчей в последний сезон Андрея Мартемьянова, при этом находился на льду больше 19 минут. Прошлый сезон стал для него самым удачным в карьере. Хоккеист стал лучшим снайпером среди защитников (8 голов), побил личный рекорд по результативности (21 очко), но, самое главное, стал выделяться на площадке. Например, почти не допускал грубейших ошибок, был старательным. Трудно объяснить, почему в Новосибирске не постарались сохранить игрока, вряд ли в условиях потолка ему дали намного больше в «Автомобилисте».

Уходит из «Сибири» и Романцев, но его хотели обменять еще в прошлом сезоне. При этом именно в Новосибирске Даниил превратился в добротного нападающего, чье основное достоинство даже не голы и передачи (личный рекорд установлен, как раз в прошлом сезоне — 21 балл), а старательность и упорство. Он всегда заряжен на борьбу, не сдается в трудные минуты, готов сделать все, чтобы команда выиграла. Тоже потеря для «Сибири», а «Автомобилист» получает добротного центра третьего звена.

Согласие

Стало известно, что в национальную сборную приедет Николай Кныжов из «Сан-Хосе». Хороший знак. То есть ведь чуть ли в не в открытую считалось, что Роман Ротенберг его не позовет, так как Николай уехал из системы СКА, а это рассматривается чуть ли не как преступление. Видимо, не существует такого правила, зря клеветали.

Кныжов в нынешнем сезоне удивил. Он стал игроком основного состава в клубе НХЛ, а ведь едва ли не первый хоккеист из России, у которого до отъезда было 79 матчей в ВХЛ и всего 3 в КХЛ. Я других таких примеров вспомнить не могу. Не всегда Николай был заметен в «Шаркс, проводил и довольно посредственные матчи, однако ближе к середине сезона заметно окреп и стал показывать очень неплохой уровень. «Акулы» в плей-офф не попали, но уж точно не из-за него.

Есть версия, что Кныжов играет в основе отчасти потому, что у клуба беда с потолком зарплат, и для «Сан-Хосе» нет другого выхода. Возможно, эта одна из причин. Но в системе есть и другие «дешевые» хоккеисты, так что Николая легко заменить. И 54 матча слабого хоккеиста терпеть точно не будут. Кныжов очень часто выходит на площадку в паре с Эриком Карлссоном. То есть Николай максимально прокачал свои оборонительные скиллы, так как швед не слишком озабочен выполнением своих прямых обязанностей. Такие люди сборной понадобятся. Перед нынешним чемпионатом мира мы должны собрать добротную линию обороны.