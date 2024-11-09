Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов и капитан команды Михаил Фисенко не теряют надежды.

Якубов: «Распродажа? Давайте дождемся 18 ноября»

— КХЛ очень не любит задержки по зарплатам. Какой диалог ведете с КХЛ?

— Все знают, что по регламенту есть срок в два месяца, у нас пока задержка только одна была.

— Премий нет.

— Премии зависят от клуба, премии пока не получали. Было обещано, что все обязательства перед командой будут выполнены.

— Обязательства на этот год — ладно, а ведь грядет и следующий сезон. Будете ли вы заниматься распродажей игроков, чтобы выжить?

— На сегодняшний день такого нет, буквально вчера было обсуждение, что наши ребята интересуются, но давайте дождемся 18 ноября. Если так и будет продолжаться, то, конечно, нам надо будет существовать и мы никакого морального права не имеем оставлять ребят, которые сейчас пользуются спросом.

— Почему 18 ноября? Откуда взялось это число?

— Будет какая-то программа, там субсидии какие-то. Это не мой вопрос, занимаются другие люди, я отвечаю чисто за спорт.

Фисенко: «Изолента есть, персонал на месте, есть где ночевать — хорошие условия»

— Все в порядке, новое правительство, которое пришло, болеет спортом, хочет развивать массовый и, надеюсь, профессиональный спорт в регионе. Мы как одна из составляющих всего постараемся показать, что профессиональный спорт тоже важен.

— Есть все-таки вероятность, что начнется распродажа?

— Я ничего не знаю об этом, нужно спрашивать у руководства. Я надеюсь, что все будет так, как оно есть. Будем стараться забраться в восьмерку.

— Бьют по голове все равно задержки.

— Мы поговорили с ребятами, изолента есть, персонал на месте, перелет состоялся, есть где ночевать — хорошие условия, не на что жаловаться.