ЦСКА отпустило. Армейцы отправили «Авангард» в нокдаун и мчат к кубку

Омичи треть матча играли в меньшинстве.

ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Шалунов — 11 (бол., Соркин, Окулов), 35:27 — 1:0. Слепышев — 5 (Сергеев), 43:22 — 2:0. Попов — 1 (Киселевич, Рыков), 47:56 — 3:0.

Вратари: Юханссон — Грубец.

Штраф: 6 — 24.

Броски: 35 (7+14+14) — 20 (5+6+9).

Судьи: Белов, Кулаков.

20 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 7334 зрителя.

Счет в серии 1-1

К огромному сожалению для всех руководителей армейцев, постпотолочный ЦСКА теперь не может по щелчку пальцев менять по две пятерки после отдельно взятого матча. Но то, что тренерский штаб красно-синих после поражения в первом матче финала устроит косметические изменения в составе, было понятно практически всем. В итоге смотреть вторую игру с трибун отправились Джон Гилмор, Егор Афанасьев и Никита Сошников, вместо которых в заявке появились Даниил Чайка, Марио Кемпе и Александр Попов. Только, в отличие от ростера, игровая модель лучшей команды регулярки сегодня едва ли хоть чуть-чуть изменилась.

ЦСКА начал второй матч так же активно и бодро, как и предыдущий, но забить в первом периоде вновь не сумел. Команда Никитина сразу же включила низкий прессинг, мгновенно душила защитников «Авангарда» в момент приема шайбы и усложнила сопернику начало атаки, попытавшись лишить гостей первого паса. Однако, как и двумя днями ранее, омичи с давлением хозяев пусть и с трудом, но справлялись и не давали доводить шайбу до ворот Грубеца, традиционно насобирав кучу заблокированных бросков уже к первому перерыву.

Большую часть шайб «ястребам» пришлось ловить на себя в меньшинстве, в котором они по ходу первого периода оказались два раза после удалений Егора Чинахова и Кирилла Семенова. И если парни Боба Хартли показали, что у них все в порядке не только с большинством, но и с нейтрализацией штрафного времени, то ЦСКА при розыгрыше лишнего в первых двух попытках снова продемонстрировал отсутствие вариативности. Не получалось создавать трудности гостям у красно-синих даже креативному отделу в лице звена Шалунова, все ходы которого сводились к передаче под бросок лучшему снайперу этого плей-офф в правый «офис».

Во втором периоде ЦСКА продолжал гнуть свою линию и без особых успехов периодически запирал омичей в чужой зоне, пользуясь преимуществом ближней лавки, но кристаллизовать свой первый гол из территориального преимущества сумел ближе к концу двадцатиминутки.

Открыть счет хозяевам помогло большинство, которое заработало лишь с четвертого раза, — после фола Рида Буше Шалунов переехал из правого круга вбрасывания в левый и замкнул на дальней штанге поперечный пас Максима Соркина. И может ли кто-то описать важность этой шайбы для ЦСКА лучше, чем эмоции президента клуба Игоря Есмантовича, с облегчением бросившего свой взгляд куда-то наверх? Кажется, что после очередной гола 87-го номера армейцев действительно «отпустило».

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Причем «отпустило» настолько, что у ЦСКА начало получаться если не все, то многое, а уже до середины третьей двадцатиминутки претендент на чемпионство от «Запада» отправил «Авангард» в нокдаун. Сначала москвичам после повторного наброса Артема Сергеева на пятачок Грубеца помог рикошет от Антона Слепышева, легитимность которого арбитрам пришлось подтверждать «просмотром кино».

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А через несколько минут Егор Рыков царским пасом под чужую синюю линию отправил Александра Попова «один в ноль», и неувядающий 40-летний нападающий, отдавший около 20 лет игровой карьеры «Авангарду», хладнокровно упаковал шайбу в домик чешскому голкиперу.

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За оставшиеся двенадцать минут омичи не смогли выжать из себя силы даже на один гол и впервые в матче по-настоящему нагрузить Юханссона. Впрочем, провести вменяемый финальный штурм ворот шведа и попытаться спасти второй матч серии омичам помешали сразу два удаления. Теперь финал переезжает в Балашиху, и кто вообще может сказать, что в этой серии хоть что-нибудь ясно?