«Я только что видел Гретцки». В американских соцсетях восхитились голом Кузнецова — и фамилией форварда «Амура»
СКА разгромил «Амур» (6:3) и прервал серию из семи матчей без побед в основное время в регулярном чемпионате КХЛ. Команда Романа Ротенберга нанесла противнику 13-е поражение подряд, однако самым ярким эпизодом игры стало другое — шайба Евгения Кузнецова в середине второго периода, после которой счет стал 4:1.
Как отреагировал сам Кузнецов
Евгений исполнил лакросс-гол, редкий для хоккея на льду. Этим приемом обычно забивают из-за ворот, однако нападающий армейцев исполнил его практически с пятачка: положил шайбу на клюшку после паса Марата Хайруллина и вонзил ее под перекладину над плечом голкипера «Амура». Отпраздновал Кузнецов в традиционной для себя манере — встал на одну ногу и изобразил птицу.
После игры Кузнецов сказал, что, возможно, это самый красивый гол в его карьере. «Прикольный такой (гол. — Прим. «СЭ»). Еще перед игрой сказал, что так забью. Случайно получилось. Такие моменты — кайф. Мне постоянно какая-то фигня в голову приходит. Это моя фишка, наверное, что в серьезных моментах могу такое исполнить. Это большая ответственность — если не получится, могут наругать, правильно? В этом риске и проявляется мастерство. В последних играх многое не получалось. Такие голы придают уверенности», — отреагировал хоккеист.
Что пишут в американских соцсетях
Шайба Кузнецова достаточно быстро разлетелась по американским соцсетям. Тем более сам 32-летний нападающий долгое время выступал за океаном — почти 11 лет играл за «Вашингтон» и немного за «Каролину». Аккаунт B/R Open Ice назвал этот бросок «голом года», страница медиа Sportsnet просто выдала крайне эмоциональную реакцию — «Евгений Кузнецов с нереальным голом в КХЛ!».
Куда веселее было в комментариях под постами с голом Евгения — американские болельщики не только восхищались шайбой нападающего СКА, но и обратили внимание на фамилию форварда «Амура» Вячеслава Грецкого — у 27-летнего белоруса на спине написано Gretsky, почти как было у легендарного Уэйна Гретцки (Gretzky).
Noah Luden: «Я только что видел Гретцки».
DL: «Представьте, что в детстве вас называли «Гретцки», а тут такое...»;
Clicks: «Уэйн Гретцки просто сидит в щели и ковыряется в носу»;
Mike Waters: «Мне пришлось пересмотреть это пять раз, чтобы понять, что на самом деле сделал Кузя»;
Imtinan Khan: «Это была чистая магия Кузнецова — никогда не видел ничего подобного!»;
Orange & Blue: «Лол, фейковый русский Гретцки № 23».
Nick Poapst: «Я знал, что у Гретцки белорусские корни, но кто этот парень?»
СКА после этой победы вернулся на третью строчку Западной конференции. «Амур» — худшая команда текущего сезона КХЛ. Коллектив из Хабаровска потерпел 13 поражений подряд и выиграл лишь в пяти из 27 матчей регулярного чемпионата.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|24
|5
|50
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|39
|3
|СКА
|29
|17
|12
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|5
|ЦСКА
|25
|13
|12
|33
|6
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|7
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|8
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|30
|9
|Витязь
|28
|13
|15
|27
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|4
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|5
|Металлург Мг
|29
|15
|14
|31
|6
|Адмирал
|28
|12
|16
|29
|7
|Нефтехимик
|29
|10
|19
|28
|8
|Лада
|25
|10
|15
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|25
|10
|15
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|27
|5
|22
|13
|19.11
|16:30
|
Авангард – Динамо Мн
|- : -
|19.11
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|- : -
|19.11
|19:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -