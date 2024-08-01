Кузнецов может заработать в СКА больше 4 миллиардов рублей. А сколько он получит реально?

Разбираем все бонусы звездного новичка армейцев.

В КХЛ официально зарегистрирован главный контракт лета: нападающий Евгений Кузнецов, еще недавно блиставший в «Вашингтоне», подписал четырехлетнее соглашение со СКА. Контракт Кузнецова — беспрецедентный для нынешней КХЛ, которая заметно снизила расходы клубов с введением жесткого потолка зарплат.

Ни один клуб не может тратить на зарплаты больше 900 миллионов рублей в год, но это касается только окладов хоккеистов. Не попадают под потолок и 10 процентов индивидуальных бонусов за определенное количество голов, очков, процент сейвов у вратарей и так далее. Но есть лазейка, которой клубы умело пользуются. Бонусы за попадание в топ-3 по голам, очкам, показателю «плюс-минус», как и за победу в Кубке Гагарина, не учитываются под потолком. А значит, их сумма неограничена.

Оклад Кузнецова не будет даже самым большим в лиге: в этом сезоне он получит 50 миллионов рублей в год, в трех последующих — по 92. Но бонусы за каждый год прописаны просто космические:

— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата

— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших снайперов регулярного чемпионата

— 300 миллионов за попадание в топ-3 самых полезных игроков (по показателю «плюс-минус») регулярного чемпионата

— 100 миллионов за победу в Кубке Гагарина.

Получается, что суммарно при выполнении всех бонусов Кузнецов может заработать аж 4 миллиарда 326 миллионов рублей (до вычета налогов). Фантастика! В пересчете на нынешний курс доллара — около 45 миллионов. То есть это намного больше того, что нападающий мог получить в НХЛ.

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Но так ли легко Кузнецову будет получить эти деньги?

Начнем с самой маленькой премии — за Кубок Гагарина. Даже наличие таких звезд, как Кузнецов, Зайцев, Григоренко, Никишин, не гарантирует СКА победу. Обладая куда более мощным составом, чем «Автомобилист», армейцы в минувшем плей-офф проиграют со счетом 1-4 в серии. Поставите ли вы крупную сумму на то, что СКА точно выиграет Кубок Гагарина хотя бы в одном из следующих четырех сезонов? А в двух или трех? Конкурентов у СКА очень много.

Кузнецова трудно назвать хоккеистом, который подвержен травмам — в семи из десяти сезонов за океаном он сыграл почти все матчи регулярки. Но настолько ли высок сейчас уровень Евгения, чтобы заведомо считать его фаворитом бомбардирской гонки?

Тяжелая травма главной звезды «Авангарда» Владимира Ткачева, конечно, снизит градус борьбы за топ-3, но классных мастеров в лиге по-прежнему немало. Ходили слухи, что начало сезона пропустит Никита Гусев, но, кажется, лучший бомбардир прошлой регулярки к старту сентября будет готов играть за московское «Динамо» — а там есть и мощнейший канадский центр Уил. В прежнем составе готовится к новому чемпионату ударная тройка «Спартака» Порядин — Морозов — Голдобин. Не стоит сбрасывать со счетов признанных снайперов Яшкина, Хмелевского и Буше. Да и партнеры по СКА Толчинский, Хайруллин, Григоренко наверняка будут получать много игрового времени, в том числе в большинстве.

По «плюс-минус» в прошлом сезоне игрокам СКА не было равных — в регулярке первые четыре строчки оккупировали Никишин, Воробьев, Глотов и Земченок. Но и тут загадывать сложно: свои же партнеры могут опередить в последний момент и лишить бонусов. Так что если Кузнецов заработает хотя бы половину из пресловутых четырех миллиардов, это уже будет огромным достижением.