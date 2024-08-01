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Сегодня, 15:30

Кузнецов может заработать в СКА больше 4 миллиардов рублей. А сколько он получит реально?

Евгений Кузнецов может заработать больше 4 миллиардов рублей в СКА
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Евгений Кузнецов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Разбираем все бонусы звездного новичка армейцев.

В КХЛ официально зарегистрирован главный контракт лета: нападающий Евгений Кузнецов, еще недавно блиставший в «Вашингтоне», подписал четырехлетнее соглашение со СКА. Контракт Кузнецова — беспрецедентный для нынешней КХЛ, которая заметно снизила расходы клубов с введением жесткого потолка зарплат.

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Ни один клуб не может тратить на зарплаты больше 900 миллионов рублей в год, но это касается только окладов хоккеистов. Не попадают под потолок и 10 процентов индивидуальных бонусов за определенное количество голов, очков, процент сейвов у вратарей и так далее. Но есть лазейка, которой клубы умело пользуются. Бонусы за попадание в топ-3 по голам, очкам, показателю «плюс-минус», как и за победу в Кубке Гагарина, не учитываются под потолком. А значит, их сумма неограничена.

Оклад Кузнецова не будет даже самым большим в лиге: в этом сезоне он получит 50 миллионов рублей в год, в трех последующих — по 92. Но бонусы за каждый год прописаны просто космические:

— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата

— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших снайперов регулярного чемпионата

— 300 миллионов за попадание в топ-3 самых полезных игроков (по показателю «плюс-минус») регулярного чемпионата

— 100 миллионов за победу в Кубке Гагарина.

Получается, что суммарно при выполнении всех бонусов Кузнецов может заработать аж 4 миллиарда 326 миллионов рублей (до вычета налогов). Фантастика! В пересчете на нынешний курс доллара — около 45 миллионов. То есть это намного больше того, что нападающий мог получить в НХЛ.

Фото photo.khl.ru

Но так ли легко Кузнецову будет получить эти деньги?

Начнем с самой маленькой премии — за Кубок Гагарина. Даже наличие таких звезд, как Кузнецов, Зайцев, Григоренко, Никишин, не гарантирует СКА победу. Обладая куда более мощным составом, чем «Автомобилист», армейцы в минувшем плей-офф проиграют со счетом 1-4 в серии. Поставите ли вы крупную сумму на то, что СКА точно выиграет Кубок Гагарина хотя бы в одном из следующих четырех сезонов? А в двух или трех? Конкурентов у СКА очень много.

Кузнецова трудно назвать хоккеистом, который подвержен травмам — в семи из десяти сезонов за океаном он сыграл почти все матчи регулярки. Но настолько ли высок сейчас уровень Евгения, чтобы заведомо считать его фаворитом бомбардирской гонки?

Евгений Кузнецов. Кузнецов — официально в СКА. Он может заработать в Петербурге больше 4 миллиардов рублей!

Тяжелая травма главной звезды «Авангарда» Владимира Ткачева, конечно, снизит градус борьбы за топ-3, но классных мастеров в лиге по-прежнему немало. Ходили слухи, что начало сезона пропустит Никита Гусев, но, кажется, лучший бомбардир прошлой регулярки к старту сентября будет готов играть за московское «Динамо» — а там есть и мощнейший канадский центр Уил. В прежнем составе готовится к новому чемпионату ударная тройка «Спартака» Порядин — Морозов — Голдобин. Не стоит сбрасывать со счетов признанных снайперов Яшкина, Хмелевского и Буше. Да и партнеры по СКА Толчинский, Хайруллин, Григоренко наверняка будут получать много игрового времени, в том числе в большинстве.

По «плюс-минус» в прошлом сезоне игрокам СКА не было равных — в регулярке первые четыре строчки оккупировали Никишин, Воробьев, Глотов и Земченок. Но и тут загадывать сложно: свои же партнеры могут опередить в последний момент и лишить бонусов. Так что если Кузнецов заработает хотя бы половину из пресловутых четырех миллиардов, это уже будет огромным достижением.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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