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25 декабря, 23:20

«Диагноз очень плохой. Он был без сознания». Пугающие слова Ротенберга про травму Кузнецова

Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Форвард СКА Евгений Кузнецов получил травму в матче против ЦСКА (5:6).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгений Кузнецов (в центре) покинул лед с помощью партнеров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Евгений покинул лед во втором периоде.

ЦСКА отстоял победу в безумном армейском дерби (6:5). Команды на двоих настреляли 11 голов, а при счете 5:0 в пользу москвичей лед покинул один из лидеров СКА Евгений Кузнецов. Нападающий травмировался в столкновении с защитником Владиславом Провольневым.

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Как травмировался Кузнецов

Инцидент случился в середине второго периода — Евгений находился без шайбы неподалеку от ворот ЦСКА и катился в сторону защитника москвичей Провольнева. Владислав сгруппировался и выставил плечо, которое прилетело в голову нападающего СКА — Кузнецов тут же рухнул на лед и какое-то время не мог подняться на ноги.

Врачи оказывали помощь Кузнецову, после чего партнеры помогли ему покинуть лед «ЦСКА Арены». Нападающий отправился в подтрибунное помещение. Судьи же не зафиксировали нарушение правил — даже после самого контакта игра продолжалась, хотя Евгений лежал на льду.

Евгений Кузнецов (в центре) покинул лед с помощью партнеров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Ротенберга тревожный прогноз

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча ответил на вопросы журналистов по поводу травмы Кузнецова. Прогноз Романа Борисовича пугает — Евгений повредил голову и вряд ли скоро вернется на лед.

«К сожалению, диагноз очень плохой. Пока не буду публично говорить ничего, но очень плохой диагноз. Удар в голову — сотрясение. Он был без сознания. Это уже пусть разбирают профессионалы. Думаю, много пропустит», — прокомментировал Ротенберг.

Для Кузнецова это уже не первая травма в сезоне — 28 сентября он повредил руку в матче с «Северсталью» (8:5). Тогда изначальный прогноз Ротенберга тоже пугал: тренер предполагал, что нападающий пропустит примерно два месяца. Однако Евгений восстановился намного быстрее — уже 10 октября сыграл против минского «Динамо» (2:4) и даже забил.

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Тяжелая победа ЦСКА

В первом периоде дерби москвичи заколотили в ворота СКА пять шайб — Ротенберг даже дважды заменил вратаря, причем первая рокировка прошла уже спустя 57 секунд после старта матча. Однако далее ЦСКА действовал не так кровожадно, а петербуржцы после травмы Кузнецова начали забивать — забросили две шайбы во втором периоде и еще три в третьем. Столичные армейцы удержали победу благодаря голу Кирилла Долженкова в середине третьей двадцатиминутки.

ЦСКА находится на третьей строчке Западной конференции, имея одинаковое количество очков (по 53) с идущим выше «Спартаком». Победа в дерби — девятая подряд для команды Ильи Воробьева. СКА остался на шестой позиции с 48 баллами. Также москвичи победили в армейском дерби впервые после семи поражений.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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3 ЦСКА 37 23 14 53
4 Динамо М 39 23 16 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 38 22 16 48
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