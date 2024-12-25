«Диагноз очень плохой. Он был без сознания». Пугающие слова Ротенберга про травму Кузнецова
ЦСКА отстоял победу в безумном армейском дерби (6:5). Команды на двоих настреляли 11 голов, а при счете 5:0 в пользу москвичей лед покинул один из лидеров СКА Евгений Кузнецов. Нападающий травмировался в столкновении с защитником Владиславом Провольневым.
Как травмировался Кузнецов
Инцидент случился в середине второго периода — Евгений находился без шайбы неподалеку от ворот ЦСКА и катился в сторону защитника москвичей Провольнева. Владислав сгруппировался и выставил плечо, которое прилетело в голову нападающего СКА — Кузнецов тут же рухнул на лед и какое-то время не мог подняться на ноги.
Врачи оказывали помощь Кузнецову, после чего партнеры помогли ему покинуть лед «ЦСКА Арены». Нападающий отправился в подтрибунное помещение. Судьи же не зафиксировали нарушение правил — даже после самого контакта игра продолжалась, хотя Евгений лежал на льду.
У Ротенберга тревожный прогноз
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча ответил на вопросы журналистов по поводу травмы Кузнецова. Прогноз Романа Борисовича пугает — Евгений повредил голову и вряд ли скоро вернется на лед.
«К сожалению, диагноз очень плохой. Пока не буду публично говорить ничего, но очень плохой диагноз. Удар в голову — сотрясение. Он был без сознания. Это уже пусть разбирают профессионалы. Думаю, много пропустит», — прокомментировал Ротенберг.
Для Кузнецова это уже не первая травма в сезоне — 28 сентября он повредил руку в матче с «Северсталью» (8:5). Тогда изначальный прогноз Ротенберга тоже пугал: тренер предполагал, что нападающий пропустит примерно два месяца. Однако Евгений восстановился намного быстрее — уже 10 октября сыграл против минского «Динамо» (2:4) и даже забил.
Тяжелая победа ЦСКА
В первом периоде дерби москвичи заколотили в ворота СКА пять шайб — Ротенберг даже дважды заменил вратаря, причем первая рокировка прошла уже спустя 57 секунд после старта матча. Однако далее ЦСКА действовал не так кровожадно, а петербуржцы после травмы Кузнецова начали забивать — забросили две шайбы во втором периоде и еще три в третьем. Столичные армейцы удержали победу благодаря голу Кирилла Долженкова в середине третьей двадцатиминутки.
ЦСКА находится на третьей строчке Западной конференции, имея одинаковое количество очков (по 53) с идущим выше «Спартаком». Победа в дерби — девятая подряд для команды Ильи Воробьева. СКА остался на шестой позиции с 48 баллами. Также москвичи победили в армейском дерби впервые после семи поражений.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|40
|31
|9
|64
|2
|Спартак
|37
|24
|13
|53
|3
|ЦСКА
|37
|23
|14
|53
|4
|Динамо М
|39
|23
|16
|49
|5
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|6
|СКА
|38
|22
|16
|48
|7
|Динамо Мн
|38
|20
|18
|45
|8
|Торпедо
|37
|16
|21
|39
|9
|Витязь
|37
|16
|21
|36
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|37
|12
|25
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|38
|24
|14
|52
|2
|Сал. Юлаев
|37
|25
|12
|52
|3
|Ак Барс
|36
|23
|13
|48
|4
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|5
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|6
|Адмирал
|40
|18
|22
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|38
|13
|25
|36
|9
|Лада
|35
|14
|21
|33
|10
|Сибирь
|35
|14
|21
|31
|11
|Барыс
|40
|10
|30
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|26.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|26.12
|17:30
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Барыс – Сибирь
|- : -