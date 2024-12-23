«Нет сомнений, что Овечкин побьет рекорд Гретцки». Кузнецов — о хоккее, автомобилях и путешествиях

Премиальный автомобильный бренд AITO SERES, эксклюзивным официальным дистрибьютором которого в России выступает АО «МБ РУС», входящее в ГК «АВТОДОМ», предоставляет на полугодичный тест-драйв последовательно-гибридный кроссовер М7 нападающему СКА и сборной России Евгению Кузнецову.

Кузнецов, находясь в поиске нового автомобиля и изучая предложения, существующие на рынке, обратил внимание на AITO SERES M7. Его привлек элегантный дизайн кроссовера, его вместительность и необычная силовая установка.

Евгений Кузнецов. Фото Пресс-служба МБ РУС

Для более подробного знакомства с заинтересовавшим его автомобилем Евгений, по его словам, посмотрел несколько тест-драйвов от журналистов, которые ездили на Aito Seres в дальние путешествия и не испытывали проблем даже в очень длительных поездках. Семейные путешествия в свободное от матчей и тренировок время — важная часть жизни знаменитого нападающего.

В большом интервью Кузнецов рассказал о возвращении в Россию из НХЛ, погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки, своих предпочтениях в автомобилях и путешествиях с семьей.

У нас только одна задача — выиграть Кубок

— Летом вы вернулись в КХЛ из Северной Америки. Понадобилась ли адаптация, закончена ли она сейчас?

— Адаптация еще идет. Все равно такое чувство, как будто в другой мир переехали. Домой, конечно, возвращаться всегда приятно. Но все равно столько лет прожили там, привыкаешь к менталитету, к образу жизни, к стилю жизни. Поэтому здесь приходится перестраиваться, но самое главное, что дочь в школу ходит, ей нравится, малой в садик, а мы уже как-то подстроимся, перестроимся. Главное, чтобы детям было комфортно.

— В чем главное отличие североамериканского хоккея от российского?

— В принципе все, что я 11 лет делал там, здесь не работает. Как готовишься к матчам, тренировкам, сама игра — все это сильно отличается. Занимает некоторое время это осознать и перестроиться, потому что все равно многие вещи делаешь уже интуитивно и привык жить в одном ритме. Например, график — там 15-17 игр за месяц, а здесь бывает 12.

Самая большая разница — это ритм жизни. Он здесь намного медленнее, больше времени отдохнуть и как-то какие-то дела поделать. Когда играешь в НХЛ, бывают три матча за четыре дня в разных городах. Когда тебе дают выходной, ты молчишь полдня.

А здесь есть время выдохнуть, потренироваться, подготовиться, и в этом заключается, наверное, самая большая, можно сказать, проблема, чтобы себя держать в темпе и поймать вот этот ритм.

Евгений Кузнецов. Фото Пресс-служба МБ РУС

— Что ждете от нынешнего сезона и от себя в этом чемпионате?

— От себя хочется ожидать лучшего и стараться помогать команде. От команды в целом — у нас задача выиграть Кубок, и для нас другой любой результат будет считаться неудовлетворительным, потому что коллектив собран сильнейший, все условия для нас создали, чтобы мы могли полностью отдаваться делу. Нужно понимать, какая ответственность на нас лежит.

— Недавно вы забили невероятный гол «Амуру», подняв шайбу на крюк. Как придумали исполнить такое? Считаете этот гол одним из самых красивых у вас?

— Такие мысли частенько дурные в голову приходят во время матча. Был такой момент, шайба лежала, было удобно ее поднять, и как-то вот так получилось.Наверное, да, это одна из моих красивых шайб. Но каждый гол, честно, все равно приятно забивать. Ощущение, когда это происходит, эти пара секунд — их не описать. За этим мы возвращаемся на лед каждый день.

Главное, чтобы автомобиль выполнял не только мои личные задачи, но и семейные

— Что для вас самое важное в автомобиле?

— Безопасность и выполнение всех задач — не только моих личных, но и семейных. За рулем часто езжу не только я, но и моя жена Анастасия — авто должно быть гибким, чтобы его можно было подстроить под разные стили вождения.

С безопасностью у Aito Seres проблем нет: кузов сделан из материалов особой прочности, есть практически все возможные подушки безопасности, активные системы предотвращения столкновения и многое другое. В итоге идеальное сочетание: автомобиль динамичный, комфортный, безопасный и не доставляет дополнительных хлопот.

Кроссовер М7. Фото Пресс-служба МБ РУС

— Как относитесь к электрификации автомобилей, к гибридному использованию ДВС и электродвигателей?

— Электрические двигатели в разных их проявлениях — очень интересное для меня явление, поскольку поведение на дороге автомобилей с такими силовыми установками значительно отличается от привычных ДВС в лучшую сторону. Это экологично, технологично и динамично.

Вижу будущее за такими авто. А вот системы гибридных двигателей, особенно, как в Aito Seres — для меня удивительное явление, так как автомобиль полностью электрический, но на борту есть обычный двигатель, который используется только для зарядки авто. И, похоже, делает это очень эффективно — 1200 км максимального пробега. Меня впечатлило, что можно полностью избегать зарядных станций и пользоваться только обычными заправками. Так не возникает проблем с инфраструктурой.

Отдельно скажу про надежность и возможность реже заезжать на заправку в целом. Я посмотрел несколько тест-драйвов от журналистов, которые ездили на Aito Seres в дальние путешествия, и у них было все в порядке за несколько тысяч пробега за одну поездку. Общий пробег более 1200 км максимально отдаляет следующее посещение АЗС. Это как раз то, что нужно.

— Был ли опыт вождения электроавтомобилей?

— Нет — опыт вождения Aito Seres для меня первый в этом смысле. Жду хорошую динамику, комфортный и функциональный салон и уверенное ощущение на дороге. Это поможет не напрягаться в пути быстро добираться из точки А в точку Б. Еще один момент: я активно пользуюсь различными гаджетами, так что жду возможности их интеграции в интерфейс авто — знаю, что у Aito Seres M7 это есть.

— Насколько вам важны динамика и комфорт?

— Безусловно, очень важны. Динамика позволяет увереннее чувствовать себя в крупном городе и быстрее встраиваться в поток городского движения или совершать обгоны на трассе. Комфорт помогает физически отдохнуть после сложного рабочего дня, особенно после интенсивных тренировок, а также дольше сохранять концентрацию и силы во время дальних путешествий.

Евгений Кузнецов. Фото Пресс-служба МБ РУС

— Много ли вы ездите с детьми? Важны ли развлекательные опции для заднего ряда?

— Да, конечно! У меня двое детей, и оба ребенка сейчас ведут очень активный образ жизни. Кружки, секции, разный досуг, которые мы с женой устраиваем для них.

Задний ряд помогает занять детей. Мы стараемся не злоупотреблять гаджетами, однако бывают случаи, когда мультик на заднем ряду решает все проблемы. Плюс у Aito Seres там есть огромная панорамная крыша. В загородном путешествии, особенно вечером, должен быть потрясающий вид на звездное небо! А еще отмечу кресло с «Нулевой гравитацией». Уже вижу, что оно будет практически всегда именно в этом режиме с отдыхающей в нем женой или спящим ребенком.

— Был ли ранее опыт использования последовательных гибридных автомобилей?

— Именно последовательных — нет. Ездил на обычном гибриде, где электрика помогает обычному двигателю снизить расход. Но у Aito Seres совершенно другая история: он заметно более продвинут в плане технологичности, из-за чего увеличивается пробег с полной заправки и зарядки, при этом используется весь потенциал электромобиля.

— Путешествуете ли вы с семьей?

— Да, путешествия — неотъемлемая часть нашей жизни. В это долгожданное время мы можем отдохнуть от работы и суеты. Путешествуем мы только всей семьей, поэтому особенно ответственно подходим к нюансам планирования. Всегда нужно убедиться, что локация подходит детей, а в дороге у нас будет все необходимое.

Кстати, поездка на автомобиле это как раз одна из тех ситуаций, когда развлечения на заднем ряду помогают детям отвлечься от дороги и легче уснуть. Родители меня поймут, мирно спящий ребенок во время долгой дороги — это счастье. А в Aito Seres есть больший набор опций, который сделает наши автопутешествия близкими к идеалу. Обязательно расскажу о впечатлениях после первой такой семейной поездки.

Кроссовер М7. Фото Пресс-служба МБ РУС

Отдаю предпочтения автомобилям побольше

— У спортсменов плотный график, насколько автомобиль упрощает жизнь хоккеиста?

— Возможность независимо от кого-либо сесть в авто и везде успеть — это одна из тех задач, которую должен решать личный автомобиль. Несмотря на то, что все тренировки и выезды на игры обычно идут по четкому графику, периодически возникают незапланированные дела, которые надо как-то уместить в расписание на день. И личный автомобиль здесь первый помощник. Прямо сейчас Aito Seres выглядит как незаменимая вещь в ежедневных делах.

— Что должно лежать в багажнике хоккеиста?

— Помимо стандартного джентльменского набора — инструментов, домкрата и компрессора — это должны быть вещи, которые соответствуют цели поездки. Если она ежедневная по работе, то сумка с формой и инвентарем. Если путешествие — чемоданы и сумки с вещами. Радует, что с салона Aito Seres комплектуется практически всем необходимым, чтобы справиться с возможным проколом колеса в дороге: специальным герметиком и компрессором.

— Какие планы по использованию Aito Seres M7?

— Поскольку я сейчас активно рассматриваю историю со сменой автомобиля, то планирую использовать М7 для всех своих ежедневных задач: поездки на работу, с детьми в школу и детский сад, в магазин за покупками и так далее.

Конечно, хочется проверить на практике все опции, которые предлагает автомобиль, поэтому кроме рутинных дел планируем семьей выбраться на зимних каникулах в автопутешествие, сейчас выбираем, куда поехать. Как уже говорил, ожидаю хорошую динамику, комфортный и функциональный салон и уверенное ощущение на дороге. Это поможет не только в городских делах, но и в путешествиях. Два самых опасных явления на трассе — это усталость за рулем и обгоны. Aito Seres благодаря своей комфортабельности и динамичности четко решает две этих проблемы.

— Что больше всего понравилось в автомобиле, а что меньше?

— Меня впечатлило несколько вещей: цифры — максимальный запас хода и разгон до 100 км/ч; количество высокопрочных металлов в кузове; качество и эргономика материалов — кожа Nappa, удобные сиденья, особенно «Нулевой гравитации», продуманность салона в целом; и, конечно, технологии — количество настроек и ассистентов — это что-то невероятное.

Если говорить о том, что меньше всего понравилось, то скажу про минимальное количество физических кнопок, к которым я так привык. Однако пока было бы неправильно записывать это в минусы автомобиля, поскольку нужно проверить на дороге, насколько это удобно. Уверен, что после тысяч километров в ходе нашего продолжительного тест-драйва я смогу намного подробнее ответить на этот вопрос.

Кроссовер М7. Фото Пресс-служба МБ РУС

— А вообще предпочитаете большие автомобили или поменьше?

— Отдаю предпочтения автомобилям побольше, и этому есть несколько причин. Во-первых, пассивная безопасность. Чем больше масса автомобиля и расстояние от салона до «улицы», тем меньше шанс получить травмы в случае ДТП.

Во-вторых, большой автомобиль — это всегда про комфорт: расстояние между сиденьями, свободное место для ног и вещей. В-третьих, чувство уверенности на дороге: высокая посадка дает хороший обзор, и я всегда в курсе действий других водителей, всегда вижу, могу я начать обгон или лучше подождать.

Именно по этим причинам я всегда предпочитаю автомобиль побольше и повыше, и именно поэтому мой выбор пал на Aito Seres M7.

— И под конец еще пара вопросов про хоккей. Успеваете ли вы следить за сезоном в НХЛ? С кем из бывших партнеров общаетесь?

— Конечно. Ребята у нас в раздевалках смотрят обзоры матчей НХЛ постоянно. Я стараюсь особо времени в телефоне не проводить. Но с тем же Димой Орловым всегда переписываемся, созваниваемся. В последнее время немножко на паузе из-за расписания у нас. С Илюхой Самсоновым мы тоже хорошие друзья, поэтому частенько общаемся. А вообще я не телефонный человек, редко звоню кому-то, пишу, больше за живое общение.

— Нет сомнений, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки?

— Да нет, сомнений-то нет. Наверное, кто только начинает смотреть хоккей и немножко, так сказать, не особо разбирается, может быть, переживают. А люди хоккейные все понимают, что здесь дело времени. И это, думаю, очень скоро случится уже. Поэтому мы будем все частью истории.