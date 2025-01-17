Травмы, катание и невезение. Лучший бомбардир КХЛ не смог заиграть в НХЛ, но в России он наконец наслаждается хоккеем

Рассказываем о тяжелой карьере Джоша Ливо за океаном.

Проблемы с катанием

Август 2012-го. Предсезонный Омск. Еще не снесенная «Арена Омск». Руководитель пресс-службы «Авангарда» Олег Малицкий берет интервью у нападающего «Садбери Вулвз» Джошуа Ливо, чью фамилию, имеющую финское происхождение, российские комментаторы вполне логично произносили как «Лейво». Ну а как еще, если отец хоккеиста хоть и уроженец канадского Онтарио, но носитель имени Кари?

Через какой-то час Ливо забросит победную шайбу в ворота «Ватерлоо Блэк Хоукс» и вместе с «волками», где зажигали преподобный Николас Баптист и беглая «легенда» «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, станет победителем Кубка мира по хоккею среди молодежных команд — некогда лампового турнира, который, на секунду, проводился под эгидой ИИХФ. Причем медали и трофей он получит из рук почетного гостя Фила Эспозито.

Только посмотрите, как смешно Джош семенит ногами, улетая к воротам американской команды делать счет 1:0 в финале. Такое ощущение, что он не столько катит, сколько бежит по льду. Отчасти из-за катания карьера Ливо в НХЛ получилась не такой, какой он представлял себе в идеале. Его канадец немного подтянет в системе «Торонто» благодаря занятиям с чемпионкой мира по фигурному катанию Барбарой Андерхилл, которая долгое время работала в системе «Мэйпл Лифс», — об этой женщине мы не раз упоминали в тексте про Давида Пеллетье. Однако тренеры и менеджеры из НХЛ, а также североамериканские журналисты все равно будут называть катание канадца не соответствующим стандартам лиги.

Кто-то из заокеанских коллег предположил, что всему виной отец нападающего, в чьей биографии значится всего один сезон за «Ричмонд Хилл» во второсортной OJHL, в котором он за 42 матча набрал 493 штрафные минуты. Однажды Джошуа, вспоминая детство, рассказал одному из изданий, как Ливо-старший заставлял его кататься на озере в коньках на два размера меньше. Так, сопоставив в голове два факта, некоторые пришли к выводу, что бывший тафгай, сам того не желая, навредил карьере своего куда более мастеровитого сына.

Ливо мог стать профессиональным бейсболистом

Хоккей был не единственным увлечением парня. Практически все детство и юность он параллельно играл в бейсбол на позиции шорт-стопа. Причем настолько успешно, что его звали к себе скауты «Канзас Сити Роялс» и «Кливленд Индианс» — уже в тот момент, когда он вовсю гонял шайбу в юниорской лиге Онтарио. В конце концов любовь к хоккею перевесила вполне радужные перспективы попасть в МЛБ. «Я всегда тяжело рос, играя в хоккей. Мне никогда не было легко. Мне ничего не давалось просто так. Я всегда забивал много, но раньше я не умел кататься. Поэтому мне пришлось поработать над своим катанием», — рассказывал Джош в 2018-м.

А вот шансы попасть в НХЛ выглядели куда более туманными. Слабая техника катания и вытекавшая из нее проблема с набором скорости стали причиной, по которой на драфте OHL его выбрал «Садбери» лишь в 11-м раунде. Правда, низкая итоговая позиция не помешала стать звездой юниорского хоккея ни ему, ни ушедшему в том же году еще ниже Риду Буше.

В дебютном сезоне за «Вулвз» Ливо, приехавший в команду только в 18 лет, точно не разрывал. Тогда у «волков» на первых ролях находились куда более опытные бородач Эрик О'Делл, будущий партнер Александра Овечкина Майкл Сгарбосса, элитный здоровяк Маркус Фолиньо и воспитанник ЦСКА Андрей Кучин, которого когда-то называли талантом калибра Малкина и Овечкина.

Слабая игра в преддрафтовой регулярке и 30 очков в 64 матчах позволяли ему рассчитывать на выбор где-то в конце энхаэловского драфта-2011. Однако всплеск результативности в плей-офф, в котором «Садбери» сенсационно выбили в первом раунде «Оттаву» с Шоном Монаханом и Тайлером Тоффоли, позволил неожиданно ставшему вторым бомбардиром команды Ливо прилично подняться в рейтингах.

Пока 25 июня 2011 года клубы делили топовых юниоров на домашней арене «Миннесоты» в Сент-Поле, Джош крепко спал у себя дома в Онтарио. Проснувшись, он увидел на своем телефоне несколько пропущенных звонков и новость о том, что его в третьем раунде задрафтовал «Торонто».

Джошуа Ливо и Кэлвин Пикард. Фото Global Look Press

Не пригодился Бэбкоку

В Северной Америке трудно найти юниора, который не мечтал бы играть в команде НХЛ из родного штата или провинции. Знакомые места, отсутствие необходимости расставаться со старыми друзьями, родители на каждом матче, возможность каждый день надевать свитер клуба детства, повышенная лояльность местной фан-базы — все это безусловные плюсы игры дома.

Ливо не стал исключением. Поначалу он был воодушевлен выбором «Торонто». Однако ему не повезло попасть в «Мэйпл Лифс», когда клуб переживал самые турбулентные и мрачные времена в истории. После локаута 2004 года «Торонто» надолго превратился в одну из самых кризисных организаций лиги. В период с 2005 по 2016 год команда «оригинальной шестерки» вышла в плей-офф лишь раз — в укороченном из-за другого локаута сезоне-2012/13.

На первый взгляд, для большого количества молодежи, которая появлялась в системе благодаря слабым результатам и высоким пикам на драфте, время чересчур затянувшейся перестройки было благодатным для собственного захода в НХЛ. В отсутствие большого количества звезд выгрызть себе место в составе было гораздо легче.

Но все это в теории. На практике их положение затруднялось одним большим «но» — невероятной управленческой текучкой, в которой боссы менялись чаще, чем запчасти на китайских автомобилях. За один вышеуказанный период в клубе убрали пять генеральных менеджеров. Остановилась безумная чехарда, которую не пережили Джон Фергюсон — младший, Клифф Флетчер, Брайан Бурк, Дэйв Нонис и Лу Ламорелло, лишь с назначением Кайла Дубаса в 2018-м.

Абсолютно все менеджеры приходили со своими помощниками, идеями и отношением к найму сотрудников. У каждого из них был свой подход к скаутингу и пул выбранных на драфте проспектов. Разумеется, больше всего от этой ситуации страдали хоккеисты, которые не соответствовали требованиям и стандартам нового руководства. Некоторые из молодых игроков в такой суматохе достаточно быстро отправлялись на обмен. Другие — оставались и каждый раз заново доказывали свою состоятельность.

Будущий лидер «Салавата» попал во вторую категорию. Джош провел сильный дебютный сезон в АХЛ, наколотив за регулярку рекордные для новичков «Марлиз» 23 шайбы, но затем застрял в полупозиции после прихода на пост главного тренера «Торонто» Майка Бэбкока.

Член Тройного клуба нередко сравнивал Ливо по игровому профилю с начавшим «ехать с ярмарки» ветераном «листьев» Джоффри Лупулом, и это очень удачное сравнение — последнего, несмотря на классный бросок и атакующие навыки, также часто обвиняли в неуклюжем катании. Только за три с половиной года совместной работы элитный коуч так и не сумел найти Джошу достойное применение.

Ливо был хорош эпизодически, появляясь в топ-6 с сильными партнерами вроде Назема Кадри. Вот только, несмотря на удачные отрезки, Бэбкок предпочитал чаще использовать нападающего в четвертом звене, где его продуктивность моментально падала. Били по нему и травмы, нередко приходившиеся на начало сезона. В итоге переросший АХЛ форвард надолго застрял в роли 13-го нападающего в ростере.

В одной из статей авторы The Athletic подсчитали, что при Бэбкоке Джош провел в запасе «Мэйпл Лифс», будучи полностью здоровым, больше сотни матчей. Особенно тяжко ему было в сезоне-2017/18, когда ему пришлось посмотреть из пресс-ложи сразу 66 матчей команды. В какой-то момент журналисты из Торонто начали за глаза называть его мебелью — настолько прочно форвард, пытавшийся сохранять оптимизм, стал частью интерьера их рабочего места.

Джошуа Ливо и Дэнни Декайзер. Фото Global Look Press

Ванкуверское счастье Джоша разрушила травма

Еще зимой 2018-го Ливо надоело наблюдать за партнерами с трибун, и он запросил обмен у Ламорелло. Последней каплей для него стало решение Бэбкока поднять из «Марлиз» молодого финна Каспери Капанена и сделать его частью обновленного четвертого звена. Но его просьба освободиться из пресс-ложи была удовлетворена лишь в ноябре того же года уже Кайлом Дубасом. Помогло получить долгожданный обмен в «Ванкувер» то, что незадолго до крайнего срока подписания ограниченно свободных агентов молодому менеджеру в стильных очочках необходимо было освободить место в платежке для новой сделки с Вильямом Нюландером.

В перестроечных «Кэнакс» канадец впервые за долгое время начал получать удовольствие от хоккея. Главный тренер «косаток» Трэвис Грин сразу же дал Ливо в партнеры Элиаса Петтерссона и Брока Бесера, и рядом с классными партнерами Джош мгновенно отплатил за доверие, набрав 3 (2+1) очка в первых пяти матчах за новую команду. В Британской Колумбии новичка обожали. Ему регулярно давали хорошую прессу местные корреспонденты, а Грин постоянно хвалил за умение пользоваться габаритами, сильный бросок и способность удерживать шайбу вблизи чужих ворот.

Однако в середине следующего сезона, скомканного из-за вспышки ковида, ванкуверская идиллия канадца неожиданно закончилась. В декабре 2019-го в домашней встрече с «Вегасом» Ливо крайне неудачно влетел правой ногой в борт после толчка защитника «Рыцарей» Ника Холдена и получил сложный перелом коленной чашечки. Произошло это в тот момент, когда форвард набрал отличную форму и 19 (7+12) очков в 36 матчах.

Изначально «косатки» планировали, что Ливо восстановится к плей-офф и уж точно сыграет летом после возобновления чемпионата. Но его восстановление затянулось, и в эдмонтоновский «пузырь», в котором «Ванкувер» сенсационно выбил «Миннесоту» и «Сент-Луис», он не попал.

Стал жертвой Саттера в «Калгари»

Трагедию нападающего усугубило не только то, что плей-офф ему пришлось смотреть по телевизору. Испорченный ковидом и приостановкой регулярки сезон был для него контрактным: «Я только начал набирать обороты, находил свою игру. Увидел, что она развивается с течением года. Именно тогда я начал чувствовать ее немного больше, чувствовать себя более комфортно. Затем мне не повезло с этой дерьмовой травмой», — сокрушался он в интервью The Athletic.

Ливо и его агент Ян Пулвер ожидали, что «Ванкувер» предложит им новый контракт. Вместо этого «Кэнакс» решили не рисковать и впервые в карьере позволили Джошу выйти на рынок свободных агентов.

Недостатка потенциальных предложений вингер не испытывал. Усложняло ситуацию одно важное обстоятельство: все претенденты на хоккеиста хотели удостовериться с помощью своих врачей, что его колено в порядке. Поэтому из-за закрытой канадско-американской границы единственным реальным вариантом для него стал «Калгари», где собралась целая куча его старых знакомых, включая Якоба Маркстрема, Криса Танева, Шона Монахана и Марка Джиордано.

Джошуа Ливо и Сэм Беннетт. Фото Global Look Press

«Блестящее подписание! Способность Джоша удерживать шайбу и его владение шайбой в глубине зоны атаки — это элитный уровень! Он может успешно играть в узких зонах. Некоторые хоккеисты годами учатся так укрывать шайбу корпусом. Но ему это дано Богом», — так оценивал сделку с «Флэймз» бывший тренер «Марлиз» Стив Спотт.

Как и в «Ванкувере», в «Калгари» Ливо с ходу решили использовать в первом звене — вместе с Монаханом и Джонни Годро. Причем дебютировать за «огоньков» ему пришлось в матче против «Кэнакс». К несчастью, в первой тройке он задержался ненадолго. Если уволенному в марте 2021-го Джеффу Уорду Ливо импонировал, то заменившему ему «динозавру» Дэрилу Саттеру оказался не нужен. Олдскульный тренер давал ему шансы в нижних звеньях, но ничего хорошего из этого не вышло.

Не получилось стать стабильным игроком НХЛ у него ни в «Сент-Луисе», ни в «Каролине». На копеечном контракте с «Харрикейнз» он и вовсе провел большую часть сезона в фарм-клубе впервые со времен прозябания в системе «Торонто». Впрочем, свалившись в «Чикаго Вулвз» в компанию к Петру Кочеткову и Василию Пономареву, он поднял над головой Кубок Колдера, став MVP плей-офф АХЛ.

Свое хоккейное счастье Джош нашел лишь на четвертом десятке в Уфе. Здесь мало кто может сравниться с ним по объему мастерства, точности и силе броска, хоккейному ай-кью, хладнокровию и умению пользоваться размером.

В его игре нет изящества и магии Линуса Умарка. Зато есть железный корпус, чувство момента и работоспособность Теему Хартикайнена. Болельщики «Салавата Юлаева» долгое время сокрушались из-за вынужденного ухода в меру упитанного финского форварда, который планомерно шел к поднятию собственного свитера под своды арены и ордену «За заслуги перед республикой». Кажется, с таким Ливо скучать по толстячку Харти им больше не нужно.