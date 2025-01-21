Уникальное достижение канадца из «Салавата»: повторил рекорд молодого Тарасенко!

Ливо сделал четыре хет-трика за сезон.

Джош Ливо забросил три шайбы в домашнем матче против «Авангарда» и оформил четвертый хет-трик за последние десять матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Канадец, ранее огорчавший «Амур», «Барыс» и «Нефтехимик», стал всего лишь вторым хоккеистом, которому удалось сделать четыре хет-трика за один сезон. Но если его предшественник Владимир Тарасенко установил рекорд уже в плей-офф, то форварду «Салавата Юлаева» хватило неполной регулярки. С таким темпом Ливо может не только единолично возглавить рейтинг, но и посягнуть на достижение Даниса Зарипова, который весной 2017 года отметился тремя хет-триками в розыгрыше Кубка Гагарина.

Усилиями Ливо «Салават Юлаев» сравнялся с «Барысом» по числу хет-триков (по 33). Следующий результативный матч кого-то из уфимцев позволит клубу догнать замыкающее тройку лучших московское «Динамо». Магнитогорские металлурги проделали 38 «трюков со шляпой» (девять из них — на счету Сергея Мозякина), питерские армейцы — рекордные 40.

Фото «СЭ»

Заодно главный снайпер нынешнего сезона стал 11-м хоккеистом, которому удалось забить 35 голов за одну регулярку. Из североамериканцев это получалось только у Стива Мозеса, Рида Буше и Найджела Доуса. Правда, легенда «Барыса» устанавливала клубные рекорды уже с казахстанским паспортом в кармане. Следующую юбилейную отметку покорили только три игрока. 40 в своем лучшем сезоне набросал Дмитрий Яшкин, 44 — Рид Буше, фантастические 48 — Сергей Мозякин.