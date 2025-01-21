Уникальное достижение канадца из «Салавата»: повторил рекорд молодого Тарасенко!
Джош Ливо забросил три шайбы в домашнем матче против «Авангарда» и оформил четвертый хет-трик за последние десять матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Канадец, ранее огорчавший «Амур», «Барыс» и «Нефтехимик», стал всего лишь вторым хоккеистом, которому удалось сделать четыре хет-трика за один сезон. Но если его предшественник Владимир Тарасенко установил рекорд уже в плей-офф, то форварду «Салавата Юлаева» хватило неполной регулярки. С таким темпом Ливо может не только единолично возглавить рейтинг, но и посягнуть на достижение Даниса Зарипова, который весной 2017 года отметился тремя хет-триками в розыгрыше Кубка Гагарина.
Усилиями Ливо «Салават Юлаев» сравнялся с «Барысом» по числу хет-триков (по 33). Следующий результативный матч кого-то из уфимцев позволит клубу догнать замыкающее тройку лучших московское «Динамо». Магнитогорские металлурги проделали 38 «трюков со шляпой» (девять из них — на счету Сергея Мозякина), питерские армейцы — рекордные 40.
Заодно главный снайпер нынешнего сезона стал 11-м хоккеистом, которому удалось забить 35 голов за одну регулярку. Из североамериканцев это получалось только у Стива Мозеса, Рида Буше и Найджела Доуса. Правда, легенда «Барыса» устанавливала клубные рекорды уже с казахстанским паспортом в кармане. Следующую юбилейную отметку покорили только три игрока. 40 в своем лучшем сезоне набросал Дмитрий Яшкин, 44 — Рид Буше, фантастические 48 — Сергей Мозякин.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|21.01
|19:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|21.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -