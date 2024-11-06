«Разрушает систему отечественного хоккея». КХЛ собралась вернуть драфт юниоров, но ФХР резко против

Появился новый повод для конфронтации двух хоккейных организаций.

Утром в среду КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения Ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами. Этот механизм, который ранее уже действовал в лиге с момента ее возникновения в 2009-м по 2017-й. «Данный институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов, а самим игрокам — игровую практику в системе клубов КХЛ, — говорится в заявлении. — В рамках рабочей группы лига намерена досконально проработать данный вопрос с представителями хоккейного сообщества — руководителями клубов, менеджерами, агентами и экспертами — для выработки максимально прозрачного и рыночного механизма Ярмарки».

На бумаге все выглядит красиво. Введение такой процедуры — это не только способ хоть немного уравновесить баланс сил на уровне команд КХЛ, но и возможность молодым игрокам зайти во взрослый хоккей, не маринуясь без смысла много лет в системе какого-нибудь топ-клуба. Однако в этот же день выяснилось, что вопрос имеет большое политическое значение.

ФХР через несколько часов выпустило собственное заявление, раскритиковав авторов идеи с возвращением драфта в достаточно жестких выражениях. «Предыдущий опыт проведения Драфта/Ярмарки юниоров КХЛ показывает, что эта процедура копирует североамериканский драфт, существующий более 60 лет в системе спорта США и Канады, — подчеркнули в обращении. — Выбор талантливого игрока хоккейным клубом против его воли может способствовать его отъезду в иностранные лиги, что идет вразрез с позицией Президента РФ В. В. Путина по противодействию оттоку молодых игроков. Таким образом, Федерация хоккея России считает, что предлагаемая КХЛ процедура Ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги — разрушает созданную систему отечественного хоккея».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Получается, что холодная война между КХЛ и федерацией продолжается, несмотря на получение лигой независимого статуса. Но не только в этой давней истории зарыта причина нынешнего конфликта. Вопрос с возрождением драфта деликатный и политически сложный, поскольку при любой концепции чьи-то интересы обязательно пострадают. Возвращение этого механизма в КХЛ без правильной дискуссии в публичном пространстве уже может стать ошибкой, если сейчас сама идея вызывает такое большое сопротивление.

Позиция ФХР мне неблизка, и я бы поспорил насчет некоторых аргументов. Но точно знаю, что несколько статусных клубов тоже настроены негативно к возможным изменениям. Их точка зрения понятна. Никто не хочет вкладывать большие средства в проект, отдача от которого упадет. В данной связи хотелось бы увидеть на только сообщение о создании рабочей группы, но и разные варианты реформы. Возможно, даже принять участие в их обсуждении. Не вижу в этом ничего необычного. Полтора десятка лет назад многомудрые мужи с научными степенями из КХЛ запустили сложный механизм драфта таким образом, что кровь лилась из глаз. Вспоминаются случаи с бесконечным количеством защит клубами своих лучших юниоров и высокие компенсации. Повторения такого же сюжета видеть совершенно не хочется. Новый проект не должен даже близко копировать то, что было раньше. Иначе вся идея превратится в профанацию.

Сложно сейчас представить, что все стороны могут остаться довольными, если драфт вернут. В случае если не вернут — тем более. Очевидно, что возвращение этого механизма нельзя реализовывать в вакууме в отрыве от других мер. Сокращение заявки, введение арбитража по контрактным спорам, тщательная работа над закрытием дыр в регламенте, четкое соблюдение ранее прописанных норм — без выполнения этих шагов драфт так и останется красивой фантазией, которая лишь немного изменит ландшафт КХЛ и приведет к улучшению конкуренции.