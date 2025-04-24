У «Динамо» последний шанс взять кубок. Команда Алексея Кудашова набрала максимальную силу

Алексей Шевченко — о вкладе генерального менеджера и главного тренера для выхода в полуфинал плей-офф.

«Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал, и, кажется, это будет последний год, когда команда взлетает настолько высоко. Впереди очень непростое время, ведь уже ушел генеральный менеджер Алексей Сопин, собравший эту команду. И впереди еще весьма интересные изменения.

Но сейчас не об этом. Чем же хорошо московское «Динамо», которое обыграло и СКА, и «Ак Барс»? Тем, что Алексей Кудашов нашел необходимый баланс в игре. У бело-голубых практически нет слабых мест, а если хоккеисты не допускают грубых ошибок, то им трудно причинить какой-то ущерб. И опять же отметим, что бывший генеральный менеджер собирал команду очень продумано. Неслучайно, что у команды сильнейшие нижние звенья из тех, кто вышел в полуфинал.

Если помните, то летом менеджмент прилично работал на рынке, но было два момента, которые не давали покоя. Во-первых, клуб не договорился с защитником Андреем Мироновым. Хоккеист весьма приличного уровня, воспитанник клуба, который лишь на короткий срок уезжал в Северную Америку, но вернулся именно в свою команду. Тогда казалось, что Алексей Сопин совершает серьезную ошибку, в том числе имиджевую. Но будущее показало, что в «Динамо» поступили правильно.

Андрей Миронов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Однако, если разобраться, то Миронов не вписывался в систему Алексея Кудашова. Андрей — яркий хоккеист, но тренеру нужны были рабочие ребята, которые не будут рисковать зря. Посмотрите, как легко угодил в запас Бреннан Менелл. Да, возможно, в атаке его навыки и пригодились бы, но тренер оценивает игроков обороны по другим критериям. Уверен, что у специалиста попали бы в запас и условные Тревор Мерфи и Филип Ларсен. А Миронова усадить на трибуну было бы гораздо сложней, как раз потому, что он давно знаковый человек в клубе, двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Во-вторых, летом все понимали, что у клуба вратарская проблема. Знаменитый Хантер Миска, веселивший хоккейную общественность, не должен был играть в КХЛ, так как он голкипер невысокого уровня (уезжал из клуба он, кстати, другим, в его карьере никто с ним не работал больше, чем тренер «Динамо»). Но Алексей Сопин сделал выбор между двумя вариантами: брать сильного иностранца и с ним идти за кубком, при этом был большой риск взять слабого легионера или переждать и побороться за двух сильных вратарей на рынке — Никиту Серебрякова или Владислава Подъяпольского. Выбрали второй вариант, попутно сделав Максима Моторыгина главным открытием чемпионата среди вратарей.

То есть перед сезоном у команды было всего две проблемы и понятный план решения вопроса. Это не такая уж и серьезная беда, но Алексей Сопин строил такой клуб, несмотря на то, что собственные руководители ему отчаянно мешали.

Небольшой вопрос по Алексею Кудашову. Считалось, что он не слишком гибкий специалист, который не отходит от своих привычных правил ни при каких обстоятельствах, хотя некоторые пути решения вопросов очевидно ведут в тупик. Но тренер очень сильно поменялся, причем в лучшую сторону. Главное, что лично мне бросилось в глаза, у него ушла категоричность. Кудашов стал гибким, а ошибки признавал и старался их исправить.

Алексей Кудашов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Яркий пример — начало сезона. Уверен, что еще пару лет назад он бы стал нервничать и начинать репрессии из-за того, что команда играет плохо. Но в этот раз признал, что немного намудрил с предсезонкой, сразу же поменял подготовку и исправил положение, не сваливая вину на хоккеистов. Когда надо, он закручивал гайки, когда надо, отпускал вожжи, четко контролируя, что происходит в раздевалке. Но самое главное — осознал, что иногда проблема в нем, а не в игроках. А так легче что-то менять.

Важно, что Кудашов любит команду и клуб. У него всегда были и есть предложения из других организаций. Там и побогаче, и поспокойнее, но тренер всегда повторял: «Я хочу чего-то добиться именно с «Динамо». Равнодушный бы не настаивал, чтобы возле раздевалок висели таблички с тренерами и игроками, которые выигрывали кубок. Временщику было бы все равно.

Не удивляйтесь, что «Динамо» забралось так высоко. Генеральный менеджер и главный тренер шли к этому долго. Сопин не дождался успеха, но винить его в этом нельзя. Кудашов пока работает.