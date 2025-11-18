Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:15

В КХЛ уволили трех главных тренеров меньше чем за неделю. Есть ли этому объяснение?

Московское «Динамо» уволило Кудашова, Гру покинул «Трактор»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Алексей Кудашов, Вячеслав Буцаев и Бенуа Гру.
Фото Дарья Исаева, Федор Успенский, Александр Федоров, «СЭ»
С начала старта чемпионата их еще больше — пять. И это точно не все.

Аномалия увольнений

Аномалии в наше время затрагивают любую сферу жизни. Накануне рвануло в КХЛ: в понедельник без работы остались сразу три тренера топ-клубов. Двое главных — Алексей Кудашов, уволенный из московского «Динамо», и Бенуа Гру, судя по официальной версии, сам покинувший пост в «Тракторе». Явно «взял бы да отменил понедельник» и Дмитрий Рябыкин. В «Локомотиве» отказались от давнего помощника Боба Хартли, который отвечал за большинство, провалил свой участок работы и при этом не ладил с рядом игроков. Несколькими днями ранее завершились мучения Вячеслава Буцаева в «Сибири». Меньше чем за неделю сразу в трех клубах сменился главный тренер.

Бенуа Гру.Еще одна шоковая отставка в КХЛ. Канадский тренер Гру просто сбежал из Челябинска

Искать общий вектор между этими отставками сложно: каждый успел накопить аргументы против самого себя. Выбивается только история Гру, добровольно покинувшего Танкоград. С другой стороны, никто не уйдет из топ-клуба в разгар сезона, если к этому не располагает обстановка. Некоторые игроки устали от жестких порядков канадца еще в прошлом году. В плей-офф он вовремя раскрепостил команду, и зарядившийся мыслью о кубке «Трактор» дошел до финала. В новом сезоне на Гру навалились разные проблемы: отъезд главной звезды за океан, ошибка с выбором основного вратаря, разногласия с игроками и общий спад. И канадец не выдержал.

В остальных историях сработала нетерпеливость руководства. По прошлым сезонам казалось, что клубы отходят от импульсивных решений: ранних увольнений становилось меньше. Нынешний сезон перечеркнул тенденцию. К середине ноября пять команд уже сменили главного тренера, а «Сибирь» сделала это дважды. Пока пост передали Ярославу Люзенкову, но он накопил уже два поражения подряд, и нельзя исключать третью рокировку за регулярку. Держим в уме «Амур»: Александр Гальченюк официально на больничном, а командой продолжает руководить Александр Андриевский.

Владимир Крикунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кризис менеджмента

Когда КХЛ перешла на длинную регулярку из 68 матчей, тренеры сетовали на отсутствие опыта подготовки к такому марафону. Руководство шло навстречу и давало время на исправления ошибок. Ранее, когда мир захватил коронавирус, число отставок снизилось из-за хаотичности составов: часть игроков сидела в ковид-протоколе, их срочно заменяли молодежью и парнями из фарм-клубов. В такой чехарде было не до смен тренеров. Теперь, когда команды освоились в расширенном календаре, руководители вернулись к прежнему суровому режиму и готовы рубить с плеча.

Частые увольнения поднимают вопрос менеджерской ответственности. Приход Буцаева в «Сибирь» выглядел ошибкой с самого момента появления его фамилии в списке кандидатов. «Сочи» тоже не блистал дальновидностью, отобрав садовый инструмент из рук Владимира Крикунова. Опытнейший тренер просто не готов к нынешним реалиям. История выглядит еще страннее, если вспомнить, что летом клуб уволил только что назначенного Вячеслава Козлова. А сейчас он сменил Кудашова в «Динамо».

Алексей Кудашов.За что Кудашова убрали из «Динамо»? Похоже, смена тренера не решит проблему клуба

Умение ждать и верить в людей, которых сами и назначили, остается редким качеством руководителей. В «Сибири» буквально выжили Вадима Епанчинцева, которого сами же и приглашали год назад. В «Амуре» неоправданно поверили в Гальченюка, но спустя два месяца он исчез с лавки, и его место занял помощник. Главное в этих историях — неудачный тайминг: за исключением «Сибири», где не стоило назначать Буцаева, и «Сочи», где не стоило приглашать Крикунова. Менеджеры демонстрируют низкую квалификацию и привычку перекладывать вину на других. Кроме Сергея Гомоляко в «Ладе», никто не лишился своих должностей.

Эпидемия отставок накрыла КХЛ внезапно. После аномального лета регулярка продолжает держать высокий градус событий. Далеко не во всех командах смены тренера выглядели логичными. Гораздо понятнее смотрелись бы перестановки в «Ак Барсе» на старте сезона или в СКА, который Игорь Ларионов превратил в переплаченную версию «Торпедо». Но рвануло в «Динамо» и «Тракторе», клубах, которые в прошлом плей-офф играли в полуфинале. Теперь им предстоит искать новых тренеров. Лишь бы только менеджеры не продолжили перебирать старую колоду специалистов — иначе хождение по кругу продолжится.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
Алексей Кудашов
Бенуа Гру
Вячеслав Буцаев
Читайте также
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Andrew_BD

    Как там поется (у иноагента Земфиры): И я застыну, выстрелю в спину, Выберу мину и добрый вечер. Я не нарочно, просто совпало.

    18.11.2025

  • Неизвестность

    Работают по поясдеревянные менеджеры, у которых в голове крутятся денги, где урвать, где прикорманить вот и творят, что хотят. А сами сидят с краю и "ни чего незнаю, моя хата с краю". Кто во всем виноват? Тренер - давайте уволим его, назначим нового и всё будет тип-топ. Скроее всего менее 5% смены тренера давало результат. Всё остальное приводило к такому же концу. Вспомните сколько лет Сёмин вел Локомотив к чемпионству! Привел его к этому, убрали его, где окозался Локомотив? Вернулся Сёмин , локомотив сного чемпион. Опять убрали Сёмина, где локомотив? Сколько лет в Ярославском локомотиве работал Никитин? Убирать надо лишних людей, которые крутятся вокруг, да около. И главным ставить тренера, а не менеджеров, директоров и начальников - у которых в голове крутяться,только деньги здесь и сейчас.

    18.11.2025

  • LifeTV

    Тренеров хк ЦСКА увольте. И не просто увольте, а с записью в трудовой лроф непригодности. Чтобы их никогда больше не было в хоккее. Позорище!!!

    18.11.2025

  • Владимир

    Так Гру уволили,либо он сам ушёл?

    18.11.2025

  • Scallagrim

    "Эпидемия отставок накрыла КХЛ внезапно" --- Что вас смушает, Холмс? ВНЕЗАПНО, Ватсон, ВНЕЗАПНО (с). Есть такое отличное правило: если не знаешь, в чем дело, значит, дело в деньгах.

    18.11.2025

  • Dmitry Averyanov

    Заберите еще Суперспеца Игорька Никитина, а то ему некомфортно в ЦСКА и идеи кончились, а сказать об этом страшно...

    18.11.2025

  • No Name 4

    "отобрав садовый инструмент из рук" дебил, изучи употребление и согласование деепричастий!

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Скрылю тоже захотелось свои пять копеек? Совершенно разные три истории. Чего их в кучу-то?

    18.11.2025

  • За спорт!

    В КХЛ уволили трех главных тренеров меньше чем за неделю. Есть ли этому объяснение?© -Элементарно Миша, несбывшиеся надежды, не то место в турнирной таблице.

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    В КХЛ уволили трех главных тренеров меньше чем за неделю. Есть ли этому объяснение?______ Отдел футбола плохо работает. В РПЛ уволили только двух тренеров.

    18.11.2025

  • blue-white!

    Во всём виновата чёрная пятница...

    18.11.2025

  • все хотят результат(победа) и яркая игра,а их нет. вот вам и объяснение! да,я вполне допускаю,что существуют и некая подковерная возня,в данный момент информация о которой недоступна широкой общественности...

    18.11.2025

    • Как же хорош Радулов! Побил очередной рекорд КХЛ, а потом сотворил шедевр в концовке овертайма
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 27 20 7 42
    2 Ак Барс 27 17 10 36
    3 Авангард 26 16 10 35
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Салават Юлаев 26 10 16 23
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 28 19 9 40
    2 Торпедо НН 29 18 11 38
    3 Динамо Мн 26 17 9 37
    4 Северсталь 27 18 9 36
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
    7 Спартак 26 13 13 29
    8 СКА 26 12 14 28
    9 ЦСКА 27 12 15 27
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 25 6 19 17
    Результаты / календарь
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг - : -
    18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик - : -
    18.11 18:00 Лада – Авангард - : -
    18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА - : -
    18.11 19:00 Торпедо НН – Адмирал - : -
    18.11 19:00 Северсталь – Динамо Мн - : -
    18.11 19:30 Динамо М – Спартак - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости