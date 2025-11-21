«Динамо» проиграло второй матч подряд без Кудашова. «Сибирь» прервала гигантскую серию поражений
«Сибирь» победила «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 по буллитам. Успех получился сенсационным — игра проходила при гигантском преимуществе хозяев.
Спасительные 3 секунды
Гости приехали в Москву в статусе глубоких аутсайдеров — «Сибирь» не побеждала в КХЛ 13 матчей подряд. Задача победить стала еще сложнее уже на 4-й минуте, когда сибиряки остались в меньшинстве — удаление за игру высоко поднятой клюшкой заработал Тимур Ахияров. Однако это не помешало «Сибири» всего через 15 секунд выйти вперед в меньшинстве — Алексей Яковлев забросил с передачи Егора Аланова после контратаки.
Удержать преимущество не удалось — хозяева яростно атаковали весь первый период, и на 15-й минуте «Динамо» все-таки сравняло усилиями Сергея Артемьева. Для 20-летнего нападающего шайба стала первой на уровне КХЛ.
На перерыв команды ушли при равном счете, что можно назвать колоссальным везением для «Сибири» — красноречивая статистика по броскам (17-6) тому подтверждение.
Удивительно, но во втором периоде ситуация повторилась — на 4-й минуте «Сибирь» снова вышла вперед, автором шайбы стал Иван Чехович. Но в отличие от первого периода на этот раз динамовцы не смогли быстро сравнять. Напротив, через 10 минут Чехович оформил дубль, воспользовавшись большинством. Статистика тоже оказалась характерной: доминация «Динамо» по броскам улетучилась — 7-7.
На третий период москвичи вышли отыгрываться, и это было отчетливо видно. Бело-голубые буквально закидали ворота Антона Красоткина — но долгое время это не давало плодов. Отыграть одну шайбу удалось только за 4 минуты до конца матча, а сравнять получилось всего за 3 секунды до сирены с дополнительным игроком на площадке. Спасительную шайбу забросил Максим Комтуа.
Долгожданная победа
Овертайм прошел без заброшенных шайб — команды действовали не очень активно, хотя каждая и провела по неплохой атаке. А вот буллиты прошли уже за явным преимуществом гостей.
«Динамо» провалило первую попытку — Джордан Уил промахнулся, а Владислав Подъяпольский не парировал бросок Кирилла Рассказова. На второй заход у москвичей отправился Никита Гусев, но не смог справиться с Красоткиным. А вот Владимир Ткачев с Подъяпольским справился — и принес «Сибири» долгожданную победу. Жуткая 13-матчевая серия поражений новосибирской команды наконец прервалась, а тренер Ярослав Люзенков одержал первую победу на уровне КХЛ.
Ну а «Динамо» предстоит решать проблемы. Это уже второе подряд поражение бело-голубых после неожиданной отставки Алексея Кудашова, ранее динамовцы уступили «Спартаку» 2:4. Шанс исправиться будет 24 ноября — «Динамо» примет «Амур» на «ВТБ Арене».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|27
|11
|16
|26
|8
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|28
|8
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|3
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|4
|Динамо Мн
|28
|18
|10
|39
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|28
|14
|14
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|21.11
|17:30
|Барыс – Салават Юлаев
|- : -
|21.11
|19:00
|Нефтехимик – Ак Барс
|- : -