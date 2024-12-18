«Динамо» отказалось от дорогостоящего канадца. Отчасти он сам виноват в случившемся

Бело-голубые расторгли контракт с Эриком О'Деллом с выплатой компенсации.

«Динамо» рассталось с форвардом Эриком О'Деллом, причем расставание было поспешным и клуб понес затраты на компенсацию. Можно ли было сохранить игрока? Обязательно надо было расходиться? Окончательного ответа на этот вопрос нет.

У Эрика О'Делла есть проблемы со спиной, это не было ни для кого секретом. Когда нападающий подписывал первый контракт с клубом, то его изучали так тщательно, словно готовили к полету в космос. Все закончилось обследованием на базе футбольного клуба, где есть самое современное оборудование. И вердикт врачей был таким: у Эрика есть проблемы, которые при соблюдении некоторых правил позволят ему выступать на высоком уровне.

Все в лиге прекрасно знают, что у хоккеиста есть болячки. Но все знают, что форвард научился с ними справляться, а когда он здоров, то на льду к нему вопросов практически не возникало. И потом О'Делл отлично провел сезон в клубе, а летом подписал новый и дорогой контракт на два года с бело-голубыми.

Но в октябре после одного из матчей Эрик вновь почувствовал дискомфорт и начал лечиться. Только в этот раз лечение затянулось. Доктора, изучая его проблемные точки, не нашли аномалий, но на всякий случай посоветовали отдохнуть, чтобы прийти в норму. В «Динамо» тоже были готовы ждать, так как, повторим еще раз, Эрик — очень хороший хоккеист.

Однако шло время, а возвращение О'Делла откладывалось. Он не торопился выходить с больничного, что, конечно, немного раздражало тренерский штаб. Да тут еще и на семейство хоккеиста обрушились новые беды. Кажется, что жена и ребенок Эрика перенесли все вирусы, которые к тому моменты были в России. От привычных до экзотических. Болел и он, а никто бы его в раздевалку все равно не пустил, так как он контактирует с носителями.

Нападающий «Динамо» Эрик О'Делл. Фото ХК «Динамо»

И все бы так шло и дальше, но в самой команде произошли изменения. Если вы помните, в какой-то момент игра стала отвратительной, было много неудачных матчей, тренеры сетовали на провалы в подготовке, но потом выяснилось, что проблема была в другом. Тогда Кудашов поменял капитана, закрутил гайки, да и сами хоккеисты осознали, что у них могут возникнуть проблемы.

Нашлись люди и на место Эрика в составе. О'Делл то ли не прочувствовал этот момент, то ли поверил, что является незаменимым, но поскольку он не торопился выходить, то Алексей Кудашов привык обходиться без него. А раз пошли победы, то возвращение О'Делла стало не таким уж и необходимым.

Зная, как в «Динамо» не любят платить компенсации, менеджеры допускали, что дадут шанс хоккеисту вернуться в состав. Но шло время, а держать игрока на высоком контракте уже не было никакого смысла. Форварда давно бы обменяли, но тут тоже были серьезные проблемы.

Во-первых, у Эрика в контракте был пункт о запрете на обмен. И в некоторые города Восточной конференции (а оттуда обращались) он ехать отказывался. Во-вторых, не все были готовы брать на себя действующий контракт — он слишком дорогой. В-третьих, некоторых останавливала его медицинская история.

Нападающий «Динамо» Эрик О'Делл (№ 19) с товарищами по команде в матче против «Спартака». Фото ХК «Динамо»

Вот потому и решено было расстаться. При этом я понимаю, что единства в клубе по поводу будущего О'делла так и не было достигнута. Ключевой момент — главный тренер уже вычеркнул нападающего для себя, а влезать в его работу никто не хочет.

Найдет ли Эрик работу? Мне кажется, что только при двух условиях. Первое — серьезное понижение зарплаты. Второе — пункт о разрыве без компенсации в случае медицинских проблем. Если все совпадет, то он останется в КХЛ.

И все равно не покидает ощущение, что в «Динамо» поторопились. Клубные аргументы понятны, все-таки О'Делл — очень хороший хоккеист, чтобы от него отказываться. Хотя я слышал, что москвичи еще продолжают работу на рынке и готовят какой-то сюрприз. Вполне возможно, про уход Эрика скоро забудут.