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Сегодня, 12:30

«Динамо» раздирают внутренние интриги. Так не должен работать хоккейный клуб

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Алексей Кудашов и Вячеслав Козлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Московское «Динамо» завершает сезон в первом круге плей-офф, но теперь начнется самое интересное. У тренерского штаба заканчивается контракт, а в клубе нет единства по поводу будущего.

«Динамо» уже давно работает так, как не должен работать хоккейный клуб. В офисе постоянные интриги, все время существуют те, кто недоволен положением, возле президента клуба различные «советники», которые предлагают разные странные вещи. Не очень понятно, зачем Алексею Кудашову и Алексею Сопину вообще эта работа. Да, у них есть планы и мечты, но они трудятся в такой обстановке, что легче уйти и забыть «Динамо» как страшный сон.

Пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата и вылет в первом раунде — не тот результат, за который хвалят. Все верно. Но не забывайте прошедшее лето, когда в клубе в очередной раз поменяли «вектор развития» и решили «работать на будущее», используя молодежь. Это во время сезона в различных «помойках» появлялись удивительные материалы, где устами «советников» кто-то раздраженно напоминал про «славные традиции» и необходимость выигрывать кубки. Но откуда это взялось, если совсем недавно была взята стратегия экономии средств?

Фото ХК «Динамо»

Те, кто диктовал тексты, вообще понимают, что такое перестройка? Они осознают, что нельзя так быстро измениться и сразу же выдавать результат? Представьте, что организация занималась изготовлением хлеба. Сумеет ли она моментально выпускать качественную обувь, так как начальство вдруг поняло, что это выгодней?

Летом над Кудашовым потешались свои же. Мол, будет странно, если команда вообще попадет в плей-офф. А сейчас тренера упрекают в том, что он вылетел от «Торпедо». Всего полгода назад Алексею Сопину запретили подписывать дорогих хоккеистов с рынка, заставили отдать Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, а в феврале обвиняют в том, что он заключил договоры с «дровами». И никто не слушает, когда напоминают про трудное лето. Но в этом все современное «Динамо».

Хоккеисты &laquo;Торпедо&raquo; радуются победе над московским &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;1/4 финала плей-офф КХЛ. Ларионов вынес «Динамо»! Яркий хоккей «Торпедо» актуален и в плей-офф

Посмотрите на команду, которая выбила бело-голубых из плей-офф. Там четко определили стратегию и придерживались плана. И не было людей, кто ходил бы к начальству «стучать и доносить», не было стонов по поводу того, что в команде неизвестные хоккеисты. Все работали в одном направлении.

Фото ХК «Динамо»

Да, возможно, хоккей Игоря Ларионова более приятен глазу, чем хоккей Алексея Кудашова. Но все же прекрасно знали стиль динамовского специалиста. В чем проблема, позовите условного Ларионова, подберите штаб, трудитесь. Но знаете, если бы Игорь Николаевич работал в Москве, то он бы столкнулся с противодействием со стороны разных группировок в клубе. И он бы не вышел в плей-офф.

Не в тренерском штабе надо искать проблему, а внутри системы. Сколько генеральных директоров сменилось за прошедший год? Не хотите подсчитать и объяснить, почему так часто происходят структурные изменения? То ли ошибаются постоянно, то ли людям не дают работать, то ли еще какая-то другая причина, но в любом случае это потому, что в клубе беспорядок в управлении.

Игорь Ларионов. Ларионов — не первый, кто вытащил «Торпедо» во второй раунд. А у «Динамо» были сезоны и похуже

Только четко выстроенная система может приносить результат. Исключений быть не может. Но сейчас в клубе полно лишних людей, которые вообще ничего не делают, а только мешают. Еще пример. По идее у бело-голубых должен быть чистый фарм-клуб в Санкт-Петербурге. И уже обещали, что все договоры подписаны. Но в итоге взаимоотношения между командами такие, что никто разобраться не может.

А уж про выбор «либо живете в отеле в день игры, либо питаетесь, но едете на базу» рассказывать смешно. Почему-то, когда упрекают за результат, забывают про это. Но непременно напоминают про «славные традиции».

Не работу Кудашова сейчас обсуждать надо, а заниматься уборкой в помещении. Хаос — основная проблема московского «Динамо».

Эрик О'Делл, Джордан Уил, Андрей Миронов.«Динамо»: зарплаты, состав, трансферы. Главное о клубе перед сезоном

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Ларионов — не первый, кто вытащил «Торпедо» во второй раунд. А у «Динамо» были сезоны и похуже
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 3
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
0 - 0
3 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
3 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
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2. ЦСКА - Северсталь
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3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
0 - 0
3 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
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3. Нефтехимик - Ак Барс
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Сал. Юлаев - Адмирал
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1. Сал. Юлаев - Адмирал
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