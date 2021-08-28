«Динамо» подписало канадца, который ярко проявил себя в КХЛ. Но ему уже 35, из-за частых травм он хотел завершить карьеру

Обзор дня Алексея Шевченко.

Легионер

Московское «Динамо» снова удивляет, уже не первый раз за это лето. Обещав всерьез подумать над тем, каких легионеров брать, клуб неожиданно быстро заключает контракт с Робом Клинкхаммером. Такое ощущение, что в офисе изучали лишь тех, кто выступал в КХЛ и при этом был чем-то знаменит. Но по-настоящему никакого поиска и не было, хотя есть время изучить иностранцев, да и проверить, какая линия у команды действительно проседает.

У новичка шикарная карьера в КХЛ. Канадец был бомбардиром в Минске, затем сумел переформатироваться и превратиться в нападающего оборонительного плана в Казани, провел довольно неплохой сезон в «Авангарде», да и 26 очков в прошлом сезоне за белорусский клуб — отличный результат. Но Робу уже 35 лет. Возраст всегда сказывается, а уже в Балашихе нападающий очень часто находился в лазарете, причем у него были довольно серьезные проблемы. За белорусский клуб Роб провел лишь 31 матч, опять же всерьез размышляя над завершением карьеры прошлым летом. Он бы и закончил, но на горизонте появились москвичи.

Логику Алексея Кудашова понять можно. Он хочет получить в свои ряды крепкого опытного хоккеиста, умеющего забивать, довольно разностороннего. Не обращая внимания на то, что из-за стиля игры и возраста есть проблемы со здоровьем. Но оправдан ли риск, ведь тому же «Авангарду» Клинкхаммер не помог в важнейших матчах? И ладно бы у бело-голубых проседала атака. Да пока вообще неизвестно, где сейчас слабая сторона клуба. Можно было бы и потерпеть, все проанализировав. Но это, вспоминая безумное лето, видимо, не является сильной чертой клуба.

Просмотр

В Уфе явно лукавили, предлагая Николаю Кулемину просмотровый контракт, — все уже было решено. Сразу после турнира в Казани ветеран получил полноценное соглашение, правда, весьма недорогое — 14 миллионов. Опять же в «Салавате Юлаеве» начнут повторять, что они ничем не рискуют. Приводить ровно те аргументы, которые были и раньше. Дескать, пусть и возрастной, но обученный, для клуба это не обходится слишком дорого. Любой, даже странный поступок можно оправдать, если верить в аргументы и никого не слушать.

Но ведь Николай за время «просмотра» ничем себя не проявил. Гол и передача в заключительном матче турнира в Казани, когда уже команды были мыслями дома? Это несерьезно. Тем более в том же матче Николай показал, почему он не нужен «Металлургу». Медленный, нерасторопный, принимающий несовременные решения. Кулемин не добавит команде скорости, а без этих качеств уфимцам далеко не уйти.

Однако Томми Лямся из тех тренеров, которые предпочитают не рисковать, не придумывать, они весьма консервативные специалисты, для которых главная задача — получить следующий контракт. Ему невыгодно давать игровое время условным Пустозерову, Башкирову или Алалыкину. Пусть уж лучше они потеряют целый год из-за приглашения ветерана. Вы заметили, что все эксперименты у тренера завершились ближе к сезону? Легионерское звено снова вместе, а никто ни на секунду не верил, что будет иначе, несмотря на опыты летом. Финский специалист не видит ни на шаг, ни на два вперед. Может быть, он бы вел себя иначе, будь у него гарантированный контракт на ближайшие два сезона. Смысл кого-то развивать, когда это не будут учитывать начальники?

Турнир

В Челябинске завершился турнир, в котором тоже не было проходных матчей, как недавно в Казани. Все четыре клуба, приехавшие на Урал, ставят перед собой самые серьезные задачи. «Локомотив», «Трактор» и «Автомобилист» хотят выиграть кубок, сбрасывать со счетов «Сибирь» с новым тренером тоже нельзя.

На результаты смотреть не будем, итоговые протоколы летом практически не дают никакой информации. Но мы стали понимать, что теперь звание самого скучного в КХЛ у ЦСКА заберет «Локомотив». Смотреть матчи команды в сезоне будет очень непросто, хотя болельщиков клуба это волновать не будет из-за побед. Ярославцы точно являются фаворитами, но Андрей Скабелка не собирается пользоваться богатыми возможностями, а будет действовать осторожно.

В стиле Анвара Гатиятулина из «Трактора», который уже снова возвращается к прежней схеме: «два звена атакуют — два обороняются, по-другому никак». Хотя у челябинцев в этом году отличный подбор игроков, есть все, чтобы диктовать условия своим соперникам. Может быть, руководство уговорит тренера показывать размашистую игру, раз уж потратили столько денег, но в этом есть сомнения.

«Сибирь» превратилась в зубастую команду, у которой очень короткая скамейка. Уже летом клуб потерял несколько хоккеистов из-за травм, что, несомненно, скажется на результатах. Но Андрея Мартемьянова не упрекнуть в излишней осторожности. Он бы играл красиво, только хоккеисты так не смогут.

А «Автомобилист» удивил результатом. Команда стала первой, при этом никакие внутренние проблемы в Екатеринбурге не исчезли. Кажется, что на фоне остальных соперников екатеринбуржцы просто оказались более расслабленными. Играли так, как хотели, не парясь о системе. В сезоне у них все равно возникнут сложности, особенно когда пойдет напряженный календарь, но пока они могут не думать о плохом.