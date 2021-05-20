«Динамо» вернуло олимпийского чемпиона из небытия. Он пропал на год, но понял, что в НХЛ его уже не пустят

Вячеслав Войнов возвращается в КХЛ

Московское «Динамо» вернуло Войнова из небытия, заключив с ним двухлетний контракт. Сделка громкая. Для нынешнего межсезонья, в котором далеко не последние игроки меняют клубы один за другим, она кажется исключительной лишь из-за статуса самого защитника. Он в составе «Лос-Анджелеса» два раза завоевывал Кубок Стэнли, становился олимпийским чемпионом Пхенчхана и долгое время рассчитывал вернуться в НХЛ. Вариантов в России у него хватало и год назад, и сейчас. Прошлым летом его активно зазывал к себе в «Спартак» Олег Знарок. С конкретными предложениями на Войнова и его представителей неоднократно выходил родной «Трактор», в том числе и в нынешнее межсезонье.

Однако понять, о чем думает сам игрок и какой у него остается мотивация, совершенно невозможно. Вячеслав с журналистами общался редко, предпочитая держаться в стороне от всего. Такой уж у него характер. Хотя рассуждал всегда складно, вдумчиво и местами даже интересно. Он при этом держался на публике скромно и находился на своей волне. Прекрасно помню, что вылившиеся в скандал препирательства с собственной женой стали полной неожиданностью даже для его старых товарищей. Дорога в НХЛ ему с тех пор была закрыта. Сейчас, просидев год без дела, это, наконец, осознал и он сам. Именно срок контракта с «Динамо» тому подтверждение.

Войнов с его большим мастерством и после пропущенного сезона должен быть успешным в КХЛ, которая по уровню в последние годы стабильно проседает. Оценивать сделку с финансовой стороны (70 миллионов зарплаты плюс бонусы) с введением жесткого потолка имеет смысл. Если он сыграет, как в позапрошлом сезоне в «Авангарде», то это хорошее приобретение. Правда, два года назад Боб Хартли слишком загнал Войнова, из-за травм других защитников увеличив ему игровое время. К плей-офф тот подошел выжатым и в серии с «Салаватом Юлаевом» провалился.

Подчеркивая высокий индивидуальный уровень 30-летнего защитника, вспоминая завоеванные ранее им кубки и медали, анализируя его сильные стороны, не следует забывать, что он не был лидером обороны своих предыдущих команд. Человеком, на котором многое строится. По харизме, характеру и отчасти даже игре он скорее ведомый, а не лидер, который одним своим выходом на площадку меняет все.

Мне не кажется, что Войнов сделает «Динамо» заметно сильнее. Точно заберет часть функций у Сергеева — они похожи по манере. При этом не могу отделаться от мысли, что в большинстве и работе с шайбой Андрей не хуже.

Один Войнов погоды в «Динамо» точно не сделает. Сейчас, оценивая сделку, важно понимать, что менеджмент клуба может себе позволить платить игроку такие деньги, не рискуя раздуть платежную ведомость и не оставить себе место для маневра. У бело-голубых остаются свободными три вакансии легионеров и есть свободные средства, чтобы приобрести качественных новичков. В идеальном мире — основной вратарь и два классных нападающих в ударные звенья. При успешном осуществлении этого плана смело записал бы «Динамо» в главные фавориты «Запада» в компании с «Локомотивом».