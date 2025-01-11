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Сегодня, 19:45

Яркое супершоу в Москве. СКА спасся в концовке с «Динамо», но пропустил от Гусева за секунды до конца

Московское «Динамо» обыграло СКА в домашнем матче КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
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Форвард «Динамо» Никита Гусев празднует гол в ворота СКА (5:4) 11 января.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Все решило удаление Плотникова на последней минуте.

FONBET чемпионат КХЛ
«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (2:3, 2:0, 1:1)
Голы: Римашевский — 5 (Ильенко, Джиошвили), 2:01 — 1:0. Акользин — 9 (Григоренко), 4:08 — 1:1. Бардаков — 12 (Никишин, Плотников), 4:39 — 1:2. Никишин — 9 (Грицюк, Бардаков), 7:17 — 1:3. Рашевский — 14 (Пакетт, Комтуа), 15:32 — 2:3. Джиошвили — 9 (Ильенко, Сизов), 29:56 — 3:3. Комтуа — 12 (Пакетт, Рашевский), 35:13 — 4:3. Никишин — 10 (Грицюк, И. Демидов), 56:26 — 4:4. Гусев — 16 (бол., Сикьюра, Уил), 59:33 — 5:4.
Вратари: Подъяпольский — Заврагин.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 39 (17+12+10) — 26 (10+8+8).
Судьи: Акузовский, Бирин.
11 января. Москва. «ВТБ Арена». 9597 зрителей.

Почти четыре года «Динамо» не могло дома обыграть СКА, уступив в восьми матчах подряд. Эту черную серию команда Алексея Кудашова прервала в ярком стиле против максимально мотивированного соперника. О бело-голубых как одном из фаворитов сезона почти не говорили в последнее время. Субботний матч показал ошибочность такого подхода. Динамовцам под силу закатать в лед любого при правильном подходе.

Осталось только понять, реально ли добиться определенной стабильности в данном плане. Впереди у москвичей очень непростой график до самого конца регулярного чемпионата с минимумом оппонентов, которых можно хоть в какой-то степени отнести к проходным.

Сергей Толчинский, Тони Деанджело и&nbsp;Матвей Короткий в&nbsp;матче СКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:5). 8&nbsp;января. Санкт-Петербург. Что не так со СКА? Ужасный матч со «Спартаком» — шок за два месяца до плей-офф

Хозяева много и симпатично атаковали всеми звеньями, причем первая тройка с Гусевым почти не выделялась на фоне остальных. Хотя победный гол в большинстве спишет все остальное. Одновременно в этом кроется огромный резерв «Динамо», если уже сейчас держать в уме плей-офф.

Ценность победы над СКА можно оценить в два раза выше, учитывая, что главный джокер «Динамо» Подъяпольский не показал себя волшебником, готовым тащить все подряд. Он заслуживает права считаться лучшим вратарем регулярного чемпионата — в этом почти нет сомнений. Его адаптация после перехода из «Лады» прошла очень быстро и почти безболезненно. Однако для побед этому «Динамо» не всегда требуется, чтобы голкипер стоял на голове.

СКА не был таким беспомощным и безнадежным, как несколько дней назад в Санкт-Петербурге против «Спартака». После невнятного начала петербуржцы быстро наказали хозяев и показали, что Подъяпольскому можно забивать. Однако при в целом симпатичной игре с акцентом на атаку армейцы так и не научились переключаться на другой режим, требующий простоты и терпения. Только в первом периоде они позволили «Динамо» создать шесть-семь верных моментов для взятия ворот.

Вратарь СКА Егор Заврагин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Молодой Заврагин талантлив, но пока он не Шестеркин, чтобы за уши вытаскивать свою команду, которая раз за разом допускает немыслимое для одного из претендентов на титул количество ошибок при действиях без шайбы. Несколько лет назад лучший тренер современности Джон Купер смог перестроить свою «Тампу» из ультраатакующей в сбалансированную и потом выиграл с ней пару титулов.

Этот СКА, если хочет быть успешным и радовать не только болельщиков других команд, обязан выбрать тот же путь. Такой подход еще не гарантирует стопроцентного успеха. Однако прямо сейчас других вариантов не видно.

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 44 25 19 55
6 СКА 43 25 18 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 43 19 24 46
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5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
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8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 41 17 24 39
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12 Амур 44 9 35 23
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 5 : 3
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Торпедо – Адмирал
 1 : 6
11.01 17:00
Динамо М – СКА
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11.01 17:00
Ак Барс – Барыс
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