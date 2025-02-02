«Мы победили фашистов. Это важнее, чем сколько мы пропустили». Ротенберг отреагировал на антирекорд СКА
СКА в гостях победил московское «Динамо» в овертайме (4:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Победа стала четвертой подряд, но главный тренер армейцев Роман Ротенберг на пресс-конференции после игры все равно выглядел мрачно и допустил несколько очень резких высказываний.
FONBET чемпионат КХЛ
«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Джиошвили — 10 (Сикьюра, Пыленков), 7:29 — 1:0. Гусев — 18, 12:45 — 2:0. Зыков — 12 (Зайцев, Педан), 16:13 — 2:1. Никишин — 12 (бол., Григоренко, И. Демидов), 31:53 — 2:2. Педан — 1 (Никишин, Григоренко), 36:58 — 2:3. Гусев — 19 (Пыленков, Пакетт), 59:35 — 3:3. Никишин — 13 (И. Демидов, Акользин), 63:16 — 3:4.
Вратари: Подъяпольский (57:33 — 59:35) — Плешков.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (13+5+13+2) — 29 (4+14+6+5).
Судьи: Беляев, Бирин.
1 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9033 зрителя.
У СКА четыре победы подряд, но побит антирекорд КХЛ
Четыре победы подряд — лучшая серия армейцев с октября, когда они выиграли семь раз кряду. Матч с «Динамо» получился напряженным: по ходу первого периода петербуржцы уступали 0:2, но далее забросили три шайбы и вышли вперед.
Команда Ротенберга была очень близка к успеху в основное время — бело-голубые сравняли за 25 секунд до финальной сирены с шестью полевыми. Победу СКА в овертайме принес Александр Никишин.
Армейцы во второй игре подряд пропустили три шайбы — основное время матча со «Спартаком» 30 января тоже закончилось ничьей 3:3. СКА вырвал победу в серии буллитов. Причем петербуржцы много пропускали не только в этих двух матчах, но и на протяжении всего сезона — уже 153 раза, что является худшим результатом команды в истории КХЛ. До этого максимумом оставалось 150 шайб в сезоне-2022/23. При этом в текущем розыгрыше команде еще предстоят 17 матчей.
Ротенберг взорвался на пресс-конференции
Разумеется, после матча главного тренера СКА спросили об антирекорде. Реакция Ротенберга оказалась непредсказуемой — Роман Борисович разозлился и вступил в спор с журналистом, снова вспомнив победу СССР в Великой Отечественной войне.
— Сегодня СКА установил клубный антирекорд в КХЛ по числу пропущенных шайб. С чем вы это связываете?
— Антирекорд всех времен и народов? С советского времени?
— В КХЛ. За один регулярный чемпионат.
— Мне нужно уточнить этот момент. Я не понимаю, о чем вы говорите. О какой статистике вы говорите? Вы говорите о Суперлиге?
— О КХЛ.
— Надо смотреть за все время. А сколько мы забросили?
— Больше, чем пропустили.
— Сколько мы забросили? Вас это не интересует? Мы все улучшим. Я уже говорил. Мы четыре раза подряд выиграли. Нам есть что улучшить. А если мы много пропустили, значит надо больше забрасывать. Тут все просто. Сколько мы забили? Кто знает?
— За все время?
— Если за все время, то это будет не просто подсчитать. Давайте мы возьмем с советского времени. С 1946 года. Сколько мы забили?
— Много.
— А сколько пропустили?
— Много.
— Вам надо все подсчитать. Давайте подсчитаем с 1946 года. На следующую игру я прошу вас это сделать — всех журналистов и лично вас. Сколько мы пропустили и сколько мы забили с 1946-го. А вы знаете, что произошло в 1945 году? Мы победили фашистов. Вот это важнее, чем сколько мы пропустили. В этом году 80 лет.
Ротенберг угрожал фанатам СКА
На пресс-конференции досталось не только журналистам, но и болельщикам СКА. Роман Борисович пригрозил пожизненно банить тех, кто будет материться на трибунах.
«Про болельщиков СКА хочу сказать одно: если еще раз кто-то из них будет матом орать — мы дисквалифицируем их пожизненно. Мы не должны вестись на эти провокации, чтобы не орали болельщики других команд, даже если это оскорбляет. То же касается и детей. Многие родители готовы написать письмо на любом уровне, хоть нашему президенту про эти вещи. Когда мы такой пример даем нашим детям и они приходят домой и матом также отвечают своим родителям, мы получаем серьезную проблему. Про болельщиков СКА я согласен — мы их накажем, они больше не придут на наши матчи», — заявил Ротенберг.
Так главный тренер СКА ответил на вопрос журналиста, который попросил оценить поведение болельщиков петербуржцев на прошлой игре со «Спартаком». Тогда они отметились нецензурными выкриками: изменили песню МакSим «Знаешь ли ты» — в припеве вместо строчки «и не сломай» скандировали «***** «Спартак». За это лига оштрафовала клуб.
Забавно, но до этого сам Роман Борисович яростно критиковал спартаковских фанатов за скандирования «СКА — позор российского хоккея» и говорил, что болельщики армейцев никогда не позволяют себе подобного.
Несмотря на серию побед, СКА занимает в турнирной таблице Западной конференции КХЛ шестую строчку. Однако от второго места команду Ротенберга отделяет всего одно очко. Следующий матч армейцы проведут 4 февраля — примут «Ак Барс».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|3
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|4
|Северсталь
|51
|32
|19
|65
|5
|Спартак
|49
|29
|20
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|50
|22
|28
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|50
|15
|35
|35
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|53
|33
|20
|72
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|49
|32
|17
|66
|5
|Металлург Мг
|51
|31
|20
|66
|6
|Авангард
|50
|26
|24
|55
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|48
|18
|30
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|51
|11
|40
|28
|2.02
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|2.02
|10:30
|
Амур – Барыс
|- : -
|2.02
|14:00
|
Трактор – Сочи
|- : -
|2.02
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|2.02
|17:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|2.02
|17:00
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|- : -
|2.02
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -